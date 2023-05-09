https://crimea.ria.ru/20230509/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-maya-1128629259.html

Главные события и заявления дня: 9 мая

Главные события и заявления дня: 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Главные события и заявления дня: 9 мая

На Красной площади в Москве состоялся традиционный Парад Победы. Российская армия нанесла массированный удар по пунктам и складам ВСУ. Украинские войска... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T20:07

2023-05-09T20:07

2023-05-09T20:07

россия

крым

сво

день победы

78-я годовщина великой победы

владимир путин (политик)

общество

украина

политика

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На Красной площади в Москве состоялся традиционный Парад Победы. Российская армия нанесла массированный удар по пунктам и складам ВСУ. Украинские войска потеряли почти 700 человек за сутки в зоне СВО. США выделяют Киеву военную помощь на 1,2 млрд долларов. В Крыму открыли первый памятник погибшим в спецоперации бойцам. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Речь Путина, высокие гости и новая техника: как прошел Парад ПобедыНа Красной площади в Москве прошел Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на церемонию приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. В Параде приняли участие свыше 8 тысяч военнослужащих, среди которых 530 участников военной операции на Украине, и 125 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейших образцов. Так, перед зрителями предстали новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак".Президент России Владимир Путин в своей речи отметил, что сегодня против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но заверил, что страна сможет защитить и жителей Донбасса, и обеспечить свою безопасность.Путин подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, однако западные глобалистские элиты "по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты".Украинский народ, по словам российского лидера, стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима, став разменной монетой в руках Запада.Также глава государства отметил, что страна гордится участниками специальной военной операции, боевая работа которых сегодня является самым важным делом."На вас сейчас держится безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа", - сказал Путин.Ночной удар по объектам ВСУ: цели достигнутыМинобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов.Все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.Кроме того, в результате этих действий пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.Потери ВСУ растутЗа прошедшие сутки потери украинских войск составили, по данным Минобороны РФ, почти 700 военнослужащих и наемников, а также более 40 единиц техники.Наибольшие урон противник традиционно понес на Донецком направлении – более 460 боевиков. На этом направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска, а подразделения воздушно-десантных войск оказывали им содействие, сковывая действия противника на флангах.На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ потеряли более 100 военных, на Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях – порядка 120 боевиков.Снаряды и ПВО: новый пакет военной помощи КиевуПентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.Пакет включает в себя выделение дополнительных систем ПВО и 155-мм артиллерийских снарядов, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами противовоздушной обороны, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, а также коммерческие услуги по получению спутниковых снимков и обучение военнослужащих.Такое решение принято на фоне визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В украинской столице она встретилась с Владимиром Зеленским.Таким образом, с начала специальной военной операции сумма американской военной помощи Украине превысила 37 млрд долларов.Открыт первый в Крыму памятник погибшим в СВО бойцамПервый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, открыт в поселке Гвардейское Симферопольского района. На мемориале увековечены имена 20 военнослужащих. Все они служили в воинской части Гвардейского и погибли в прошлом году.Памятник находится на Аллее героев, там же расположены бюсты защитников, которые воевали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Монумент включает в себя скульптуры летчика и пехотинца. На плитах надпись: "Вечная слава и вечная память павшим в боях героям СВО".

https://crimea.ria.ru/20230509/putin-protiv-rossii-razvyazana-nastoyaschaya-voyna-1128615981.html

https://crimea.ria.ru/20230509/minoborony-soobschilo-o-nochnom-udare-po-rezervam-i-skladam-vsu-1128622026.html

https://crimea.ria.ru/20230509/v-krymu-otkryli-pervyy-pamyatnik-pogibshim-v-khode-spetsoperatsii-1128628042.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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