https://crimea.ria.ru/20230509/pochti-700-boevikov-za-sutki-poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-rastut-1128622909.html

Почти 700 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

Почти 700 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Почти 700 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

Вооруженные силы России за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили около 700 украинских военнослужащих и наемников, а также более 40... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T15:33

2023-05-09T15:33

2023-05-09T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили около 700 украинских военнослужащих и наемников, а также более 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация"."На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.Обстановка на Донецком направленииНа Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах, рассказали в Минобороны. За прошедшие сутки в данном районе авиация совершила пять самолетовылетов, артиллерия группировки выполнила 73 огневые задачи.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияАвиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям противника в районах Угледара ДНР и Гуляйполя Запорожской области. За сутки ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.На Херсонском направлении уничтожено до 30 боевиков ВСУ, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили украинский самолет под ХерсономМинобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУПутин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации

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