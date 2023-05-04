https://crimea.ria.ru/20230504/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-maya-1128541562.html

Главные события и заявления дня: 4 мая

Главные события и заявления дня: 4 мая - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Главные события и заявления дня: 4 мая

Белый дом высказался об ударах Киева по России и покушении на президента Путина, а в МИД пообещали "ответить в соответствии с оценками угрозы". БПЛА атаковали... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T21:14

2023-05-04T21:14

2023-05-04T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Белый дом высказался об ударах Киева по России и покушении на президента Путина, а в МИД пообещали "ответить в соответствии с оценками угрозы". БПЛА атаковали нефтяной завод на Кубани и завод нефтепродуктов в Ростовской области. В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники. В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки боев. О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.За атакой на Кремль стоят СШАПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоят США, решения о таких действиях принимает Вашингтон и он диктует Киеву дальнейшие шаги."Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", - сказал Песков.При этом он не стал раскрывать варианты ответов на попытку атаки украинских беспилотников, однако подчеркнул, что в любом случае речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах.США же утверждают, что не поощряют киевские власти наносить удары по российской территории, и отрицают причастность к атаке беспилотников на резиденцию президента. "США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации. Однако, честно говоря, мы попросту не знаем, что там произошло", - подчеркнул представитель Белого дома.В МИД России, в свою очередь, пригрозили "принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов". Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.Горят резервуары с топливомАтака беспилотников стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края.Причиной возгорания стало падение дронов. Всего беспилотников было четыре. Один из них упал, но не взорвался и будет подорван специалистами.В горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива.Кроме того, в четверг беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Инцидент произошел возле села Киселевка Красносулинского района.Потери ВСУ за суткиРоссийские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков и 40 единиц техники ВСУ, сообщает в четверг Минобороны РФ.При этом штурмовые отряды и российские десантники заняли еще два квартала в западной части Артемовска, отбив попытки противника контратаковать с флангов.Риски переворота в ТурцииСША и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе выборов 14 мая – риски очень велики, и это крайне опасно для России с точки зрения защищенности Крыма. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.

https://crimea.ria.ru/20230504/kak-rossiya-otvetit-na-ataku-bespilotnikov-na-kreml-1128529809.html

https://crimea.ria.ru/20230504/armiya-rossii-unichtozhila-tri-oruzheynykh-sklada-i-toplivokhranilische-vsu-1128534963.html

https://crimea.ria.ru/20230504/riski-perevorota-v-khode-vyborov-v-turtsii-ochen-veliki--politolog-1128531286.html

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