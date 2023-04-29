https://crimea.ria.ru/20230429/udar-vozmezdiya-i-dosmotry-na-krymskom-mostu-top-novostey-nedeli-1128441716.html

Удар возмездия и досмотры на Крымском мосту: топ новостей недели

Удар возмездия и досмотры на Крымском мосту: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Удар возмездия и досмотры на Крымском мосту: топ новостей недели

"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона". Украинские беспилотники атаковали Севастополь. Денежное довольствие участников СВО... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T19:33

2023-04-29T19:33

2023-04-29T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. "Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона". Украинские беспилотники атаковали Севастополь. Денежное довольствие участников СВО уравняют. Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов. На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа. В России стартовала акция "Георгиевская лента".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Удар "Искандера" по "Грузинскому легиону"24 апреля в Минобороны сообщили о том, что Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. В результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения. По данным МО, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов. Атака на Севастополь24 апреля в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Попытки атаковать город были предприняты, начиная с 3.30 утра. Один надводный дрон уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.), второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Позже в Миноброны России заявили, что Украина запустила безэкипажные беспилотники к берегам Севастополя из акватории порта Одесса, воспользовавшись "зерновым коридором". Эти террористические атаки киевского режима поставили под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая. Равное довольствие для всех участников СВОНа этой неделе президент России Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросах денежного довольствия. Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с первым зампредом Совета Федерации, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком. Он рассказал Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию, на что президент согласился. Британские поставки "урановых" снарядов КиевуВо вторник замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания уже направила киевскому режиму несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Британия должна сознавать всю меру ответственности за поставки киевскому режиму вооружений с обедненным ураном, который несет угрозу загрязнения территорий. Новые правила досмотра на Крымском мостуС 28 апреля на Крымском мосту открылись дополнительные досмотровые площадки и увеличилось число сотрудников. Это позволит повысить пропускную способность комплексов досмотра до 15 тысяч авто в сутки в каждом направлении. Благодаря принимаемым мерам, время прохождения проверки для гостей и жителей полуострова сократится кратно и позволит проверять более 700 авто в час. Меры по увеличению пропускной способности будут проходить в два этапа, на первом число досмотровых пунктов увеличено со стороны Краснодарского края. Старт акции "Георгиевская лента"25 апреля в России стартовала традиционная акция "Георгиевская лента". По этому случаю в холле Совета Федерации, представлена фотовыставка, в рамках открытия которой гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев оценил значение акции. По его мнению, в условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, "Георгиевская лента" приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но и большой поддержкой для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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