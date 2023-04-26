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Главные события и заявления дня: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Главные события и заявления дня: 26 апреля
Главные события и заявления дня: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Главные события и заявления дня: 26 апреля
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ. В Минобороны сообщили в ходе СВО за минувшие сутки. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T21:38
2023-04-26T21:38
россия
украина
в мире
новости
главное за день
замороженные российские активы
министерство обороны рф
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Кремле разъяснили необходимость управления иностранными активами. Ополченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действий. Следком занялся расследование казни российских военнопленных французскими наемниками из "Азова"*. Генпрокурор РФ призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ. Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ. В Минобороны сообщили в ходе СВО за минувшие сутки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеркальный ответ ЗападуПодписанный президентом России Владимиром Путиным указ о внешнем управлении иностранными активами является зеркальным ответом на попытки Запада конфисковать российские активы, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Принятый указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом", – пояснил Песков. Этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики страны компаний.Совфед приравнял ополченцев Донбасса к ветеранам боевых действийСтатус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет присваиваться добровольцам боевых действий на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года.Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто "заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, с 30 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей".СК расследует казнь российских военнопленныхСледком России расследует преступления французских наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* и 92-й бригады ВС Украины."Один из фигурантов опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления", – сообщили в ведомстве.Усиление защиты регионовРоссийским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины."В первую очередь должны быть максимально усилены меры защиты на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, а также пунктах размещения вынужденных переселенцев", – заявил генеральный прокурор РФ в ходе ежегодного отчета.Пригожин о начале контрнаступления ВСУПо мнению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди."Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделя нужна, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", – заявил Пригожин. Он также отметил, что киевский режим стягивает под Артемовск хорошо подготовленные подразделения, среди которых очень много наемников.В свою очередь в Минобороны заявили о пресечении попытки контратаки ВСУ и наемников в Артемовске. Также за сутки российские военные уничтожили более 400 украинских боевиков, в том числе шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, ЛНР и ДНР. А в Херсонской области российской ПВО был сбит украинский Су-25.* террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230426/zachem-rossii-upravlyat-inostrannymi-aktivami---otvet-kremlya-1128375254.html
https://crimea.ria.ru/20230426/frantsuzskie-naemniki-kaznili-rossiskikh-voennoplennykh--delom-zanyalsya-sk-1128374599.html
https://crimea.ria.ru/20230426/kogda-veter-vysushit-pochvu-prigozhin-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1128380286.html
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россия, украина, в мире, новости, главное за день, замороженные российские активы, министерство обороны рф, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, контрнаступление всу, артемовск, чвк "вагнер", экономика
Главные события и заявления дня: 26 апреля

Главные события и заявления среды, 26 апреля

21:38 26.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы на передовой Угледарского направления
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Кремле разъяснили необходимость управления иностранными активами. Ополченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действий. Следком занялся расследование казни российских военнопленных французскими наемниками из "Азова"*. Генпрокурор РФ призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ. Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ. В Минобороны сообщили в ходе СВО за минувшие сутки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Зеркальный ответ Западу
Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о внешнем управлении иностранными активами является зеркальным ответом на попытки Запада конфисковать российские активы, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Принятый указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом", – пояснил Песков. Этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики страны компаний.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
14:18
Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
Совфед приравнял ополченцев Донбасса к ветеранам боевых действий
Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет присваиваться добровольцам боевых действий на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года.
Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто "заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, с 30 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей".
СК расследует казнь российских военнопленных
Следком России расследует преступления французских наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* и 92-й бригады ВС Украины.
"Один из фигурантов опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления", – сообщили в ведомстве.
Работа следователей СК РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
13:54
Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК
Усиление защиты регионов
Российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины.
"В первую очередь должны быть максимально усилены меры защиты на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, а также пунктах размещения вынужденных переселенцев", – заявил генеральный прокурор РФ в ходе ежегодного отчета.
Пригожин о начале контрнаступления ВСУ
По мнению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди.
"Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделя нужна, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", – заявил Пригожин. Он также отметил, что киевский режим стягивает под Артемовск хорошо подготовленные подразделения, среди которых очень много наемников.
В свою очередь в Минобороны заявили о пресечении попытки контратаки ВСУ и наемников в Артемовске. Также за сутки российские военные уничтожили более 400 украинских боевиков, в том числе шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, ЛНР и ДНР. А в Херсонской области российской ПВО был сбит украинский Су-25.
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин в Соледаре - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
17:17
Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ
* террористическая организация, запрещенная в РФ
 
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