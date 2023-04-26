https://crimea.ria.ru/20230426/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-26-aprelya-1128383061.html

Главные события и заявления дня: 26 апреля

Главные события и заявления дня: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Главные события и заявления дня: 26 апреля

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ. В Минобороны сообщили в ходе СВО за минувшие сутки. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T21:38

2023-04-26T21:38

2023-04-26T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Кремле разъяснили необходимость управления иностранными активами. Ополченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действий. Следком занялся расследование казни российских военнопленных французскими наемниками из "Азова"*. Генпрокурор РФ призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ. Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ. В Минобороны сообщили в ходе СВО за минувшие сутки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеркальный ответ ЗападуПодписанный президентом России Владимиром Путиным указ о внешнем управлении иностранными активами является зеркальным ответом на попытки Запада конфисковать российские активы, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Принятый указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом", – пояснил Песков. Этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики страны компаний.Совфед приравнял ополченцев Донбасса к ветеранам боевых действийСтатус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет присваиваться добровольцам боевых действий на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года.Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто "заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, с 30 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей".СК расследует казнь российских военнопленныхСледком России расследует преступления французских наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"* и 92-й бригады ВС Украины."Один из фигурантов опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления", – сообщили в ведомстве.Усиление защиты регионовРоссийским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины."В первую очередь должны быть максимально усилены меры защиты на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, а также пунктах размещения вынужденных переселенцев", – заявил генеральный прокурор РФ в ходе ежегодного отчета.Пригожин о начале контрнаступления ВСУПо мнению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди."Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделя нужна, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", – заявил Пригожин. Он также отметил, что киевский режим стягивает под Артемовск хорошо подготовленные подразделения, среди которых очень много наемников.В свою очередь в Минобороны заявили о пресечении попытки контратаки ВСУ и наемников в Артемовске. Также за сутки российские военные уничтожили более 400 украинских боевиков, в том числе шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, ЛНР и ДНР. А в Херсонской области российской ПВО был сбит украинский Су-25.* террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230426/zachem-rossii-upravlyat-inostrannymi-aktivami---otvet-kremlya-1128375254.html

https://crimea.ria.ru/20230426/frantsuzskie-naemniki-kaznili-rossiskikh-voennoplennykh--delom-zanyalsya-sk-1128374599.html

https://crimea.ria.ru/20230426/kogda-veter-vysushit-pochvu-prigozhin-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1128380286.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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