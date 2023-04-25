https://crimea.ria.ru/20230425/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-aprelya-1128366641.html

Главные события и заявления дня: 25 апреля

Главные события и заявления дня: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Главные события и заявления дня: 25 апреля

Российские войска продолжают уничтожать противника на фронтах спецоперации. ВСУ снова атаковали Белгородскую область. Байден заявил, что хочет стать... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T22:25

2023-04-25T22:25

2023-04-25T22:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают уничтожать противника на фронтах спецоперации. ВСУ снова атаковали Белгородскую область. Байден заявил, что хочет стать президентом. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами. В России стартует акция "Георгиевская лента"Главные новости вторника, 25 апреля - в подборке РИА Новости Крым.Успехи российской Армии в зоне СВОВооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, разбили десятки единиц военной техники и нанесли удары по складам. Штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация поддерживают штурмовиков и пресекают попытки противника перебросить туда резервы. Кроме того, российские военные за сутки сбили 15 украинских беспилотников ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.Заявления Медведева об СВО и ядерном оружииСпециальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерные вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства, заявил во вторник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые". По словам зампредседателя Совбеза, Россия обладает мощным потенциалом для противостояния, и способна решать любые задачи, оборонно-промышленный комплекс справляется с повышенной нагрузкой. Он также подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с реальной угрозой начала третьей мировой войны. В этой ситуации все страны должны прилагать усилия, чтобы избежать полномасштабного мирового конфликта. Новая атака ВСУ на Белгородскую областьУкраинские войска во вторник обстреляли село Черемошное Белгородской области, в результате повреждена линия электропередачи, без света остались пять населенных пунктов - Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровеньки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы готовы приступить к устранению последствий, когда это позволит оперативная обстановка. Заявление Байден о новом сроке президентстваПрезидент США Джо Байден поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Об этом действующий американский лидер официально объявил о вторник.Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.Землетрясение и угроза цунами в ИндонезииСильное подводное землетрясение в Индонезии повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами, передает во вторник индонезийское агентство ANTARA, по данным которого магнитуда землетрясения составила 7,4. Толчки ощущались в районах и городах провинций Западная Суматра и Северная Суматра, а в некоторых местах власти приказали эвакуировать людей на возвышенности. Рано утром во вторник потоки людей бежали в горную местность под дождем в темноте, опасаясь цунами, а некоторые пациенты из больницы острова Ментавай были перемещены во двор, поскольку на здании появились трещины. Старт акции "Георгиевская лента"25 апреля в России стартовала традиционная акция "Георгиевская лента". По этому случаю в холле Совета Федерации, представлена фотовыставка, в рамках открытия которой гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев оценил значение акции. По его мнению, в условиях, когда Россия снова борется с нацизмом, "Георгиевская лента" приобретает новые смыслы и является не просто символом памяти о героях былых времен, но и большой поддержкой для тех, кто на передовой, и для жителей новых регионов страны.

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https://crimea.ria.ru/20230425/lavrov-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-britanii-iz-za-uranovykh-snaryadov-1128364165.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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