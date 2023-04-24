https://crimea.ria.ru/20230424/glavnye-novosti-kryma-24-aprelya-1128338161.html

Главные новости Крыма: 24 апреля

Главные новости Крыма: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Главные новости Крыма: 24 апреля

Украинские беспилотники атаковали Севастополь. Китайский дипломат подвергся травле после слов о Крыме. Крымская казана недосчиталась миллиарда из-за зарплат "в... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T21:29

2023-04-24T21:29

2023-04-24T21:30

крым

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железные дороги крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Севастополь. Китайский дипломат подвергся травле после слов о Крыме. Крымская казана недосчиталась миллиарда из-за зарплат "в конвертах". Боевик украинского нацбата получил срок. В Судаке появится подводный арт-парк. Из Москвы в Симферополь пустят дополнительный поезд.Обо всех главных новостях на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Атака дронов на СевастопольОколо 3:30 утра украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы Черноморского флота отбили атаку дронов на внешнем рейде: один надводный БПЛА уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушеноПозже глава региона сообщил, что в результате взрывов беспилотников были повреждены стекла в четырех жилых домах. Он поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.Китайский дипломат подвергся травле после слов о КрымеОколо 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за отрицания суверенитета стран бывшего СССР и заявления о российской принадлежности Крыма.Авторы обращения считают, что заявление китайского дипломата нарушает международное право и его следует рассматривать как угрозу безопасности европейских стран.В свою очередь Bloomberg сообщил, что интервью китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма и стран Балтии исчезло из официального аккаунта в соцсети WeChat. Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства. Агентство связывает это с гневной реакцией Запада на позицию Шайе.Теневая занятость нанесла миллиардный ущерб КрымуУщерб бюджету Республики Крым от теневой занятости оценивается в миллиард рублей, заявил замминистра труда и социальной защиты РК, координатор республиканской комиссии Леонид Михалевский. По его оценкам, в Крыму более 200 тысяч сотрудников предприятий работают без заключения трудовых отношений. Еще одна причина – незадекларированные доходы от сдачи недвижимости в аренду. По словам Михалевского, в Крыму они в три раза ниже, чем в среднем по стране, что указывает на сокрытие доходов от сдачи недвижимости в наем.Тюремный срок для боевика-националистаЖитель Севастополя приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*.Подсудимы в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование. Мужчина принимал в его деятельности активное участие.В Судаке появится подводный арт-паркВ Судаке появится подводный арт-парк "Таврида.АРТ", сообщила пресс-служба арт-кластера. Идея создания подводного парка принадлежит жителю Судака, дайверу, основателю одного из местных морских клубов Валерию Пивоварову.Первую шестиметровую фигуру "Феникс" установили на дне Черного моря в знак начала большого проекта. Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. В перспективе подводный арт-парк станет местом притяжения для туристов и дайверовИз Москвы в Симферополь пустят дополнительный поездКомпания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 26 апреля запустит дополнительный поезд из Москвы в Крым и обратно. Это связано с возросшим спросом на билеты перед майскими праздниками.Дополнительный поезд будет отправляться из крымской столицы 26 и 27 апреля в 10.40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23.54. Из Москвы состав отправится 28 апреля в 7.40, 29 апреля в 9.42 и прибудет в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 2.35.* террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230424/ataka-na-punkt-bazirovaniya-chf-podrobnosti-ob-intsidente-s-bespilotnikami-1128329797.html

https://crimea.ria.ru/20230424/mid-kitaya-otreagiroval-na-slova-posla-o-stranakh-byvshego-sssr-1128326805.html

https://crimea.ria.ru/20230424/v-krym-iz-moskvy-pered-mayskimi-zapustyat-dopolnitelnyy-poezd-1128333832.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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