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В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд
В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд
В связи с возросшим спросом на билеты перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно. Об этом в понедельник сообщила... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T17:21
2023-04-24T17:21
2023-04-24T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В связи с возросшим спросом на билеты перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительный поезд в КрымРечь идет о дополнительном поезде №159/160 Симферополь – Москва – Симферополь. Перед майскими праздниками он выполнит две пары рейсов по данному маршруту"Рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников", - отметили в сообщении.Продажи билетов стартуют в понедельник.Курортная логистикаРанее в Минтрансе РФ сообщали, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми. Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. В то же время на Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Планируется, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаБез досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-АдлерПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь
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поезд, расписание поездов, железные дороги крыма, транспорт, гранд сервис экспресс, симферополь, москва, крым, новости крыма, туризм в крыму, майские праздники
В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд
"Гранд Сервис Экспресс" запустит еще один поезд из Москвы в Крым на майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В связи с возросшим спросом на билеты перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Дополнительный поезд в Крым
Речь идет о дополнительном поезде №159/160 Симферополь – Москва – Симферополь. Перед майскими праздниками он выполнит две пары рейсов по данному маршруту
Дополнительный поезд будет отправляться из крымской столицы 26 и 27 апреля в 10.40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23.54. Из Москвы состав отправится 28 апреля в 7.40, 29 апреля в 9.42 и прибудет в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 2.35. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны и штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.
"Рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников", - отметили в сообщении.
Продажи билетов стартуют в понедельник.
Курортная логистика
Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов
. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда,
которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.
Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты.
В то же время на Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы
и увеличат число полос для подъезда машин. Планируется, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа
с момента подъезда к мосту.
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