https://crimea.ria.ru/20230424/v-krym-iz-moskvy-pered-mayskimi-zapustyat-dopolnitelnyy-poezd-1128333832.html

В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд

В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 24.04.2023

В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд

В связи с возросшим спросом на билеты перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно. Об этом в понедельник сообщила... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T17:21

2023-04-24T17:21

2023-04-24T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В связи с возросшим спросом на билеты перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Дополнительный поезд в КрымРечь идет о дополнительном поезде №159/160 Симферополь – Москва – Симферополь. Перед майскими праздниками он выполнит две пары рейсов по данному маршруту"Рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников", - отметили в сообщении.Продажи билетов стартуют в понедельник.Курортная логистикаРанее в Минтрансе РФ сообщали, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми. Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. В то же время на Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Планируется, что в период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Читайте также на РИА Новости Крым:Из Геническа в Крым запустят электропоездаБез досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-АдлерПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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