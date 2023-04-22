https://crimea.ria.ru/20230422/glavnye-novosti-kryma-22-aprelya-1128315139.html

Главные новости Крыма: 22 апреля

Главные новости Крыма: 22 апреля - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Главные новости Крыма: 22 апреля

Над Крымом сработала система ПВО, из Геническа в Джанкой планируют запустить электропоезд. Константин Затулин предложил перезахоронить на полуострове прах князя РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T20:36

2023-04-22T20:36

2023-04-22T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Над Крымом сработала система ПВО, из Геническа в Джанкой планируют запустить электропоезд. Константин Затулин предложил перезахоронить на полуострове прах князя Потемкина, а доброволец из Крыма рассказал, почему Украина никогда не захватит Крым. Обо всех главных новостях и заявлениях подробнее – в подборке РИА Новости Крым.Работа ПВО над КрымомВ субботу над полуостровом сработали система противовоздушной обороны. Жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Из Херсонской области в Крым будет ходить электропоездЗапуск железнодорожного сообщения из Геническа в Джанкой власти анонсируют уже в мае. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, стоимость проезда в электропоезде будет существенно ниже, чем в автобусах, а ориентировочное время в пути составит 1,5-2 часа.Прах князя Потемкина-Таврического предлагают перезахоронить в КрымуС таким предложением выступил депутат Государственной думы, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он считает, что хранить останки героя екатерининских времен в "каком-то временном ящике" недостойно."Я думаю, что это должно быть темой общественного обсуждения в Крыму и в Севастополе. Власти и общество должны быть готовы принять эти останки и достойно их перезахоронить. При этом я хотел бы отметить, что это захоронение возможно осуществить как временное, до возвращения Херсона. Это как один из вариантов решения", - отметил Затулин.Парламентарий отметил, что перезахоронить князя Григория Потемкина-Таврического в Крыму или Севастополе следует из уважения к его памяти, поскольку именно он является главным строителем Севастополя и человеком, благодаря которому Крым стал частью России.Доброволец с позывным "Барселона": дальше нас не пройдутЕго любовь к футболу помогает в командной работе на фронте: боец из Крыма с позывным "Барселона" отправился в зону СВО добровольцем. Он рассказал, как на линии огня оберегает свою землю от украинских боевиков и пояснил, как его любовь к футболу помогает в командной работе на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы КиеваО чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрамВ Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона

https://crimea.ria.ru/20230422/iz-genicheska-v-krym-zapustyat-elektropoezda-1128308128.html

https://crimea.ria.ru/20230422/knyazya-potemkina-predlagayut-vremenno-perezakhoronit-v-krymu-1128309425.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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