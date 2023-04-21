Рейтинг@Mail.ru
О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230421/o-chem-molyatsya-musulmane-kryma-v-svyaschennyy-prazdnik-uraza-bayram-1128300219.html
О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 21.04.2023
О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
Мусульмане России и всего мира отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. С раннего утра торжественные... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T13:46
2023-04-21T13:46
радио "спутник в крыму"
ураза-байрам
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
религия
традиции
крым многонациональный
крым
новости крыма
асадулла баиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127712111_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b0ad322dbf78094ae5755553c8ba30cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Мусульмане России и всего мира отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. С раннего утра торжественные богослужения проходят во всех мечетях республики. О чем молятся мусульмане Крыма, рассказал заместитель муфтия республики Асадулла Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".Также мусульмане традиционно возносят Аллаху индивидуальные молитвы с просьбами о помощи в делах, о здоровье для себя и близких, но особенно важно в этот день молиться о других представителях мусульманкой веры."У каждого человека есть вопросы, с которыми он сталкивается и обращается к Аллаху, но когда мусульманин молится за другого мусульманина, это вообще "высший пилотаж", и Аллах дает вознаграждение обоим. Поэтому молитва мусульманина иногда затягивается надолго", - объясняет священнослужитель.По его словам, в этом году в Крыму священный месяц Рамадан прошел особенно активно - мусульмане давали в мечетях полуострова большое количество благотворительных ифтаров (вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан), более того, к этой традиции присоединились и представители других конфессий, а глава Крыма Сергей Аксенов впервые разделили ифтар с мусульманами.Подробнее - в очередном выпуске программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму" 22 апреля в 10.00.В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем. Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию. Читайте также на РИА новостиМусульмане отмечают праздник Ураза-байрамСвященный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновитьсяАксенов рассказал о значении праздника Ураза-байрам
https://crimea.ria.ru/20230421/putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom-uraza-bayram-1128296813.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127712111_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_33ba0851568c7410253647ac7b1caf23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураза-байрам , мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), религия, традиции, крым многонациональный, крым, новости крыма, асадулла баиров
О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам

Заместитель муфтия Крыма Баиров: мусульмане молятся о победе и мире

13:46 21.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevНачало месяца Рамадана в Крыму
Начало месяца Рамадана в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Мусульмане России и всего мира отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. С раннего утра торжественные богослужения проходят во всех мечетях республики. О чем молятся мусульмане Крыма, рассказал заместитель муфтия республики Асадулла Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
"Мы молимся за мир, за то, чтобы закончилось то, что происходит на территории Украины, закончилось победой, чтобы наши ребята вернулись к своим родным и близким, чтобы мы достигли поставленных целей, обезопасили существование нас и нашей цивилизации на долгие годы. Все молитвы об этом. Ну, и о мире во всем мире, поскольку на планете есть не только украинский конфликт", - рассказал Баиров.
Также мусульмане традиционно возносят Аллаху индивидуальные молитвы с просьбами о помощи в делах, о здоровье для себя и близких, но особенно важно в этот день молиться о других представителях мусульманкой веры.
"У каждого человека есть вопросы, с которыми он сталкивается и обращается к Аллаху, но когда мусульманин молится за другого мусульманина, это вообще "высший пилотаж", и Аллах дает вознаграждение обоим. Поэтому молитва мусульманина иногда затягивается надолго", - объясняет священнослужитель.
Празднование Ураза-Байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
09:58
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
По его словам, в этом году в Крыму священный месяц Рамадан прошел особенно активно - мусульмане давали в мечетях полуострова большое количество благотворительных ифтаров (вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан), более того, к этой традиции присоединились и представители других конфессий, а глава Крыма Сергей Аксенов впервые разделили ифтар с мусульманами.
"Это было ожидаемо, мы чувствовали всегда внимание главы Крыма, но никогда раньше в сугубо мусульманских ритуалах он не принимал участие. Это было впервые. Но ифтар - это самая доступная форма, где и мусульмане, и не мусульмане могут вместе спокойно разделять трапезу, и это не привлекает ни одну из сторон к предательству своей веры. Любой хзристианин может смело приходить на ифтар к мусульманам, разделить с ними трапезу и радость, и это не несет за собой никакой проблемы", - подытожил Баиров.
Подробнее - в очередном выпуске программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму" 22 апреля в 10.00.
В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем. Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию.
Читайте также на РИА новости
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
Аксенов рассказал о значении праздника Ураза-байрам
Радио "Спутник в Крыму"Ураза-байрамМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)РелигияТрадицииКрым многонациональныйКрымНовости КрымаАсадулла Баиров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Севастополь остался без света - что известно
13:46О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
13:24В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона
12:59В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона 0:41
12:36Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка
12:15Украина в НАТО: когда это случится и что будет со страной
11:45Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт 0:58
11:25Украина станет членом НАТО - заявление Столтенберга
10:45Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня
10:17Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа
09:58Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
09:38Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
09:20Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали
08:46Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
08:29Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
08:01Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
00:22ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные
00:11ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
00:01Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
Лента новостейМолния