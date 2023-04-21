О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
Заместитель муфтия Крыма Баиров: мусульмане молятся о победе и мире
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevНачало месяца Рамадана в Крыму
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Мусульмане России и всего мира отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. С раннего утра торжественные богослужения проходят во всех мечетях республики. О чем молятся мусульмане Крыма, рассказал заместитель муфтия республики Асадулла Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
"Мы молимся за мир, за то, чтобы закончилось то, что происходит на территории Украины, закончилось победой, чтобы наши ребята вернулись к своим родным и близким, чтобы мы достигли поставленных целей, обезопасили существование нас и нашей цивилизации на долгие годы. Все молитвы об этом. Ну, и о мире во всем мире, поскольку на планете есть не только украинский конфликт", - рассказал Баиров.
Также мусульмане традиционно возносят Аллаху индивидуальные молитвы с просьбами о помощи в делах, о здоровье для себя и близких, но особенно важно в этот день молиться о других представителях мусульманкой веры.
"У каждого человека есть вопросы, с которыми он сталкивается и обращается к Аллаху, но когда мусульманин молится за другого мусульманина, это вообще "высший пилотаж", и Аллах дает вознаграждение обоим. Поэтому молитва мусульманина иногда затягивается надолго", - объясняет священнослужитель.
По его словам, в этом году в Крыму священный месяц Рамадан прошел особенно активно - мусульмане давали в мечетях полуострова большое количество благотворительных ифтаров (вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан), более того, к этой традиции присоединились и представители других конфессий, а глава Крыма Сергей Аксенов впервые разделили ифтар с мусульманами.
"Это было ожидаемо, мы чувствовали всегда внимание главы Крыма, но никогда раньше в сугубо мусульманских ритуалах он не принимал участие. Это было впервые. Но ифтар - это самая доступная форма, где и мусульмане, и не мусульмане могут вместе спокойно разделять трапезу, и это не привлекает ни одну из сторон к предательству своей веры. Любой хзристианин может смело приходить на ифтар к мусульманам, разделить с ними трапезу и радость, и это не несет за собой никакой проблемы", - подытожил Баиров.
Подробнее - в очередном выпуске программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму" 22 апреля в 10.00.
В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем. Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию.
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