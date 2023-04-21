https://crimea.ria.ru/20230421/o-chem-molyatsya-musulmane-kryma-v-svyaschennyy-prazdnik-uraza-bayram-1128300219.html

О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам

О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 21.04.2023

О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам

Мусульмане России и всего мира отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. С раннего утра торжественные... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T13:46

2023-04-21T13:46

2023-04-21T13:46

радио "спутник в крыму"

ураза-байрам

мусульмане

думк (духовное управление мусульман крыма)

религия

традиции

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асадулла баиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Мусульмане России и всего мира отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. С раннего утра торжественные богослужения проходят во всех мечетях республики. О чем молятся мусульмане Крыма, рассказал заместитель муфтия республики Асадулла Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".Также мусульмане традиционно возносят Аллаху индивидуальные молитвы с просьбами о помощи в делах, о здоровье для себя и близких, но особенно важно в этот день молиться о других представителях мусульманкой веры."У каждого человека есть вопросы, с которыми он сталкивается и обращается к Аллаху, но когда мусульманин молится за другого мусульманина, это вообще "высший пилотаж", и Аллах дает вознаграждение обоим. Поэтому молитва мусульманина иногда затягивается надолго", - объясняет священнослужитель.По его словам, в этом году в Крыму священный месяц Рамадан прошел особенно активно - мусульмане давали в мечетях полуострова большое количество благотворительных ифтаров (вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан), более того, к этой традиции присоединились и представители других конфессий, а глава Крыма Сергей Аксенов впервые разделили ифтар с мусульманами.Подробнее - в очередном выпуске программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму" 22 апреля в 10.00.В этом году Ураза выпал на 21 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 21 апреля объявлено нерабочим праздничным днем. Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию. Читайте также на РИА новостиМусульмане отмечают праздник Ураза-байрамСвященный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновитьсяАксенов рассказал о значении праздника Ураза-байрам

https://crimea.ria.ru/20230421/putin-pozdravil-musulman-s-prazdnikom-uraza-bayram-1128296813.html

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