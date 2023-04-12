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Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт
Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт
Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым во время священного месяца Рамадан принял участие в ифтаре, разделив вечернюю... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T21:14
2023-04-12T21:17
крым
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Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым во время священного месяца Рамадан принял участие в ифтаре, разделив вечернюю трапезу с мусульманами Крыма.
https://crimea.ria.ru/20230408/musulmane-kryma-po-osobennomu-otmechayut-ramadan-v-etom-godu--muftiyat-1128062493.html
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крым, сергей аксенов, крымские татары, религия, мусульмане, эмирали аблаев, общество, новости крыма
Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт

Сергей Аксенов принял участие в ифтаре мусульман Крыма во время священного месяца Рамадан

21:14 12.04.2023 (обновлено: 21:17 12.04.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
Глава Крыма Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым во время священного месяца Рамадан принял участие в ифтаре, разделив вечернюю трапезу с мусульманами Крыма.
"Взаимное уважение и бережное отношение к традициям и культуре всех национальностей и конфессий – неотъемлемая часть нашего крымского менталитета. Важно помнить, что только сообща, действуя как единая команда, мы сможем достичь значимых результатов, сможем помочь нашему Крыму развиваться и двигаться вперед", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ифтар - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
8 апреля, 16:39Радио "Спутник в Крыму"
Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
1 из 3
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
2 из 3
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМуфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
3 из 3
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
 
КрымСергей АксеновКрымские татарыРелигияМусульманеЭмирали АблаевОбществоНовости Крыма
 
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