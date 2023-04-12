Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт
Сергей Аксенов принял участие в ифтаре мусульман Крыма во время священного месяца Рамадан
21:14 12.04.2023 (обновлено: 21:17 12.04.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов и муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым во время священного месяца Рамадан принял участие в ифтаре, разделив вечернюю трапезу с мусульманами Крыма.
"Взаимное уважение и бережное отношение к традициям и культуре всех национальностей и конфессий – неотъемлемая часть нашего крымского менталитета. Важно помнить, что только сообща, действуя как единая команда, мы сможем достичь значимых результатов, сможем помочь нашему Крыму развиваться и двигаться вперед", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
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Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
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Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМуфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
3 из 3
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Мусульмане Крыма во время ифтара в священный месяц Рамадан
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова