Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма - фотофакт

"Взаимное уважение и бережное отношение к традициям и культуре всех национальностей и конфессий – неотъемлемая часть нашего крымского менталитета. Важно помнить, что только сообща, действуя как единая команда, мы сможем достичь значимых результатов, сможем помочь нашему Крыму развиваться и двигаться вперед", - написал глава региона в своем Telegram-канале.