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Над Крымом сработала ПВО

Над Крымом сработала ПВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Над Крымом сработала ПВО

В субботу над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T10:06

2023-04-22T10:06

2023-04-22T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Восьмого апреля над Феодосией система ПВО успешно сбила ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано. Обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова, не причинив вреда жителя и инфраструктуре.29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.Ранее глава региона заявил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции и надежно обеспечивают контроль воздушного пространства над полуостровом.По его словам, Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для КрымаВзрывы в Крыму – очередной украинский фейкКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, пво, армия и флот, общество, новости крыма