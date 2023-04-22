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Над Крымом сработала ПВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Над Крымом сработала ПВО
Над Крымом сработала ПВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Над Крымом сработала ПВО
В субботу над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T10:06
2023-04-22T10:20
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Восьмого апреля над Феодосией система ПВО успешно сбила ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано. Обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова, не причинив вреда жителя и инфраструктуре.29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.Ранее глава региона заявил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции и надежно обеспечивают контроль воздушного пространства над полуостровом.По его словам, Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для КрымаВзрывы в Крыму – очередной украинский фейкКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, пво, армия и флот, общество, новости крыма
Над Крымом сработала ПВО

Сергей Аксенов: в субботу над Крымом сработала ПВО, повреждений и пострадавших нет

10:06 22.04.2023 (обновлено: 10:20 22.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Восьмого апреля над Феодосией система ПВО успешно сбила ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано. Обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова, не причинив вреда жителя и инфраструктуре.
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10 марта, 05:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
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29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.
Ранее глава региона заявил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции и надежно обеспечивают контроль воздушного пространства над полуостровом.
По его словам, Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.
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В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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