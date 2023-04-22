Над Крымом сработала ПВО
Сергей Аксенов: в субботу над Крымом сработала ПВО, повреждений и пострадавших нет
10:06 22.04.2023 (обновлено: 10:20 22.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Восьмого апреля над Феодосией система ПВО успешно сбила ракету, выпущенную со стороны Украины. Жертв и разрушений не зафиксировано. Обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова, не причинив вреда жителя и инфраструктуре.
29 марта над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.
Ранее глава региона заявил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции и надежно обеспечивают контроль воздушного пространства над полуостровом.
По его словам, Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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