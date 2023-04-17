https://crimea.ria.ru/20230417/vzryvy-v-krymu--ocherednoy-ukrainskiy-feyk-1128219749.html

Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк

Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк

Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму. РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T14:45

2023-04-17T14:45

2023-04-17T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму. В понедельник ряд украинских Telegram-каналов сообщил о звуках взрывов в Крыму без указания подробностей. Ранее Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.Кроме того, в Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, и, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Так, 11 апреля фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Ранее экипаж фрегата сдал первую курсовую задачу (К-1). Это ежегодный начальный этап в системе допуска личного состава кораблей к выполнению задач по предназначению.В марте ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море, а в начале апреля подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы по подводным и наземным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флотаКонтрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили датуНесбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море

https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма