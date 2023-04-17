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Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк
Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк
Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму. РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T14:45
2023-04-17T15:05
крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму. В понедельник ряд украинских Telegram-каналов сообщил о звуках взрывов в Крыму без указания подробностей. Ранее Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.Кроме того, в Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, и, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Так, 11 апреля фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Ранее экипаж фрегата сдал первую курсовую задачу (К-1). Это ежегодный начальный этап в системе допуска личного состава кораблей к выполнению задач по предназначению.В марте ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море, а в начале апреля подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы по подводным и наземным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флотаКонтрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили датуНесбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море
https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма
Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк

Власти Крыма назвали очередным украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму

14:45 17.04.2023 (обновлено: 15:05 17.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБотсад КФУ веснойм
Ботсад КФУ веснойм - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал украинским фейком сообщения о взрывах в Крыму.
В понедельник ряд украинских Telegram-каналов сообщил о звуках взрывов в Крыму без указания подробностей.
"Сообщения о взрывах в Крыму – украинский фейк", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно: в Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. По его словам, несмотря на то, что оборонительные сооружения могут и не быть использованы по прямому назначению, их строительство в Крыму и на подступах к полуострову правильное и обоснованное.
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Кроме того, в Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, и, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
Так, 11 апреля фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел в море учебный одиночный бой, выполнив артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Ранее экипаж фрегата сдал первую курсовую задачу (К-1). Это ежегодный начальный этап в системе допуска личного состава кораблей к выполнению задач по предназначению.
В марте ударная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море, а в начале апреля подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы по подводным и наземным целям.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяОлег КрючковНовости Крыма
 
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