https://crimea.ria.ru/20230417/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-aprelya-1128227260.html
Главные события и заявления дня: 17 апреля
Главные события и заявления дня: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Главные события и заявления дня: 17 апреля
Атака украинских беспилотников спровоцировала пожары на гражданских объектах в Белгороде. Контрнаступление ВСУ на Крым "назначено" на 30 апреля - эксперт оценил РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T20:13
2023-04-17T20:13
2023-04-17T19:19
крым
россия
обстрелы белгородской области
призыв в вс россии
общество
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контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников спровоцировала пожары на гражданских объектах в Белгороде. Контрнаступление ВСУ на Крым "назначено" на 30 апреля - эксперт оценил шансы и риски. Президент Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста. Боевику украинского нацбата имени Челебиджихана* дали девять лет колонии строгого режима. Власти Крыма назвали очередным украинским фейком сообщения о взрывах на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на объекты в БелгородеГубернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на понедельник проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В течение получаса они были потушены, пострадавших нет. По данным Следкома России, инциденты произошли в результате атаки украинских беспилотников."По информации местных органов власти, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области, в результате чего произошли два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в СК.Дата контрнаступления ВСУ на КрымАмериканский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. Утверждается, что США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ срок.9 лет за участие в украинском нацбатеКиевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.В 2016 году мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Принимал активное участие в его деятельности, но имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы.Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.Награда восстановителям Крымского мостаПрезидент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного в октябре теракта.Девять специалистов награждены "за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту". В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий "Дороги и мосты", "МТСМ-Сервис", "Дорожная строительная компания", "Мостострой-11". Также еще ряд специалистов отмечены благодарностями."Взрывы" в КрымуВ понедельник ряд украинских Telegram-каналов сообщил о том, что в Крыму якобы слышны звуки взрывов, но при этом подробности не приводились. Эти заявления советник главы республики Олег Крючков назвал украинским фейком."Сообщения о взрывах в Крыму – украинский фейк", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Альтернативная служба в армииГражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Об этом рассказал военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков."Граждане, у которых вероисповедание противоречит несению военной службы по призыву, имеют право заблаговременно до призыва написать соответствующее заявление в призывную комиссию муниципалитета. И уже она, выслушав доводы гражданина, причины, изучив его характеристики, принимает решение о замене военной службы по призыву. И в следующий призыв гражданин направляется для прохождения альтернативной гражданской службы", - отметил он.Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая осуществляется взамен военной службы по призыву.* террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230417/novaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast--razrusheny-zhilye-doma-1128222002.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, россия, обстрелы белгородской области, призыв в вс россии, общество, крымский мост, чп на крымском мосту, контрнаступление всу, главное за день, новости
Главные события и заявления дня: 17 апреля
Главные новости и заявления понедельника, 17 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников спровоцировала пожары на гражданских объектах в Белгороде. Контрнаступление ВСУ на Крым "назначено" на 30 апреля - эксперт оценил шансы и риски. Президент Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста. Боевику украинского нацбата имени Челебиджихана* дали девять лет колонии строгого режима. Власти Крыма назвали очередным украинским фейком сообщения о взрывах на полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака беспилотников на объекты в Белгороде
Губернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на понедельник проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В течение получаса они были потушены, пострадавших нет. По данным Следкома России, инциденты произошли в результате атаки украинских беспилотников
.
"По информации местных органов власти, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области, в результате чего произошли два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в СК.
Дата контрнаступления ВСУ на Крым
Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс
на 30 апреля. Утверждается, что США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть
, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ срок.
"Если даже и была запланирована дата, и каким-то образом она утекла в сеть, значит, она будет изменена. Понятно, что заранее анонсированная дата – это вряд ли. Хотя, с учетом того, что не понятен участок фронта, где это будет происходить, и в целях повышения авторитета американцев и американских СМИ, они могут что-то анонсировать. Потому что если это совпадет, то это очень сильно повысит условно некий рейтинг газеты, которая это выложила", - отметил Клинцевич.
9 лет за участие в украинском нацбате
Киевский районный суд Симферополя приговорил
жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
В 2016 году мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Принимал активное участие в его деятельности, но имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы.
Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.
Награда восстановителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами
участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного в октябре теракта.
Девять специалистов награждены "за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту". В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий "Дороги и мосты", "МТСМ-Сервис", "Дорожная строительная компания", "Мостострой-11". Также еще ряд специалистов отмечены благодарностями.
В понедельник ряд украинских Telegram-каналов сообщил о том, что в Крыму якобы слышны звуки взрывов, но при этом подробности не приводились. Эти заявления советник главы республики Олег Крючков назвал украинским фейком
.
"Сообщения о взрывах в Крыму – украинский фейк", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Альтернативная служба в армии
Гражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену
ее альтернативной гражданской службой. Об этом рассказал военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков.
"Граждане, у которых вероисповедание противоречит несению военной службы по призыву, имеют право заблаговременно до призыва написать соответствующее заявление в призывную комиссию муниципалитета. И уже она, выслушав доводы гражданина, причины, изучив его характеристики, принимает решение о замене военной службы по призыву. И в следующий призыв гражданин направляется для прохождения альтернативной гражданской службы", - отметил он.
Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая осуществляется взамен военной службы по призыву.
* террористическая организация, запрещенная в РФ