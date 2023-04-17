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Главные события и заявления дня: 17 апреля

Главные события и заявления дня: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Главные события и заявления дня: 17 апреля

Атака украинских беспилотников спровоцировала пожары на гражданских объектах в Белгороде. Контрнаступление ВСУ на Крым "назначено" на 30 апреля - эксперт оценил РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T20:13

2023-04-17T20:13

2023-04-17T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников спровоцировала пожары на гражданских объектах в Белгороде. Контрнаступление ВСУ на Крым "назначено" на 30 апреля - эксперт оценил шансы и риски. Президент Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста. Боевику украинского нацбата имени Челебиджихана* дали девять лет колонии строгого режима. Власти Крыма назвали очередным украинским фейком сообщения о взрывах на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на объекты в БелгородеГубернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на понедельник проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. В течение получаса они были потушены, пострадавших нет. По данным Следкома России, инциденты произошли в результате атаки украинских беспилотников."По информации местных органов власти, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области, в результате чего произошли два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в СК.Дата контрнаступления ВСУ на КрымАмериканский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. Утверждается, что США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ срок.9 лет за участие в украинском нацбатеКиевский районный суд Симферополя приговорил жителя Евпатории к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.В 2016 году мужчина выехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Принимал активное участие в его деятельности, но имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы.Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.Награда восстановителям Крымского мостаПрезидент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного в октябре теракта.Девять специалистов награждены "за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту". В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий "Дороги и мосты", "МТСМ-Сервис", "Дорожная строительная компания", "Мостострой-11". Также еще ряд специалистов отмечены благодарностями."Взрывы" в КрымуВ понедельник ряд украинских Telegram-каналов сообщил о том, что в Крыму якобы слышны звуки взрывов, но при этом подробности не приводились. Эти заявления советник главы республики Олег Крючков назвал украинским фейком."Сообщения о взрывах в Крыму – украинский фейк", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Альтернативная служба в армииГражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Об этом рассказал военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков."Граждане, у которых вероисповедание противоречит несению военной службы по призыву, имеют право заблаговременно до призыва написать соответствующее заявление в призывную комиссию муниципалитета. И уже она, выслушав доводы гражданина, причины, изучив его характеристики, принимает решение о замене военной службы по призыву. И в следующий призыв гражданин направляется для прохождения альтернативной гражданской службы", - отметил он.Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, которая осуществляется взамен военной службы по призыву.* террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230417/novaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast--razrusheny-zhilye-doma-1128222002.html

https://crimea.ria.ru/20230417/kontrnastuplenie-vsu-na-krym-v-kontse-aprelya--ekspert-otsenil-riski-1128220170.html

https://crimea.ria.ru/20230417/putin-nagradil-gramotami-vosstanoviteley-krymskogo-mosta-1128220525.html

https://crimea.ria.ru/20230417/alternativnaya-sluzhba-v-armii-rossii-chto-eto-i-kto-imeet-na-nee-pravo-1128219205.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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