https://crimea.ria.ru/20230414/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-aprelya-1128185528.html

Главные события и заявления дня: 14 апреля

Главные события и заявления дня: 14 апреля - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Главные события и заявления дня: 14 апреля

Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности. "Вагнеровцы" продвигаются в западной части Артемовска. В Белоруссии готовят площадки под... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T22:02

2023-04-14T22:02

2023-04-14T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности. "Вагнеровцы" продвигаются в западной части Артемовска. В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие. Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ. Ждать ли в России вторую волну мобилизации. В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери. Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену. СБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Высшая степень боеготовности Тихоокеанского флотаТихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведет в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит "отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника". Внезапная проверка будет иметь ряд особенностей, в частности, будет вскрываться подводная обстановка на подходах к базам флота. Бои за АртемовскШтурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений ВДВ России с воздуха ведут высокоинтенсивные бои за освобождение от украинских боевиков западных кварталов Артемовска, сообщили в пятницу в Минобороны. Подразделения воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку на флангах, пресекая все попытки противника ввести резервы и осуществить поставку боеприпасов. За сутки безвозвратные потери противника на этом направлении составили около 340 человек. Площадки под ядерное оружие в БелоруссииВ случае необходимости на территории Белоруссии будет размещено стратегическое ядерное оружие, соответствующие площадки уже готовятся, заявил в пятницу министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя военные угрозы со стороны Запада. Он констатировал, что на сегодняшний день Польша серьезно увеличивает свою военную мощь на белорусском направлении, что может являться одним из признаков подготовки Варшавы к войне. "Второй фронт" против РФРоссия "не расслабляется" и учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании все попытки Запада создать "второй фронт" против РФ на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии и Молдавии, заявил 14 апреля глава российского МИД Сергей Лавров Ответ военного комиссара о второй волне мобилизацииНовой волны мобилизации в России не будет, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым. Он подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Захват православного храма в ХмельницкомВ Хмельницком сторонники ПЦУ захватили храм Казанской иконы Божией Матери, сообщила в пятницу пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ. Рейдерская атака произошла по сценарию, ставшему уже привычным для украинцев. К захвату горожан призвали представители власти – депутат горсовета Виталий Пидгайчук и начальник городского управления культуры и туризма Артем Ромасюков. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь. Обращение наместника Киево-Печерской лавры к украинскому омбудсменуНаместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и вероисповедания. Как сообщил в пятницу уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, по указанному обращению открыто производство Уполномоченного. При этом омбудсмен подчеркнул, что его представитель входит в рабочую группу украинского Кабмина, которая как раз и рекомендовала расторгнуть договор об аренде с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке, без согласия насельников монастыря. Провокации СБУ на Пасху14 апреля Служба безопасности Украины призвала граждан не посещать массовые мероприятия в канун Пасхи и не задерживаться в храмах, объяснив это угрозами со стороны России, которая якобы "не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества". По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николая Межевича, призыв СБУ к украинцам не посещать массовых мероприятий в канун Пасхи, свидетельствует о подготовке самим киевским режимом провокаций в украинских храмах от имени РФ.

https://crimea.ria.ru/20230414/zhiteli-poluostrova-otvetili-ukrainskim-vozvraschatelyam-kryma-1128185325.html

https://crimea.ria.ru/20230414/fsb-zaderzhala-v-krymu-dvoikh-ukrainskikh-boevikov-natsbata-1128180167.html

https://crimea.ria.ru/20230414/moskva-uchityvaet-popytki-zapada-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf--lavrov-1128178424.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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