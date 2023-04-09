https://crimea.ria.ru/20230409/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-aprelya-1128079517.html

Главные события и заявления дня: 9 апреля

Главные события и заявления дня: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Главные события и заявления дня: 9 апреля

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В новых регионах России сформировали соединения противовоздушной обороны ВКС. На Украине оценили число потерь... РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T20:31

2023-04-09T20:31

2023-04-09T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В новых регионах России сформировали соединения противовоздушной обороны ВКС. На Украине оценили число потерь в рядах ВСУ. Гамбург накрыло ядовитое облако. В Крыму хотят построить новый онкодиспансер. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Белгородская область под обстреламиВ воскресенье приграничные районы Белгородской области вновь подверглись обстрелам со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром под удар попало село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, осколками снарядов посекло фасады, разрушены заборы. Днем прилеты зафиксированы в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домах и хозпостройках. Также имеются разрушения на территории сельскохозпредприятия - там повреждены крыша и стены складского помещения. Пострадавших нет.ВСУ несут ужасные потериКиевские власти пока скрывают данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, но речь будет идти об "ужасном числе", заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", - сказал он в интервью Daily Express.Под защитой ПВОВ новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ.Части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники, такими как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК "Панцирь-С" различных модификаций. В Минобороны подчеркнули, что современные средства ПВО в ходе проведения спецоперации зарекомендовали себя "исключительно с положительной стороны".Гамбург заволокло ядовитым дымомКрупный пожар произошел на складах в центре немецкого Гамбурга. Это привело к образованию облака ядовитого дыма. Власти призвали людей закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. По данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости. Точные причины ЧП пока неизвестны.По предварительным данным, никто не пострадал.В Крыму планируют построить новый онкодиспансерВ Крыму может появиться современный онкологический диспансер, вопрос строительства современного медучреждения был поднят на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас в республике прорабатывается соответствующее предложение, которое будет вынесено в федеральный центр на рассмотрение.Министр здравоохранения РК Константин Скорупский, в свою очередь, сообщил, что в Крым на обследование едут жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания. В связи с этим нагрузка на Крымский республиканский онкодиспансер "существенно возросла".Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся в обследовании пациентов временным жильем.

https://crimea.ria.ru/20230409/ukrainskaya-raketa-nad-krymom-i-kontrnastuplenie-vsu-top-nedeli-1128073838.html

https://crimea.ria.ru/20230409/prikhozhane-upts-iz-kievo-pecherskoy-lavry-vynuzhdeny-molitsya-na-ulitse-1128070481.html

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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