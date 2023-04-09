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Главные события и заявления дня: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Главные события и заявления дня: 9 апреля
Главные события и заявления дня: 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Главные события и заявления дня: 9 апреля
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В новых регионах России сформировали соединения противовоздушной обороны ВКС. На Украине оценили число потерь... РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T20:31
2023-04-09T20:31
главное за день
крым
новости крыма
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
пво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В новых регионах России сформировали соединения противовоздушной обороны ВКС. На Украине оценили число потерь в рядах ВСУ. Гамбург накрыло ядовитое облако. В Крыму хотят построить новый онкодиспансер. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Белгородская область под обстреламиВ воскресенье приграничные районы Белгородской области вновь подверглись обстрелам со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром под удар попало село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, осколками снарядов посекло фасады, разрушены заборы. Днем прилеты зафиксированы в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домах и хозпостройках. Также имеются разрушения на территории сельскохозпредприятия - там повреждены крыша и стены складского помещения. Пострадавших нет.ВСУ несут ужасные потериКиевские власти пока скрывают данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, но речь будет идти об "ужасном числе", заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", - сказал он в интервью Daily Express.Под защитой ПВОВ новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ.Части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники, такими как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК "Панцирь-С" различных модификаций. В Минобороны подчеркнули, что современные средства ПВО в ходе проведения спецоперации зарекомендовали себя "исключительно с положительной стороны".Гамбург заволокло ядовитым дымомКрупный пожар произошел на складах в центре немецкого Гамбурга. Это привело к образованию облака ядовитого дыма. Власти призвали людей закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. По данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости. Точные причины ЧП пока неизвестны.По предварительным данным, никто не пострадал.В Крыму планируют построить новый онкодиспансерВ Крыму может появиться современный онкологический диспансер, вопрос строительства современного медучреждения был поднят на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас в республике прорабатывается соответствующее предложение, которое будет вынесено в федеральный центр на рассмотрение.Министр здравоохранения РК Константин Скорупский, в свою очередь, сообщил, что в Крым на обследование едут жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания. В связи с этим нагрузка на Крымский республиканский онкодиспансер "существенно возросла".Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся в обследовании пациентов временным жильем.
https://crimea.ria.ru/20230409/ukrainskaya-raketa-nad-krymom-i-kontrnastuplenie-vsu-top-nedeli-1128073838.html
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главное за день, крым, новости крыма, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, пво, новые регионы россии, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, михаил мурашко, константин скорупский, онкология
Главные события и заявления дня: 9 апреля

Главные события и заявления воскресенья, 9 апреля

20:31 09.04.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. В новых регионах России сформировали соединения противовоздушной обороны ВКС. На Украине оценили число потерь в рядах ВСУ. Гамбург накрыло ядовитое облако. В Крыму хотят построить новый онкодиспансер.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Белгородская область под обстрелами

В воскресенье приграничные районы Белгородской области вновь подверглись обстрелам со стороны Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром под удар попало село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, осколками снарядов посекло фасады, разрушены заборы.
Днем прилеты зафиксированы в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домах и хозпостройках. Также имеются разрушения на территории сельскохозпредприятия - там повреждены крыша и стены складского помещения. Пострадавших нет.

ВСУ несут ужасные потери

Киевские власти пока скрывают данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, но речь будет идти об "ужасном числе", заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", - сказал он в интервью Daily Express.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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Украинская ракета над Крымом и контрнаступление ВСУ: топ недели

Под защитой ПВО

В новых регионах России сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ.
Части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники, такими как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК "Панцирь-С" различных модификаций. В Минобороны подчеркнули, что современные средства ПВО в ходе проведения спецоперации зарекомендовали себя "исключительно с положительной стороны".

Гамбург заволокло ядовитым дымом

Крупный пожар произошел на складах в центре немецкого Гамбурга. Это привело к образованию облака ядовитого дыма. Власти призвали людей закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.
По данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости. Точные причины ЧП пока неизвестны.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Прихожане УПЦ из Киево-Печерской лавры вынуждены молиться на улице в Вербное воскресенье. Скриншот видео
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Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу

В Крыму планируют построить новый онкодиспансер

В Крыму может появиться современный онкологический диспансер, вопрос строительства современного медучреждения был поднят на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас в республике прорабатывается соответствующее предложение, которое будет вынесено в федеральный центр на рассмотрение.
Министр здравоохранения РК Константин Скорупский, в свою очередь, сообщил, что в Крым на обследование едут жители новых российских территорий, у которых диагностированы онкологические заболевания. В связи с этим нагрузка на Крымский республиканский онкодиспансер "существенно возросла".
Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся в обследовании пациентов временным жильем.
Оборудование сейсмостанции Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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Главное за деньКрымНовости КрымаСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиПВОНовые регионы РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСергей АксеновМихаил МурашкоКонстантин СкорупскийОнкология
 
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20:31Главные события и заявления дня: 9 апреля
19:51"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника
19:27Черноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
18:49Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
18:33На "Тавриде" под Севастополем машина улетела в кювет и загорелась
17:57Украинская ракета над Крымом и контрнаступление ВСУ: топ недели
17:12Как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ – психолог
16:43Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник
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13:33В Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – Аксенов
12:45Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и Севастополе
12:01Так говорил Степаныч: самые яркие изречения Виктора Черномырдина 3:04
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11:01Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу
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10:07Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
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