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"Ужасное число": посол Украины в Британии о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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"Ужасное число": посол Украины в Британии о потерях ВСУ
"Ужасное число": посол Украины в Британии о потерях ВСУ - РИА Новости Крым, 09.04.2023
"Ужасное число": посол Украины в Британии о потерях ВСУ
Власти Киева сейчас скрывают данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, но речь будет идти об "ужасном числе", такое заявление в интервью Daily Express сделал... РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T10:29
2023-04-09T10:29
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
вадим пристайко
вооруженные силы россии
армия и флот
крым
новости
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Власти Киева сейчас скрывают данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, но речь будет идти об "ужасном числе", такое заявление в интервью Daily Express сделал Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет РИА Новости.Дипломат также уверен, что Киев намерен затягивать конфликт "до последнего из нас". Отвечая на вопрос о подготовке для наступления бригад украинской "Гвардии наступления", численность которой всего 40 тысяч солдат, он заявил, что в стране мобилизовали "миллион человек". Ранее эксперт выразил мнение, что анонсируемое руководителями киевского режима наступление на Крым – это попытка организовать информационное прикрытие сдачи вооруженными силами Украины Артемовска.Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. Для исполнения этой цели в стране готовятся наступательные подразделения "разного рода и характера", солдат обучают и готовят, в том числе, и иностранные специалисты.Кроме того, о готовящемся весеннем наступлении ВСУ с завидным постоянством пишут западные таблоиды, ссылаясь на источники в украинском и американском военном командовании.В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, невозможно представить, чтобы полуостров "вернулся" в состав Украины.Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака на полуостров 1 марта украинских беспилотников, вероятно, часть подготовки к такому сценарию. Это нападение было успешно отбито: шесть БПЛА сбиты ПВО, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).По словам военного эксперта Сергея Горбачева, Киев не сможет реализовать свои угрозы, пытаясь атаковать Крым украинские боевики "сломают не только зубы, но и хребет".Накануне сообщалось, что ВСУ несет колоссальные потери, за сутки армия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ. Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" КрымАрмия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на ХерсонщинеРоссийские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков
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всу (вооруженные силы украины), украина, сво, вадим пристайко, вооруженные силы россии, армия и флот, крым, новости, безопасность республики крым и севастополя
"Ужасное число": посол Украины в Британии о потерях ВСУ

Украинский посол в Великобритании Пристайко: ВСУ несут ужасные потери

10:29 09.04.2023
 
© AFP 2023 / ARIS MESSINISУкраинский военнослужащий стоит в подвале убежища недалеко от Артемовска
Украинский военнослужащий стоит в подвале убежища недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Власти Киева сейчас скрывают данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, но речь будет идти об "ужасном числе", такое заявление в интервью Daily Express сделал Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет РИА Новости.
"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", - сделал заявление он.
Дипломат также уверен, что Киев намерен затягивать конфликт "до последнего из нас". Отвечая на вопрос о подготовке для наступления бригад украинской "Гвардии наступления", численность которой всего 40 тысяч солдат, он заявил, что в стране мобилизовали "миллион человек".
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
1 апреля, 17:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на Крым
Ранее эксперт выразил мнение, что анонсируемое руководителями киевского режима наступление на Крым – это попытка организовать информационное прикрытие сдачи вооруженными силами Украины Артемовска.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. Для исполнения этой цели в стране готовятся наступательные подразделения "разного рода и характера", солдат обучают и готовят, в том числе, и иностранные специалисты.
Кроме того, о готовящемся весеннем наступлении ВСУ с завидным постоянством пишут западные таблоиды, ссылаясь на источники в украинском и американском военном командовании.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, невозможно представить, чтобы полуостров "вернулся" в состав Украины.
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака на полуостров 1 марта украинских беспилотников, вероятно, часть подготовки к такому сценарию. Это нападение было успешно отбито: шесть БПЛА сбиты ПВО, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По словам военного эксперта Сергея Горбачева, Киев не сможет реализовать свои угрозы, пытаясь атаковать Крым украинские боевики "сломают не только зубы, но и хребет".
Президент Украины Владимир Зеленский
6 апреля, 07:55
Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева
Накануне сообщалось, что ВСУ несет колоссальные потери, за сутки армия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ. Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСВОВадим ПристайкоВооруженные силы РоссииАрмия и флотКрымНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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