Главные события и заявления дня: 2 апреля
Главные новости и заявления воскресенья, 2 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ и поразила 92 артподразделения противника. Украинские боевики атаковали Мелитополь. Митрополит Онуфрий отслужил в Киево-Печерской лавре, Медведев предрек киевскому режиму Божий суд, а Сальдо посулил им адское пламя. Секретарь СНБО Украины решил "переименовать" Севастополь и получил жесткий ответ из города русской славы. Силуанов пообещал исполнение всех бюджетных обязательств в России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России в зоне спецоперации
Вооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 395 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп противника, заявили 2 апреля в Минобороны России.
Кроме того, российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ, склад артиллерийских боеприпасов противника, командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ, командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 украинских беспилотиков.
Атака ВСУ на Мелитополь
В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов по Западно-Линейной улице. Кроме того повреждена газовая труба, на месте работают аварийный службы. Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Несмотря на провокации со стороны радикалов, воскресным утром Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отслужил воскресную службу в Киево-Печерской лавре,откуда выселяют монахов канонической УПЦ и где накануне арестовали настоятеля обители Павла.
В связи с ситуацией в лавре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что творят". В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо убежден, что ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает справедливость российской борьбы со злом и что "недруги будут гореть в адском пламени".
"Переименование" Севастополя
Верховная Рада Украины примет решение о "переименовании" Севастополя, заявил в воскресенье секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, а также предложил снести памятник затопленным кораблям.
По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, такие заявления абсурдны и сделаны с целью собрать побольше хайпа среди приверженцев неонацизма, чтобы сместить фокус внимания с ситуации на фронтах на очередные русофобские инициативы. В свою очередь губернатор города Михаил Разважаев считает, что к таким инициативам киевского режима нельзя относиться серьезно.
Заявление главы минфина России
Все бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом в воскресенье заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он также подчеркнул, что бюджет страны получает дополнительные доходы – на конец марта их сумма составила 2,5 триллиона рублей.