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Главные события и заявления дня: 2 апреля

Главные события и заявления дня: 2 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Главные события и заявления дня: 2 апреля

Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ и поразила 92 артподразделения противника. Украинские боевики атаковали Мелитополь. Митрополит Онуфрий... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T20:02

2023-04-02T20:02

2023-04-02T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ и поразила 92 артподразделения противника. Украинские боевики атаковали Мелитополь. Митрополит Онуфрий отслужил в Киево-Печерской лавре, Медведев предрек киевскому режиму Божий суд, а Сальдо посулил им адское пламя. Секретарь СНБО Украины решил "переименовать" Севастополь и получил жесткий ответ из города русской славы. Силуанов пообещал исполнение всех бюджетных обязательств в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии России в зоне спецоперацииВооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 395 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали восемь диверсионных групп противника, заявили 2 апреля в Минобороны России.Кроме того, российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ, склад артиллерийских боеприпасов противника, командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ, командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 украинских беспилотиков. Атака ВСУ на МелитопольВ воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов по Западно-Линейной улице. Кроме того повреждена газовая труба, на месте работают аварийный службы. Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Ситуация в Киево-Печерской лавреНесмотря на провокации со стороны радикалов, воскресным утром Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отслужил воскресную службу в Киево-Печерской лавре,откуда выселяют монахов канонической УПЦ и где накануне арестовали настоятеля обители Павла.В связи с ситуацией в лавре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что творят". В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо убежден, что ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает справедливость российской борьбы со злом и что "недруги будут гореть в адском пламени". "Переименование" СевастополяВерховная Рада Украины примет решение о "переименовании" Севастополя, заявил в воскресенье секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, а также предложил снести памятник затопленным кораблям.По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, такие заявления абсурдны и сделаны с целью собрать побольше хайпа среди приверженцев неонацизма, чтобы сместить фокус внимания с ситуации на фронтах на очередные русофобские инициативы. В свою очередь губернатор города Михаил Разважаев считает, что к таким инициативам киевского режима нельзя относиться серьезно. Заявление главы минфина РоссииВсе бюджетные обязательства в России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов. Об этом в воскресенье заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он также подчеркнул, что бюджет страны получает дополнительные доходы – на конец марта их сумма составила 2,5 триллиона рублей.

https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html

https://crimea.ria.ru/20230402/vzryv-v-sankt-peterburge---chto-izvestno-1127935183.html

https://crimea.ria.ru/20230402/ataki-vsu-na-kurskuyu-i-belgorodskuyu-oblasti---sredi-postradavshikh-deti-1127935237.html

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