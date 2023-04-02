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Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ
Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ
Вооруженные силы России за стуки поразили 92 артиллеристских подразделения ВСУ. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T15:24
2023-04-02T15:24
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за стуки поразили 92 артиллеристских подразделения ВСУ. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Кроме того, в районе пункта луганской Стельмаховки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника, под Красным Лиманом (ДНР) поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ.В районах донецких населенных пунктов Петровское и Терны поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 украинских беспилотиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВОРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУГруппировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
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сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости
Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ

Минобороны: ВС РФ за стуки поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ

15:24 02.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за стуки поразили 92 артиллеристских подразделения ВСУ. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103-х районах", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, в районе пункта луганской Стельмаховки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника, под Красным Лиманом (ДНР) поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ.В районах донецких населенных пунктов Петровское и Терны поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 украинских беспилотиков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.
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