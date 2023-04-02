https://crimea.ria.ru/20230402/rossiyskie-voennye-porazili-92-artpodrazdeleniya-vsu-1127930916.html

Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ

Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ

Вооруженные силы России за стуки поразили 92 артиллеристских подразделения ВСУ. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T15:24

2023-04-02T15:24

2023-04-02T15:24

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за стуки поразили 92 артиллеристских подразделения ВСУ. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Кроме того, в районе пункта луганской Стельмаховки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника, под Красным Лиманом (ДНР) поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ.В районах донецких населенных пунктов Петровское и Терны поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 украинских беспилотиков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3641 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8510 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9270 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу наградил военных медалями "Золотая Звезда" за героизм в зоне СВОРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУГруппировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости