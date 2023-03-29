https://crimea.ria.ru/20230329/glavnye-sobytiya-kryma-29-marta-1127856469.html

Главные события Крыма: 29 марта

Главные события Крыма: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Главные события Крыма: 29 марта

Над Крымом сбит беспилотник. Полковнику Росгвардии предъявлено обвинение в поставке плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму. Муфтий Крыма назвал ситуации с... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T21:32

2023-03-29T21:32

2023-03-29T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Над Крымом сбит беспилотник. Полковнику Росгвардии предъявлено обвинение в поставке плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму. Муфтий Крыма назвал ситуации с Киевской лаврой государственным рейдерством. На границе Крыма задержан второй главарь экстремистской ячейки "Свидетели Иеговы"*. В Севастополе началась реставрация "Штыка и Паруса". Силовики пресекли подготовку к нападению на инкассаторов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В районе поселка Гвардейское сбит беспилотникВ среду вечером недалеко от поселка Гвардейское в Симферопольском районе Крыма войсками радио-электронной борьбы сбит беспилотный летательный аппарат."В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет", – сообщил глава РК Сергей Аксенов.Глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин подтвердил РИА Новости Крым, что инцидент произошел вдали от жилых строений и объектов инфраструктуры.Полковник Росгвардии помещен в СИЗО по делу о комплексах для борьбы с БПЛАНачальник отдела морского управления Росгвардии обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста."Установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия (фигуранта дела – ред.) повлекли тяжкие последствия", – сообщил следователь Главного военного следственного управления СК РФ Сергей Щербаков. Ущерб по делу о превышении должностных полномочий превышает 395 млн рублей.Муфтий Крыма прокомментировал ситуацию с лавройСитуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима, заявил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев."Использовать религию, глумиться над ней, разделять (верующих) на своих и чужих – все это антинародное преступление. То, что происходит сегодня вокруг православной святыни в Киеве, можно назвать государственным рейдерством", – цитирует муфтия пресс-служба Духовного управления мусульман региона.В свою очередь власти республики призвали международное сообщество предотвратить геноцид православных на Украине.Второй главарь экстремистов задержан при попытке покинуть КрымЕще один организатор ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* задержан при попытке уехать из Крыма.По данным регионального управления Следкома, обвиняемые с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года вели противозаконную запрещенную судом деятельность общины "Свидетели Иеговы"* в поселке Красногвардейское.Первый из организаторов был задержан оперативниками УФСБ и МВД в конце сентября прошлого года, его сподвижника взяли накануне при попытке скрыться на территорию другого государства.Почти 200 жизней: в МВД назвали число погибших в ДТППо данным республиканского МВД, за прошлый год на дорогах полуострова произошло 1522 аварии. В результате погибли 199 человек, еще 1932 человека получили травмы.По данным главы ведомства Игоря Илларионова, тяжесть последствий дорожных аварий в Крыму незначительно сократилась – с 9,6 до 9,3 погибших на 100 пострадавших.Сколько выявили террористических преступлений за годПравоохранители Крыма за прошлый год выявили 19 террористических преступлений и 16 преступлений экстремистской направленности в Крыму."Также крымские правоохранители составили 94 административных протокола по статье "публичная демонстрация нацистской символики" и семь протоколов о распространении экстремистских материалов", – сообщил глава МВД по республике Игорь Илларионов.Стелу "Штык и Парус" отреставрируют в СевастополеВ Севастополе началась реставрация знакового обелиска-стелы "Штык и Парус"."Мы приступили к реставрации обелиска "Городу-Герою Севастополю", больше известному как "Штык и парус" – символ единства армии и флота", – сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. Работы стоимостью 731,3 млн рублей выполняет местная компания ООО "Севпроектмонтаж".Керченская паромная переправа стоит – очередь растетШторм в Керченском заливе собрал несколько сот машин в очереди на переправу. По данным кубанского оперштаба на утро среды 29 марта, в Краснодарском крае на стоянке скопилось 272 автомобиля. Днем ранее сообщалось о 178 машинах, за сутки до этого – о 77 авто.Задержаны организаторы нападения на инкассаторовВ Крыму в результате совместной операции сотрудников уголовного розыска, полиции и ФСБ задержаны двое мужчин, которые подозреваются в подготовке вооруженного направления на инкассаторов в поселке Октябрьское Красногвардейского района.Мужчины нескольких дней вели наблюдение за работой инкассаторов. Фиксировали маршруты их прибытия и время замены в банкомате кассет с наличными деньгами. В машине одного из фигурантов полицейские обнаружили автомат, боеприпасы, камуфляжную форму и маски-балаклавы. Подозреваемые задержаны и помещены в СИЗО. Ведется следствие.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20230329/nad-krymom-srabotala-pvo-1127853168.html

https://crimea.ria.ru/20230329/vlasti-kryma-nad-pravoslavnymi-ukrainy-navisla-ugroza-genotsida-1127833331.html

https://crimea.ria.ru/20230329/v-krymu-presekli-podgotovku-k-napadeniyu-na-inkassatorov-1127853878.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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