https://crimea.ria.ru/20230329/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-marta-1127857736.html

Главные события и заявления дня: 29 марта

Главные события и заявления дня: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Главные события и заявления дня: 29 марта

Владимир Путин оценил перспективы экономики России. Министры иностранных дел РФ и Ирана завили о подготовке долгосрочного стратегического договора. В Совбезе... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T21:59

2023-03-29T21:59

2023-03-29T21:59

главное за день

новости

россия

украина

нато

выселение монахов из киево-печерской лавры

в мире

экономика

владимир путин (политик)

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110051/66/1100516611_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_00348f7c26e7a7184d7f0447552cb70b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин оценил перспективы экономики России. Министры иностранных дел РФ и Ирана завили о подготовке долгосрочного стратегического договора. В Совбезе назвали число воющих на стороне Киева стран. Зеленский признал последствия потери Артемовска для киевского режима. ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру. Дополнительная индексация социальных пенсий произойдет в апреле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент дал оценку экономке РоссииВладимир Путин провел совещание с правительством. Российский лидер отметил позитивную динамику, которую демонстрирует национальная экономика. При этом президент подчеркнул, что возврат на траекторию роста "не должен расслаблять" федеральные власти, важно поддерживать и усиливать положительные тенденции.Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного замедления. И поручил кабмину к маю подготовить предложения по шести ключевым направлениями развития страны.Москва-Тегеран: итоги переговоровДолгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Переговоры находятся на финальной стадии."И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот документ подписать", – сказал глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.Соглашение затронет темы обеспечения безопасности, обороны, торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.Потеря Артемовска – поражение для УкраиныВладимир Зеленский признал, что потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Киев пойти на компромисс с Россией. Без поддержки западных стран Украина не сможет выиграть войну.В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что сделать из Артемовска символ было ошибкой для режима Зеленского.События вокруг Киево-Печерской лаврыРаскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры сархимандрита Авраамия (Лотыша)."Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия — ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", – говорится в заявлении.В свою очередь каноническая УПЦ запретила Лотыша в служении за "уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя" указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в обращении к украинским властям потребовал прекратить давление на судей и лавру. "И хочу сказать – компромиссов у нас на счет веры не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне", - заявил митрополит Павел.Сколько стран противостоит России в СВООколо 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева."На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", – сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.Апрельская индексация пенсийСоциальные пенсии повысят в апреле на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Перерасчет будет проводиться беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется. До конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20230329/putin-otsenil-ekonomiku-rossii--glavnye-tezisy-soveschaniya-1127841945.html

https://crimea.ria.ru/20230329/zelenskiy-poterya-artemovska-obernetsya-porazheniem-dlya-ukrainy-1127829894.html

https://crimea.ria.ru/20230329/sudba-upts-na-ukraine-pomogut-li-zayavleniya-rossii-1127855066.html

россия

украина

иран

артемовск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, украина, нато, выселение монахов из киево-печерской лавры, в мире, экономика, владимир путин (политик), иран, артемовск