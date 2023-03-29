https://crimea.ria.ru/20230329/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-marta-1127857736.html
Главные события и заявления дня: 29 марта
Главные события и заявления дня: 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Главные события и заявления дня: 29 марта
Владимир Путин оценил перспективы экономики России. Министры иностранных дел РФ и Ирана завили о подготовке долгосрочного стратегического договора. В Совбезе... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T21:59
2023-03-29T21:59
2023-03-29T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин оценил перспективы экономики России. Министры иностранных дел РФ и Ирана завили о подготовке долгосрочного стратегического договора. В Совбезе назвали число воющих на стороне Киева стран. Зеленский признал последствия потери Артемовска для киевского режима. ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру. Дополнительная индексация социальных пенсий произойдет в апреле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент дал оценку экономке РоссииВладимир Путин провел совещание с правительством. Российский лидер отметил позитивную динамику, которую демонстрирует национальная экономика. При этом президент подчеркнул, что возврат на траекторию роста "не должен расслаблять" федеральные власти, важно поддерживать и усиливать положительные тенденции.Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного замедления. И поручил кабмину к маю подготовить предложения по шести ключевым направлениями развития страны.Москва-Тегеран: итоги переговоровДолгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Переговоры находятся на финальной стадии."И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот документ подписать", – сказал глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.Соглашение затронет темы обеспечения безопасности, обороны, торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.Потеря Артемовска – поражение для УкраиныВладимир Зеленский признал, что потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Киев пойти на компромисс с Россией. Без поддержки западных стран Украина не сможет выиграть войну.В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что сделать из Артемовска символ было ошибкой для режима Зеленского.События вокруг Киево-Печерской лаврыРаскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры сархимандрита Авраамия (Лотыша)."Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия — ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", – говорится в заявлении.В свою очередь каноническая УПЦ запретила Лотыша в служении за "уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя" указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в обращении к украинским властям потребовал прекратить давление на судей и лавру. "И хочу сказать – компромиссов у нас на счет веры не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне", - заявил митрополит Павел.Сколько стран противостоит России в СВООколо 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева."На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", – сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.Апрельская индексация пенсийСоциальные пенсии повысят в апреле на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Перерасчет будет проводиться беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется. До конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20230329/putin-otsenil-ekonomiku-rossii--glavnye-tezisy-soveschaniya-1127841945.html
https://crimea.ria.ru/20230329/zelenskiy-poterya-artemovska-obernetsya-porazheniem-dlya-ukrainy-1127829894.html
https://crimea.ria.ru/20230329/sudba-upts-na-ukraine-pomogut-li-zayavleniya-rossii-1127855066.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, россия, украина, нато, выселение монахов из киево-печерской лавры, в мире, экономика, владимир путин (политик), иран, артемовск
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин оценил перспективы экономики России. Министры иностранных дел РФ и Ирана завили о подготовке долгосрочного стратегического договора. В Совбезе назвали число воющих на стороне Киева стран. Зеленский признал последствия потери Артемовска для киевского режима. ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру. Дополнительная индексация социальных пенсий произойдет в апреле.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Президент дал оценку экономке России
Владимир Путин провел совещание с правительством
. Российский лидер отметил позитивную динамику, которую демонстрирует национальная экономика. При этом президент подчеркнул
, что возврат на траекторию роста "не должен расслаблять" федеральные власти, важно поддерживать и усиливать положительные тенденции.
Путин призвал не допустить ни ускорения инфляции, ни избыточного замедления. И поручил кабмину к маю подготовить предложения по шести ключевым направлениями развития страны.
Москва-Тегеран: итоги переговоров
Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Переговоры находятся на финальной стадии.
"И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот документ подписать", – сказал
глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.
Соглашение затронет темы обеспечения безопасности, обороны, торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.
Потеря Артемовска – поражение для Украины
Владимир Зеленский признал
, что потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Киев пойти на компромисс с Россией. Без поддержки западных стран Украина не сможет выиграть войну.
В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил
, что сделать из Артемовска символ было ошибкой для режима Зеленского.
События вокруг Киево-Печерской лавры
Раскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры сархимандрита Авраамия (Лотыша).
"Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия — ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", – говорится
в заявлении.
В свою очередь каноническая УПЦ запретила Лотыша в служении за "уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя" указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в обращении к украинским властям потребовал прекратить давление на судей и лавру. "И хочу сказать – компромиссов у нас на счет веры не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне", - заявил
митрополит Павел.
Сколько стран противостоит России в СВО
Около 50 стран принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева.
"На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", – сказал
Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.
Апрельская индексация пенсий
Социальные пенсии повысят в апреле
на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Перерасчет будет проводиться беззаявительно, обращаться в Социальный фонд России для этого не требуется. До конца года на эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей.