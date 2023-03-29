https://crimea.ria.ru/20230329/strategicheskiy-dogovor-mezhdu-rf-i-iranom-podpishut-v-blizhayshee-vremya-1127840490.html
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Об... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T14:43
2023-03-29T14:43
2023-03-29T14:43
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.По словам руководителя иранского МИДа, с Сергеем Лавровым они обсудили "ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между странами", которая очень скоро должна завершиться логичным подписанием соответствующего документа.Амирабдоллахиан отметил, что сегодняшние переговоры, ставшие одними из множества консультаций между Москвой и Тегераном на различных политических уровнях, "были очень хорошими".Сергей Лавров отметил, что в ходе переговоров российская стороны подтвердила "поддержку скорейшего завершения процесса вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного ее члена."Это должно состояться в нынешнем году и станет логичным продолжением многолетнего конструктивного взаимодействия Тегерана с ШОС, которая обеспечивает стабильность на евразийском пространстве", – сказал Лавров.По словам глав внешнеполитических ведомств обеих стран, в рамках обсуждения международной повестки и межрегиональных вопросов они коснулись темы обеспечения безопасности и обороны, а также торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), иран, россия, политика, шос, новости
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
МИД Ирана: долгосрочный стратегический договор с РФ будет подписан в ближайшее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.
По словам руководителя иранского МИДа, с Сергеем Лавровым они обсудили "ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между странами", которая очень скоро должна завершиться логичным подписанием соответствующего документа.
"Мы находимся на финальных стадиях переговоров по поводу проекта этого долгосрочного стратегического договора между нашими странами. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот документ подписать", – сказал глава МИД Ирана.
Амирабдоллахиан отметил, что сегодняшние переговоры, ставшие одними из множества консультаций между Москвой и Тегераном на различных политических уровнях, "были очень хорошими".
Сергей Лавров отметил, что в ходе переговоров российская стороны подтвердила "поддержку скорейшего завершения процесса вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного ее члена.
"Это должно состояться в нынешнем году и станет логичным продолжением многолетнего конструктивного взаимодействия Тегерана с ШОС, которая обеспечивает стабильность на евразийском пространстве", – сказал Лавров.
По словам глав внешнеполитических ведомств обеих стран, в рамках обсуждения международной повестки и межрегиональных вопросов они коснулись темы обеспечения безопасности и обороны, а также торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.
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