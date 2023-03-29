Рейтинг@Mail.ru
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230329/strategicheskiy-dogovor-mezhdu-rf-i-iranom-podpishut-v-blizhayshee-vremya-1127840490.html
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Об... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T14:43
2023-03-29T14:43
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
иран
россия
политика
шос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127840374_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_77a9b0476310ce2dc421e000f8b448e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.По словам руководителя иранского МИДа, с Сергеем Лавровым они обсудили "ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между странами", которая очень скоро должна завершиться логичным подписанием соответствующего документа.Амирабдоллахиан отметил, что сегодняшние переговоры, ставшие одними из множества консультаций между Москвой и Тегераном на различных политических уровнях, "были очень хорошими".Сергей Лавров отметил, что в ходе переговоров российская стороны подтвердила "поддержку скорейшего завершения процесса вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного ее члена."Это должно состояться в нынешнем году и станет логичным продолжением многолетнего конструктивного взаимодействия Тегерана с ШОС, которая обеспечивает стабильность на евразийском пространстве", – сказал Лавров.По словам глав внешнеполитических ведомств обеих стран, в рамках обсуждения международной повестки и межрегиональных вопросов они коснулись темы обеспечения безопасности и обороны, а также торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
иран
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127840374_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_de32e75af7d48e0168054fe2bfd72a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), иран, россия, политика, шос, новости
Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время

МИД Ирана: долгосрочный стратегический договор с РФ будет подписан в ближайшее время

14:43 29.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахияна
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахияна - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране в ходе визита в страну главы МИД Сергея Лаврова. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.
По словам руководителя иранского МИДа, с Сергеем Лавровым они обсудили "ситуацию, связанную с подписанием долгосрочного договора между странами", которая очень скоро должна завершиться логичным подписанием соответствующего документа.
"Мы находимся на финальных стадиях переговоров по поводу проекта этого долгосрочного стратегического договора между нашими странами. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот документ подписать", – сказал глава МИД Ирана.
Амирабдоллахиан отметил, что сегодняшние переговоры, ставшие одними из множества консультаций между Москвой и Тегераном на различных политических уровнях, "были очень хорошими".
Сергей Лавров отметил, что в ходе переговоров российская стороны подтвердила "поддержку скорейшего завершения процесса вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного ее члена.
"Это должно состояться в нынешнем году и станет логичным продолжением многолетнего конструктивного взаимодействия Тегерана с ШОС, которая обеспечивает стабильность на евразийском пространстве", – сказал Лавров.
По словам глав внешнеполитических ведомств обеих стран, в рамках обсуждения международной повестки и межрегиональных вопросов они коснулись темы обеспечения безопасности и обороны, а также торгово-экономических вопросов и требующих решения проблем, связанных с развитием технологий, культуры и туризма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
Новые договоренности и многополярный мир: о чем говорили Лавров и Ван И
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за саммит ШОС
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ИранРоссияПолитикаШОСНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Сдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в Крыму
16:16Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели
16:00Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ
15:47Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ
15:32Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ
15:21Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего
15:13Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания
15:06Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство
14:50Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки
14:43Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
14:26Путин провел совещание с правительством. Видео
14:12Почти 200 человек погибли на дорогах Крыма за год
13:30Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем
13:18Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью"
13:13Белоруссии угрожает переброска Киевом ДРГ для свержения власти
12:53В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
12:40Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год
12:03Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд
11:54Очередь растет: паромы в Крым ожидают 272 машины
11:42В Крыму призвали заморозить участие российских спортсменов в турнирах МОК
Лента новостейМолния