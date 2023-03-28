https://crimea.ria.ru/20230328/glavnye-sobytiya-kryma-28-marta-1127823153.html
Главные события Крыма: 28 марта
Главные события Крыма: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Главные события Крыма: 28 марта
Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в Крыму. Очередь на паромы в Крым выросла вдвое. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поезд. Земля... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T22:02
2023-03-28T22:02
2023-03-28T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в Крыму. Очередь на паромы в Крым выросла вдвое. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поезд. Земля участникам СВО в Крыму: когда старт выдачи документов. Газификация сел в Крыму: кто следующий в 2023. Ялта лишилась побратима в Германии. Когда для туристов откроют Опукский и Казантипский заповедники.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в КрымуВ Симферополе эвакуировали одно из зданий "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил осведомленный источник. Он рассказал, что днем во вторник поступило сообщение о "минировании", после чего сотрудники организованно покинули помещения, а на место оперативно прибыли экстренные службы.К проверке помещений "Черноморнефтегаза" привлекли специалистов Росгвардии и кинологической службы. Очередь на паромы в Крым выросла вдвоеПо информации оперштаба Кубани, в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу во вторник 28 марта, стоят вдвое больше автомобилей, чем днем ранее.Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поездЛетом в Крым из Херсонской области пойдут пассажирские поезда, об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.Сальдо также прокомментировал трафик на сухопутном пути. Земля участникам СВО в Крыму: когда старт выдачи документовДокументы на получение земли участникам СВО в Крыму начнут выдавать в начале апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также прокомментировал размеры и цену таких участков. Газификация сел в Крыму: кто следующий в 2023До конца текущего года в Крыму газифицируют восемь сел. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.В Минтопэнерго также назвали сумму, которую направят на эти работы, и поделились итогами газификации Крыма за девять лет. Ялта лишилась побратима в ГерманииАдминистрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщила газета Schwäbische.Действие соответствующих договоров приостановили по причине того, что власти немецкого города-курорта поддерживают "ценности свободы, демократии и верховенства закона" – слова приводит автор статьи в ежедневной газете.Случившееся в этот же день прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко.Когда откроют для туристов Опукский и Казантипский заповедникиПосещение Опукского и Казантипского природных заповедников станет возможным для жителей и гостей полуострова с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
https://crimea.ria.ru/20230328/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1127810658.html
https://crimea.ria.ru/20230328/vyrval-seyf-iz-steny-raskryta-krupnaya-krazha-v-alushte-1127810333.html
https://crimea.ria.ru/20230328/v-krymu-gazel-vyekhala-na-vstrechku-i-stolknulas-s-reysovym-avtobusom-1127821730.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в Крыму. Очередь на паромы в Крым выросла вдвое. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поезд. Земля участникам СВО в Крыму: когда старт выдачи документов. Газификация сел в Крыму: кто следующий в 2023. Ялта лишилась побратима в Германии. Когда для туристов откроют Опукский и Казантипский заповедники.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в Крыму
В Симферополе эвакуировали одно из зданий "Черноморнефтегаза"
. Об этом сообщил осведомленный источник. Он рассказал, что днем во вторник поступило сообщение о "минировании", после чего сотрудники организованно покинули помещения, а на место оперативно прибыли экстренные службы.
К проверке помещений "Черноморнефтегаза" привлекли специалистов Росгвардии и кинологической службы.
Очередь на паромы в Крым выросла вдвое
По информации оперштаба Кубани, в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу во вторник 28 марта, стоят вдвое больше автомобилей
, чем днем ранее.
"На парковке в поселке Ильич находится 178 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", – сообщили в оперштабе.
Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61.
Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поезд
Летом в Крым из Херсонской области пойдут пассажирские поезда
, об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
"Сейчас восстановлено железнодорожное движение и сообщение. Пока пассажирские перевозки не организованы, но летом они будут организованы", – сказал Сальдо, отметив, что в данный момент по железной дороге налажены грузовые перевозки.
Сальдо также прокомментировал трафик на сухопутном пути.
Земля участникам СВО в Крыму: когда старт выдачи документов
Документы на получение земли участникам СВО в Крыму начнут выдавать в начале апреля
. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Выдачу документов на получение земли участникам спецоперации планируется начать 7 апреля", – сообщил Аксенов.
Глава Крыма также прокомментировал размеры и цену таких участков.
Газификация сел в Крыму: кто следующий в 2023
До конца текущего года в Крыму газифицируют восемь сел
. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
"Запланирована газификация 8 населенных пунктов. В Ленинском районе это села Луговое, Батальное, Уварово и Фронтовое. А также село Львовское в Кировском районе, село Зерновое в Джанкойском районе, села Зимино и Красноармейское в Раздольненском районе", – сказал Коринь.
В Минтопэнерго также назвали сумму, которую направят на эти работы
, и поделились итогами газификации Крыма за девять лет.
Ялта лишилась побратима в Германии
Администрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой.
Об этом сообщила газета Schwäbische.
Действие соответствующих договоров приостановили по причине того, что власти немецкого города-курорта поддерживают "ценности свободы, демократии и верховенства закона" – слова приводит автор статьи в ежедневной газете.
Случившееся в этот же день прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Когда откроют для туристов Опукский и Казантипский заповедники
Посещение Опукского и Казантипского природных заповедников станет возможным для жителей и гостей полуострова с 1 апреля
. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
"Новых маршрутов не заявлено, продолжают работу все утвержденные ранее", – уточнили в учреждении, отметив, что традиционно туристы массово посещают эти заповедники в период цветения диких тюльпанов Шренка и Биберштейна.