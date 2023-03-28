https://crimea.ria.ru/20230328/glavnye-sobytiya-kryma-28-marta-1127823153.html

Главные события Крыма: 28 марта

Главные события Крыма: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Главные события Крыма: 28 марта

Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в Крыму. Очередь на паромы в Крым выросла вдвое. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поезд. Земля... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T22:02

2023-03-28T22:02

2023-03-28T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в Крыму. Очередь на паромы в Крым выросла вдвое. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поезд. Земля участникам СВО в Крыму: когда старт выдачи документов. Газификация сел в Крыму: кто следующий в 2023. Ялта лишилась побратима в Германии. Когда для туристов откроют Опукский и Казантипский заповедники.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Волна "минирований" докатилась до "Черноморнефтегаза" в КрымуВ Симферополе эвакуировали одно из зданий "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил осведомленный источник. Он рассказал, что днем во вторник поступило сообщение о "минировании", после чего сотрудники организованно покинули помещения, а на место оперативно прибыли экстренные службы.К проверке помещений "Черноморнефтегаза" привлекли специалистов Росгвардии и кинологической службы. Очередь на паромы в Крым выросла вдвоеПо информации оперштаба Кубани, в Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу во вторник 28 марта, стоят вдвое больше автомобилей, чем днем ранее.Днем ранее сообщалось о 77 машинах, а еще за сутки до этого – о 61. Крым и Херсонщину летом свяжет пассажирский поездЛетом в Крым из Херсонской области пойдут пассажирские поезда, об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.Сальдо также прокомментировал трафик на сухопутном пути. Земля участникам СВО в Крыму: когда старт выдачи документовДокументы на получение земли участникам СВО в Крыму начнут выдавать в начале апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также прокомментировал размеры и цену таких участков. Газификация сел в Крыму: кто следующий в 2023До конца текущего года в Крыму газифицируют восемь сел. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.В Минтопэнерго также назвали сумму, которую направят на эти работы, и поделились итогами газификации Крыма за девять лет. Ялта лишилась побратима в ГерманииАдминистрация немецкого города Баден-Баден приостановила побратимские отношения с Ялтой. Об этом сообщила газета Schwäbische.Действие соответствующих договоров приостановили по причине того, что власти немецкого города-курорта поддерживают "ценности свободы, демократии и верховенства закона" – слова приводит автор статьи в ежедневной газете.Случившееся в этот же день прокомментировала глава администрации Ялты Янина Павленко.Когда откроют для туристов Опукский и Казантипский заповедникиПосещение Опукского и Казантипского природных заповедников станет возможным для жителей и гостей полуострова с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".

https://crimea.ria.ru/20230328/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1127810658.html

https://crimea.ria.ru/20230328/vyrval-seyf-iz-steny-raskryta-krupnaya-krazha-v-alushte-1127810333.html

https://crimea.ria.ru/20230328/v-krymu-gazel-vyekhala-na-vstrechku-i-stolknulas-s-reysovym-avtobusom-1127821730.html

https://crimea.ria.ru/20230328/nazvany-samye-vysokooplachivaemye-professii-v-krymu-1127814689.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма