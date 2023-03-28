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Когда откроются для посещения Опукский и Казантипский заповедники

Когда откроются для посещения Опукский и Казантипский заповедники - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Когда откроются для посещения Опукский и Казантипский заповедники

Посещение Опукского и Казантипского природных заповедников станет возможным для жителей и гостей полуострова с 1 апреля, сообщили корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T07:39

2023-03-28T07:39

2023-03-28T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Посещение Опукского и Казантипского природных заповедников станет возможным для жителей и гостей полуострова с 1 апреля, сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". Традиционно туристы массово посещают эти заповедники в период цветения диких тюльпанов Шренка и Биберштейна."Новых маршрутов не заявлено, продолжают работу все утвержденные ранее. В Казантипском заповеднике традиционно пользуется спросом самая популярная тропа на Берег каменных крокодилов. На Опуке тоже продолжает работать маршрут "Приозерный", проходящий между морем и берегом Кояшского озера. В основном востребованность заповедников начинается с середины апреля, когда у нас начинается цветение тюльпанов. В этом году оно прогнозируется примерно к концу месяца, где-то в двадцатых числах", - сообщили в пресс-службе.Стоимость посещения заповедников в этом году изменится: с 1 апреля туристический пропуск обойдется в 200 рублей. В прошлом году входной билет стоил 250 рублей, для жителей Крыма и граждан, имеющих право на льготы, – 100 рублей. Возможность регистрации на сайте, чтобы получить разрешение на помещение заповедников, появится с 1 апреля."Те, кому не удобно оформлять разрешение при помощи социальных сетей и сайта, могут подъехать непосредственно в дирекцию и оформить все на месте", - уточнил представитель "Заповедного Крыма".Квоты на посещения заповедников не установлены, но есть ограничения для посещения организованных групп. К примеру, в Опукском заповеднике экскурсии стартуют дважды в день, в 10.00 и в 14.00. Представители туристических фирм, которые желают проводить свои экскурсии, должны заключить договора с организаторами посещений.Посещение заповедника возможно только по утвержденным маршрутам, отклонение от них строго запрещается, напомнили в ведомстве.В середине марта Государственная Дума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и национальных парках. Документ запрещает изменять границы природных объектов, а также строить в их пределах жилые дома. Вместе с тем на заповедной территории разрешается строительство объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБКВласти поддержат турбизнес в Крыму: сколько выделено средствКитайцам рассказали о курортах Крыма

https://crimea.ria.ru/20230124/zapovednik-kamennaya-mogila-chto-ot-nego-ostalos-i-chto-peredadut-krymu-1126561716.html

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