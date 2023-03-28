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Главные события и заявления дня: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Главные события и заявления дня: 28 марта
Главные события и заявления дня: 28 марта - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Главные события и заявления дня: 28 марта
Трамп назвал виновных в размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии. Новые землетрясения магнитудой от 4 до 6: кто в опасности. Первая "умная бомба" ВСУ сбита... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T21:55
2023-03-28T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Трамп назвал виновных в размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии. Новые землетрясения магнитудой от 4 до 6: кто в опасности. Первая "умная бомба" ВСУ сбита ПВО России в зоне спецоперации. Что с Авдеевкой: Пушилин оценил шансы ВС РФ освободить город. Глава Херсонщины – о планах ВСУ форсировать Днепр. "Добыча" спецназа в ЛНР: что нашли в крупных схронах с иностранным оружием. Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп назвал виновных в размещении ядерного оружия РФ в БелоруссииАмериканские власти заигрались в опасную игру и сами спровоцировали президента России Владимира Путина принять решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.О том, что США также намеренно форсируют контрнаступление украинской армии высказался политолог Ростислав Ищенко, сделав ряд заявлений о том, чем все это может обернуться. Новые землетрясения магнитудой от 4 до 6: кто в опасностиЗемлетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 18:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 км в 132 км к северо-востоку от японского города Хатинохе населением 239 тысяч человек и в 107 км к югу от города Уракава населением около 13 тысяч человек. Также землетрясение произошло в Дагестане. В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили о его силе и последствиях.Первая "умная бомба" сбита ПВО России в зоне спецоперацииМинобороны впервые сообщило о сбитом в зоне СВО управляемом снаряде GLSDB – "умной" авиабомбе с ракетным двигателем, поставляемой на Украину из США.Эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал, что такое "умная" бомба и чем она опасна. "Освобождение не за горами": Пушилин – о боях за АвдеевкуПоложение украинских формирований в Авдеевке критическое или близко к этому, освобождение города уже не за горами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Он также уточнил, силами каких подразделений приближается освобождение. Сальдо – о шансах ВСУ форсировать Днепр и дойти до КрымаЛюбые попытки ВСУ форсировать Днепр и тем более дойти до Крыма обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он также рассказал о предпринимаемых в регионе мерах безопасности. Крупные тайники с иностранным оружием обнаружены спецназом в ЛНРКрупные тайники с иностранным оружием, боеприпасами и амуницией украинской армии обнаружил спецназ в ЛНР, сообщили в Росгвардии.Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты РФЗдравоохранение Запорожской области перейдет на стандарты РФ до конца 2023 года. Об этом завил представитель минздрава нового региона России Виктор Кучковой.Он также рассказал, какие регионы России, помимо Крыма, оказывают специализированную медпомощь новому региону РФ. МОК за возвращение россиян и белорусов в международный спортМеждународный олимпийский комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое заявление во вторник сделал президент организации Томас Бах.Он также рассказала о санкциях в отношении российского и белорусского правительств.
https://crimea.ria.ru/20230328/v-aprele-zemlyu-nakroyut-magnitnye-buri---geomagnitnaya-karta-1127784472.html
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главное за день, в мире, россия, япония, дагестан, сша, землетрясение, политика, сво, новости
Главные события и заявления дня: 28 марта

Главные новости и заявления понедельника, 28 марта

21:55 28.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Трамп назвал виновных в размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии. Новые землетрясения магнитудой от 4 до 6: кто в опасности. Первая "умная бомба" ВСУ сбита ПВО России в зоне спецоперации. Что с Авдеевкой: Пушилин оценил шансы ВС РФ освободить город. Глава Херсонщины – о планах ВСУ форсировать Днепр. "Добыча" спецназа в ЛНР: что нашли в крупных схронах с иностранным оружием. Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трамп назвал виновных в размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Американские власти заигрались в опасную игру и сами спровоцировали президента России Владимира Путина принять решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.
"Эту ситуацию вызвали мы – вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — заявил Трамп в комментарии изданию Newsweek.
О том, что США также намеренно форсируют контрнаступление украинской армии высказался политолог Ростислав Ищенко, сделав ряд заявлений о том, чем все это может обернуться.

Новые землетрясения магнитудой от 4 до 6: кто в опасности

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.
Землетрясение было зафиксировано в 18:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 км в 132 км к северо-востоку от японского города Хатинохе населением 239 тысяч человек и в 107 км к югу от города Уракава населением около 13 тысяч человек.
Также землетрясение произошло в Дагестане. В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили о его силе и последствиях.
Вспышки на Солнце
08:01
В апреле Землю накроют магнитные бури - геомагнитная карта

Первая "умная бомба" сбита ПВО России в зоне спецоперации

Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне СВО управляемом снаряде GLSDB – "умной" авиабомбе с ракетным двигателем, поставляемой на Украину из США.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", – сказано в сообщении ведомства.
Эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал, что такое "умная" бомба и чем она опасна.

"Освобождение не за горами": Пушилин – о боях за Авдеевку

Положение украинских формирований в Авдеевке критическое или близко к этому, освобождение города уже не за горами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Вокруг Авдеевки ситуация развивается достаточно стремительно. Продолжается улучшение позиций. В город уже никого не пускают... долгожданное освобождение Авдеевки не за горами", – сказал руководитель Пушилин.
Он также уточнил, силами каких подразделений приближается освобождение.
Умный управляемый снаряд GLSDB
15:10
Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB

Сальдо – о шансах ВСУ форсировать Днепр и дойти до Крыма

Любые попытки ВСУ форсировать Днепр и тем более дойти до Крыма обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Какие-то попытки форсирования Днепра и даже продвижения к Крыму, как заявляют господа, сидящие Киеве, в подземельях на Банковской - это с военной точки зрения невозможно. Они далеко никуда не пройдут", – убежден Сальдо.
Он также рассказал о предпринимаемых в регионе мерах безопасности.

Крупные тайники с иностранным оружием обнаружены спецназом в ЛНР

Крупные тайники с иностранным оружием, боеприпасами и амуницией украинской армии обнаружил спецназ в ЛНР, сообщили в Росгвардии.
"При обследовании нежилых строений в населенных пунктах ЛНР бойцы ведомства изъяли противотанковый гранатомет RPG-75M, снаряды, мины со взрывателями, гранаты, огнестрельное оружие и свыше 6,5 тысяч патронов, в том числе иностранного образца", – уточнили в ведомстве.
Армия России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
16:35
Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России

Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты РФ

Здравоохранение Запорожской области перейдет на стандарты РФ до конца 2023 года. Об этом завил представитель минздрава нового региона России Виктор Кучковой.
"Планируется проведение интеграции здравоохранения Запорожской области под стандарты Российской Федерации до конца 2023 года", – сказал Кучковой.
Он также рассказал, какие регионы России, помимо Крыма, оказывают специализированную медпомощь новому региону РФ.

МОК за возвращение россиян и белорусов в международный спорт

Международный олимпийский комитет оставляет за собой право допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое заявление во вторник сделал президент организации Томас Бах.
"МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации", – сказал Бах.
Он также рассказала о санкциях в отношении российского и белорусского правительств.
Нато
18:25
Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт
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