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Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России
Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России
Интеграцию системы здравоохранения Запорожской области по стандартам РФ планируется завершить до конца 2023 года. Об этом ИА Новости завил представитель... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T14:02
2023-03-28T14:02
2023-03-28T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Интеграцию системы здравоохранения Запорожской области по стандартам РФ планируется завершить до конца 2023 года. Об этом ИА Новости завил представитель минздрава нового региона России Виктор Кучковой.По его словам, в данный момент при поддержке Минздрава РФ специализированную медпомощь Запорожской области оказывают три региона России, в том числе Крым."Организовано направление больных для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи в федеральных медицинских организациях Российской Федерации, медицинских организациях Республики Крым, Ростовской области, Краснодарского края", – отметил Кучковой.Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ >>Также врачи из регионов России консультируют коллег в Запорожской области по видеосвязи, помогая в непростое время, добавил он.Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов >>Кучковой подчеркнул, что десять медицинских учреждений Запорожской области, подконтрольной России, не могут начать работу из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ.По словам Кучкового, работа в некоторых медучреждениях затруднена из-за перебоев с электроснабжением, и эту проблему власти региона решают при поддержке "городов-шефов": они поставляю генераторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью Как Севастополь помогает Мелитополю Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу
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новости, запорожская область, новые регионы россии, здравоохранение в россии
Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России
Кучковой: здравоохранение Запорожской области перейдет на стандарты РФ до конца 2023
14:02 28.03.2023 (обновлено: 14:03 28.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Интеграцию системы здравоохранения Запорожской области по стандартам РФ планируется завершить до конца 2023 года. Об этом ИА Новости завил представитель минздрава нового региона России Виктор Кучковой.
"Планируется проведение интеграции здравоохранения Запорожской области под стандарты Российской Федерации до конца 2023 года", – сказал Кучковой.
По его словам, в данный момент при поддержке Минздрава РФ специализированную медпомощь Запорожской области оказывают три региона России, в том числе Крым.
"Организовано направление больных для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи в федеральных медицинских организациях Российской Федерации, медицинских организациях Республики Крым, Ростовской области, Краснодарского края", – отметил Кучковой.
Также врачи из регионов России консультируют коллег в Запорожской области по видеосвязи, помогая в непростое время, добавил он.
Кучковой подчеркнул, что десять медицинских учреждений Запорожской области, подконтрольной России, не могут начать работу из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ.
"Не могут выполнять свою работу пять фельдшерско-акушерских пунктов Токмакского городского центра первичной медико-санитарной помощи и шесть пунктов медицинской помощи Васильевского центра первичной медико-санитарной помощи", – уточнил представитель областного Минздрава.
По словам Кучкового, работа в некоторых медучреждениях затруднена из-за перебоев с электроснабжением, и эту проблему власти региона решают при поддержке "городов-шефов": они поставляю генераторы.
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