https://crimea.ria.ru/20230328/kogda-zdravookhranenie-zaporozhya-pereydet-na-standarty-rossii-1127814453.html

Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России

Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Когда здравоохранение Запорожья перейдет на стандарты России

Интеграцию системы здравоохранения Запорожской области по стандартам РФ планируется завершить до конца 2023 года. Об этом ИА Новости завил представитель... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T14:02

2023-03-28T14:02

2023-03-28T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Интеграцию системы здравоохранения Запорожской области по стандартам РФ планируется завершить до конца 2023 года. Об этом ИА Новости завил представитель минздрава нового региона России Виктор Кучковой.По его словам, в данный момент при поддержке Минздрава РФ специализированную медпомощь Запорожской области оказывают три региона России, в том числе Крым."Организовано направление больных для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи в федеральных медицинских организациях Российской Федерации, медицинских организациях Республики Крым, Ростовской области, Краснодарского края", – отметил Кучковой.Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ >>Также врачи из регионов России консультируют коллег в Запорожской области по видеосвязи, помогая в непростое время, добавил он.Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов >>Кучковой подчеркнул, что десять медицинских учреждений Запорожской области, подконтрольной России, не могут начать работу из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ.По словам Кучкового, работа в некоторых медучреждениях затруднена из-за перебоев с электроснабжением, и эту проблему власти региона решают при поддержке "городов-шефов": они поставляю генераторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью Как Севастополь помогает Мелитополю Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, новые регионы россии, здравоохранение в россии