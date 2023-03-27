Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
МВД ДНР о покушении на Московина: использовали взрывчатку с поражающими элементами
20:23 27.03.2023 (обновлено: 20:24 27.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. При покушении на начальника городского отдела полиции Мариуполя Михаила Московина использовали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы республиканского МВД Александра Бойко.
Покушение на Москвина было совершено около 8 утра 27 марта. Неизвестные взорвали его служебный автомобиль Toyota Corolla. Сам правоохранитель в момент взрыва находился в нескольких метрах от машины. Он получил легкую контузию.
"По предварительной оценке, (используемое при покушении на главу городской полиции - ред.) СВУ содержало около 400 граммов взрывчатого вещества и поражающие элементы", - сказал он.
По словам Бойко, начальник городской полиции находится в одном из лечебных учреждений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению.
В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по гражданским объектам шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.
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