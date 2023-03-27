https://crimea.ria.ru/20230327/stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-glavu-mvd-mariupolya-1127805250.html

Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя

Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя

При покушении на начальника городского отдела полиции Мариуполя Михаила Московина использовали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Об этом РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T20:23

2023-03-27T20:23

2023-03-27T20:24

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. При покушении на начальника городского отдела полиции Мариуполя Михаила Московина использовали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы республиканского МВД Александра Бойко.Покушение на Москвина было совершено около 8 утра 27 марта. Неизвестные взорвали его служебный автомобиль Toyota Corolla. Сам правоохранитель в момент взрыва находился в нескольких метрах от машины. Он получил легкую контузию.По словам Бойко, начальник городской полиции находится в одном из лечебных учреждений.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по гражданским объектам шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известноВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"

https://crimea.ria.ru/20230327/gotovilsya-vzorvat-blokpost-na-zaporozhe-zaderzhan-posobnik-terroristov-1127801490.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, общество, новые регионы россии, теракт