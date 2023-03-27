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Главные события и заявления дня: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Главные события и заявления дня: 27 марта
Главные события и заявления дня: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Главные события и заявления дня: 27 марта
Взрывы и обстрел центра Мелитополя. В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции. Многотысячные протесты в Израиле против новой судебной реформы. Песков о... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T22:11
2023-03-27T22:11
главное за день
сво
израиль
массовые протесты в израиле
белоруссия
ядерное оружие
россия
украина
мелитополь
мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Взрывы и обстрел центра Мелитополя. В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции. Многотысячные протесты в Израиле против новой судебной реформы. Песков о реакции Запада на ядерное оружие в Белоруссии.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Покушение на начальника полиции МариуполяВ Мариуполе утром совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль начальника горотдела. Сам правоохранитель в момент происшествия находился в нескольких метрах от машины. Он получил легкую контузию.Позже начальник пресс-службы республиканского МВД Александр Бойко уточнил, что при покушении использовалось самодельное взрывное устройство, которое содержало около 400 граммов взрывчатого вещества и поражающие элементы. По его данным, Московин находится в лечебном учреждении. Взрывы и обстрел МелитополяВ понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по гражданским объектам шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек.Массовые протесты в ИзраилеВ Израиле очередная волна массовых протестов против новой судебной реформы. Профсоюз врачей заявил о заморозке системы здравоохранения со вторника. Также остановлена работа главного аэропорта Бен-Гурион.Люди протестуют против представленного правительством Биньямина Нетаньяху законопроекта об изменении состава комитета по назначению судей, что является ключевым для юридической реформы. Документ ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей.Несмотря на многочисленные протесты, которые не утихают в стране уже 12 неделю, специальная комиссия Кнессета одобрила его ко второму и третьему чтениям. По последним данным, Нетаньяху и министр нацбезопасности Бен-Гвир договорились, что принятие закона о судебной реформе будет отложено до летней сессии кнессета.Песков о реакции Запада на ядерное оружие в БелоруссииРеакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков.Потери ВСУ в ходе спецоперацииЗа сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат, в том числе наемников, и 20 единиц военной техники. На остальных направлениях фронта украинская армия лишилась 220 солдат."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", - сообщается в Telegram-канале Минобороны.А над Запорожской областью российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, а над Донбассом уничтожены 13 беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20230327/stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-glavu-mvd-mariupolya-1127805250.html
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главное за день, сво, израиль, массовые протесты в израиле, белоруссия, ядерное оружие, россия, украина, мелитополь, мариуполь, происшествия, новости
Главные события и заявления дня: 27 марта

Главные новости и заявления понедельника, 27 марта

22:11 27.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПокушение на главу полиции произошло в Мариуполе
Покушение на главу полиции произошло в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Взрывы и обстрел центра Мелитополя. В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции. Многотысячные протесты в Израиле против новой судебной реформы. Песков о реакции Запада на ядерное оружие в Белоруссии.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Покушение на начальника полиции Мариуполя
В Мариуполе утром совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали автомобиль начальника горотдела. Сам правоохранитель в момент происшествия находился в нескольких метрах от машины. Он получил легкую контузию.
Позже начальник пресс-службы республиканского МВД Александр Бойко уточнил, что при покушении использовалось самодельное взрывное устройство, которое содержало около 400 граммов взрывчатого вещества и поражающие элементы. По его данным, Московин находится в лечебном учреждении.
Покушение на главу полиции произошло в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
20:23
Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
Взрывы и обстрел Мелитополя
В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по гражданским объектам шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.
В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек.
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
16:33
ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
Массовые протесты в Израиле
В Израиле очередная волна массовых протестов против новой судебной реформы. Профсоюз врачей заявил о заморозке системы здравоохранения со вторника. Также остановлена работа главного аэропорта Бен-Гурион.
Люди протестуют против представленного правительством Биньямина Нетаньяху законопроекта об изменении состава комитета по назначению судей, что является ключевым для юридической реформы. Документ ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Несмотря на многочисленные протесты, которые не утихают в стране уже 12 неделю, специальная комиссия Кнессета одобрила его ко второму и третьему чтениям. По последним данным, Нетаньяху и министр нацбезопасности Бен-Гвир договорились, что принятие закона о судебной реформе будет отложено до летней сессии кнессета.
Песков о реакции Запада на ядерное оружие в Белоруссии
Реакция Запада, в том числе возможные санкции против России, не повлияют на планы Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков.
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18:46
Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде
Потери ВСУ в ходе спецоперации
За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат, в том числе наемников, и 20 единиц военной техники. На остальных направлениях фронта украинская армия лишилась 220 солдат.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", - сообщается в Telegram-канале Минобороны.
А над Запорожской областью российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, а над Донбассом уничтожены 13 беспилотников.
 
Главное за деньСВОИзраильМассовые протесты в ИзраилеБелоруссияЯдерное оружиеРоссияУкраинаМелитопольМариупольПроисшествияНовости
 
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