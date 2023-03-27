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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T15:24
2023-03-27T15:24
2023-03-27T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения спецоперации российскими силами уничтожены 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и другая боевая и специальная техника.В МО также сообщили об уничтожении более 400 солдат ВСУ и наемников на Донецком направлении.Ранее российские системы противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одну противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, удалось уничтожить 11 беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2".Читайте также на РИА Новости Крым:Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУАнгар с беспилотниками ВСУ разгромили под ОдессойАрмия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников