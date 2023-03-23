https://crimea.ria.ru/20230323/glavnye-sobytiya-kryma-23-marta-1127739278.html

Главные события Крыма: 23 марта

Главные события Крыма: 23 марта - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Главные события Крыма: 23 марта

Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах. В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику. Инвестиции в Крым по... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T21:45

2023-03-23T21:45

2023-03-23T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах. В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику. Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей. В Крыму оценили идею о возрождении СМЕРШ и объяснил предназначение организации. Женщина попыталась дать взятку сотруднику ФСБ за обнаруженные у племянника наркотики. Два человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Таврида" в Крыму. Полиция РК задержала восьмерых причастных с серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Земля для участников СВОЗемельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики."В Крыму определили основные районы для выдачи земли участникам СВО. Это местность вблизи моря в Сакском и Черноморском районе республики", – сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Площадь такого участка должна быть не менее 6 соток, кроме того, он должен быть пригоден для строительства жилого дома, подчеркнула она.Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой он учился.Инвестиции в Крым и модернизация энергетикиОбъем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Количество инвесторов в Крым за год увеличилось, общий объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РФ."Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - проинформировал Мишустин.В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Мошенники, взятка и ДТП на "Тавриде"Два человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия.Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по мошеннической схеме "Ваш родственник в беде", жертвами которой становились пожилые люди.Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно. Это поспособствует приближению удачного достижения целей специальной военной операции.В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ в размере одного миллиона рублей, после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков.Прогнозы на туберкулезВ последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может измениться не в лучшую сторону, в мире возможна эпидемия туберкулеза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист - фтизиатр республиканского минздрава Лилия Мамотенко."За 9 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась на 50%, а смертность на 52%. Но к сожалению, ковид внес свои коррективы: и при ковиде, и при туберкулезе поражаются преимущественно легкие, эти два заболевания могут осложнять течение болезни, как одной, так и второй", - сообщила она.

https://crimea.ria.ru/20230323/vozrodit-smersh-v-krymu-otsenili-ideyu-i-razbili-mify-o-kontrrazvedke-1127702029.html

https://crimea.ria.ru/20230323/million-za-plemyannika-v-alushte-zhenschina-pytalas-dat-vzyatku-siloviku-1127732457.html

https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-moderniziruyut-obekty-energetiki-1127738000.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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