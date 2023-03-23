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Главные события Крыма: 23 марта - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Главные события Крыма: 23 марта
Главные события Крыма: 23 марта - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Главные события Крыма: 23 марта
Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах. В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику. Инвестиции в Крым по... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T21:45
2023-03-23T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах. В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику. Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей. В Крыму оценили идею о возрождении СМЕРШ и объяснил предназначение организации. Женщина попыталась дать взятку сотруднику ФСБ за обнаруженные у племянника наркотики. Два человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Таврида" в Крыму. Полиция РК задержала восьмерых причастных с серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Земля для участников СВОЗемельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики."В Крыму определили основные районы для выдачи земли участникам СВО. Это местность вблизи моря в Сакском и Черноморском районе республики", – сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Площадь такого участка должна быть не менее 6 соток, кроме того, он должен быть пригоден для строительства жилого дома, подчеркнула она.Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой он учился.Инвестиции в Крым и модернизация энергетикиОбъем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Количество инвесторов в Крым за год увеличилось, общий объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РФ."Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - проинформировал Мишустин.В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Мошенники, взятка и ДТП на "Тавриде"Два человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия.Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по мошеннической схеме "Ваш родственник в беде", жертвами которой становились пожилые люди.Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно. Это поспособствует приближению удачного достижения целей специальной военной операции.В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ в размере одного миллиона рублей, после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков.Прогнозы на туберкулезВ последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может измениться не в лучшую сторону, в мире возможна эпидемия туберкулеза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист - фтизиатр республиканского минздрава Лилия Мамотенко."За 9 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась на 50%, а смертность на 52%. Но к сожалению, ковид внес свои коррективы: и при ковиде, и при туберкулезе поражаются преимущественно легкие, эти два заболевания могут осложнять течение болезни, как одной, так и второй", - сообщила она.
https://crimea.ria.ru/20230323/vozrodit-smersh-v-krymu-otsenili-ideyu-i-razbili-mify-o-kontrrazvedke-1127702029.html
https://crimea.ria.ru/20230323/million-za-plemyannika-v-alushte-zhenschina-pytalas-dat-vzyatku-siloviku-1127732457.html
https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-moderniziruyut-obekty-energetiki-1127738000.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, марат хуснуллин, владимир путин посетил мариуполь, крымский мост
Главные события Крыма: 23 марта

Главные новости и заявления в Крыму 23 марта

21:45 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах. В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику. Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей. В Крыму оценили идею о возрождении СМЕРШ и объяснил предназначение организации. Женщина попыталась дать взятку сотруднику ФСБ за обнаруженные у племянника наркотики. Два человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Таврида" в Крыму. Полиция РК задержала восьмерых причастных с серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Земля для участников СВО

Земельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики.
"В Крыму определили основные районы для выдачи земли участникам СВО. Это местность вблизи моря в Сакском и Черноморском районе республики", – сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Площадь такого участка должна быть не менее 6 соток, кроме того, он должен быть пригоден для строительства жилого дома, подчеркнула она.
Памятная доска в честь участника СВО, десантника Германа Гутько, погибшего на Мариупольском направлении, появилась на фасаде школы № 38 в Севастополе, в которой он учился.
Оружие - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
07:57Радио "Спутник в Крыму"
Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке

Инвестиции в Крым и модернизация энергетики

Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Количество инвесторов в Крым за год увеличилось, общий объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РФ.
"Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - проинформировал Мишустин.
В Крыму идет масштабная модернизация подстанций, цель которых - обеспечить электроэнергией новые районы развивающихся городов. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.
Уголовный кодекс Российской Федерации
17:12
Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику

Мошенники, взятка и ДТП на "Тавриде"

Два человека пострадали в серьезном ДТП на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе Крыма, полиция проводит проверку по факту происшествия.
Крымские оперативники задержали в разных районах республики и Севастополе, а также в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений по мошеннической схеме "Ваш родственник в беде", жертвами которой становились пожилые люди.
Возрождение контрразведывательной организации по типу "Смерть шпионам" (СМЕРШ), существовавшей в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны, уместно. Это поспособствует приближению удачного достижения целей специальной военной операции.
В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ в размере одного миллиона рублей, после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков.

Прогнозы на туберкулез

В последние несколько лет в Крыму наметилась тенденция на снижение заболеваемости туберкулезом. Однако по прогнозам уже через несколько лет ситуация может измениться не в лучшую сторону, в мире возможна эпидемия туберкулеза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист - фтизиатр республиканского минздрава Лилия Мамотенко.
"За 9 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась на 50%, а смертность на 52%. Но к сожалению, ковид внес свои коррективы: и при ковиде, и при туберкулезе поражаются преимущественно легкие, эти два заболевания могут осложнять течение болезни, как одной, так и второй", - сообщила она.
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
18:05
В Крыму модернизируют объекты энергетики
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Заголовок открываемого материала
22:05Главные события и заявления дня: 23 марта
21:45Главные события Крыма: 23 марта
21:23Историю Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед
20:32Путин поручил заменить пластиковую упаковку бумажной
20:14Германия за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов
19:43Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
19:19Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
18:35Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
18:22Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
18:05В Крыму модернизируют объекты энергетики
17:42Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
17:12Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику
16:54Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
16:47Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
16:02Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
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