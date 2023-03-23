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Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику
Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику
В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков. Об этом РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T17:12
2023-03-23T17:12
прокуратура республики крым
крымский следком
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
алушта
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Сотрудник ФБС доложил о "предложении" вышестоящему руководству. Далее он действовал под контролем сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Женщина была задержана во время передачи взятки.Как сообщили в Следкоме Крыма, противоправные действия женщины были пресечены работниками ведомства. В установленном законом порядке информация была передана следователям СК России.Свою вину задержанная признала полностью."В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - отметили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторовВ Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублейВ Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), алушта, бахчисарайский район, крым, новости крыма
Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику

Женщина попыталась дать взятку сотруднику ФСБ за обнаруженные у племянника наркотики

17:12 23.03.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Как установлено следствием, обвиняемая после проведения по месту жительства ее племянника оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых изъяты наркотические средства и части растений массой более 300 г, предложила оперативному сотруднику ФСБ России взятку в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФБС доложил о "предложении" вышестоящему руководству. Далее он действовал под контролем сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Женщина была задержана во время передачи взятки.
Как сообщили в Следкоме Крыма, противоправные действия женщины были пресечены работниками ведомства. В установленном законом порядке информация была передана следователям СК России.
Свою вину задержанная признала полностью.
"В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - отметили в СК.
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Прокуратура Республики КрымКрымский СледкомПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АлуштаБахчисарайский районКрымНовости Крыма
 
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