https://crimea.ria.ru/20230323/million-za-plemyannika-v-alushte-zhenschina-pytalas-dat-vzyatku-siloviku-1127732457.html

Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику

Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику

В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков. Об этом РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T17:12

2023-03-23T17:12

2023-03-23T17:12

прокуратура республики крым

крымский следком

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Алуште 51-летняя жительница Бахчисарайского района попыталась дать взятку сотруднику ФСБ после того, как в доме ее племянника нашли партию наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Сотрудник ФБС доложил о "предложении" вышестоящему руководству. Далее он действовал под контролем сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Женщина была задержана во время передачи взятки.Как сообщили в Следкоме Крыма, противоправные действия женщины были пресечены работниками ведомства. В установленном законом порядке информация была передана следователям СК России.Свою вину задержанная признала полностью."В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - отметили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторовВ Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублейВ Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей

алушта

бахчисарайский район

крым

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2023

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прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), алушта, бахчисарайский район, крым, новости крыма