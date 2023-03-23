Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-nazvali-obem-investitsiy-za-proshlyy-god-1127709654.html
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год
Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T07:02
2023-03-23T07:02
инвестиции
экономика
крым
новости крыма
финансы
ольга виноградова
крым под санкциями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_9384d5c60aba4f99af342219e37d6e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова."За прошлый год при помощи "Корпорации развития Крыма" в регион удалось привлечь более 100 млрд рублей", – сказала Виноградова.При этом санкции, в условии которых Крым живет уже более восьми лет, не ослабили интерес со стороны иностранных инвесторов. Они продолжают вкладывать деньги в регион и развивать экономику республику, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК."За эти годы Крым научился жить в условиях санкций и преодолевать их, в том числе благодаря правительственным инициативам на федеральном и региональном уровне", – отметила Виноградова.Благодаря созданному в регионе бизнес-климату собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Кроме того, уровень дотационности консолидированного бюджета снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Как заявил президент России Владимир Путин, госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций.Он поставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций в экономику полуострова, а также создать более комфортные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
https://crimea.ria.ru/20230317/putin-prizval-podderzhat-turotrasl-v-krymu-i-sevastopole-1127619176.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_89:0:1920:1373_1920x0_80_0_0_09f305f441ffe5451a1d0d20e97edd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инвестиции, экономика, крым, новости крыма, финансы, ольга виноградова, крым под санкциями
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год

Виноградова: объем инвестиций в экономику Крыма в 2022 году превысил 100 млрд рублей

07:02 23.03.2023
 
© Pixabayкалькулятор
калькулятор
© Pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"За прошлый год при помощи "Корпорации развития Крыма" в регион удалось привлечь более 100 млрд рублей", – сказала Виноградова.
В первую очередь это инвестиционные проекты курортно-туристической сферы – 22,8%, сельское хозяйство – 22,4%, строительство – 19,7%, и инвестиции в транспорт и промышленность. Гостья студии подчеркнула, что именно это направления являются ключевыми для экономики республики.
При этом санкции, в условии которых Крым живет уже более восьми лет, не ослабили интерес со стороны иностранных инвесторов. Они продолжают вкладывать деньги в регион и развивать экономику республику, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК.
"За эти годы Крым научился жить в условиях санкций и преодолевать их, в том числе благодаря правительственным инициативам на федеральном и региональном уровне", – отметила Виноградова.
Благодаря созданному в регионе бизнес-климату собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Кроме того, уровень дотационности консолидированного бюджета снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.
Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 19:25Туризм
Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Как заявил президент России Владимир Путин, госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций.
Он поставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций в экономику полуострова, а также создать более комфортные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
 
ИнвестицииЭкономикаКрымНовости КрымаФинансыОльга ВиноградоваКрым под санкциями
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке
07:28Почему ученые не могут предсказать землетрясения
07:02В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 марта
22:20Главные события и заявления дня: 22 марта
21:41Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму 1:00
21:28Главные события Крыма: 22 марта
20:59Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо
20:38В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
20:16Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
19:52Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
19:40Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму
19:27Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно
19:12В Евпатории в ДТП пострадал ребенок
19:02Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
18:41Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
18:30"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева
18:11Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
18:01Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора 1:53
Лента новостейМолния