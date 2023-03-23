https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-nazvali-obem-investitsiy-za-proshlyy-god-1127709654.html

В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год

В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год

Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T07:02

2023-03-23T07:02

2023-03-23T07:02

инвестиции

экономика

крым

новости крыма

финансы

ольга виноградова

крым под санкциями

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова."За прошлый год при помощи "Корпорации развития Крыма" в регион удалось привлечь более 100 млрд рублей", – сказала Виноградова.При этом санкции, в условии которых Крым живет уже более восьми лет, не ослабили интерес со стороны иностранных инвесторов. Они продолжают вкладывать деньги в регион и развивать экономику республику, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК."За эти годы Крым научился жить в условиях санкций и преодолевать их, в том числе благодаря правительственным инициативам на федеральном и региональном уровне", – отметила Виноградова.Благодаря созданному в регионе бизнес-климату собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Кроме того, уровень дотационности консолидированного бюджета снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Как заявил президент России Владимир Путин, госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций.Он поставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций в экономику полуострова, а также создать более комфортные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году

https://crimea.ria.ru/20230317/putin-prizval-podderzhat-turotrasl-v-krymu-i-sevastopole-1127619176.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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