https://crimea.ria.ru/20230323/v-krymu-nazvali-obem-investitsiy-za-proshlyy-god-1127709654.html
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год
Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T07:02
2023-03-23T07:02
2023-03-23T07:02
инвестиции
экономика
крым
новости крыма
финансы
ольга виноградова
крым под санкциями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_9384d5c60aba4f99af342219e37d6e77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова."За прошлый год при помощи "Корпорации развития Крыма" в регион удалось привлечь более 100 млрд рублей", – сказала Виноградова.При этом санкции, в условии которых Крым живет уже более восьми лет, не ослабили интерес со стороны иностранных инвесторов. Они продолжают вкладывать деньги в регион и развивать экономику республику, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК."За эти годы Крым научился жить в условиях санкций и преодолевать их, в том числе благодаря правительственным инициативам на федеральном и региональном уровне", – отметила Виноградова.Благодаря созданному в регионе бизнес-климату собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Кроме того, уровень дотационности консолидированного бюджета снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.Как заявил президент России Владимир Путин, госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций.Он поставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций в экономику полуострова, а также создать более комфортные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
https://crimea.ria.ru/20230317/putin-prizval-podderzhat-turotrasl-v-krymu-i-sevastopole-1127619176.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119858755_89:0:1920:1373_1920x0_80_0_0_09f305f441ffe5451a1d0d20e97edd9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвестиции, экономика, крым, новости крыма, финансы, ольга виноградова, крым под санкциями
В Крыму назвали объем инвестиций за прошлый год
Виноградова: объем инвестиций в экономику Крыма в 2022 году превысил 100 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым.
Объем инвестиций в экономику Крыма в прошлом году превысил 100 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"За прошлый год при помощи "Корпорации развития Крыма" в регион удалось привлечь более 100 млрд рублей", – сказала Виноградова.
В первую очередь это инвестиционные проекты курортно-туристической сферы – 22,8%, сельское хозяйство – 22,4%, строительство – 19,7%, и инвестиции в транспорт и промышленность. Гостья студии подчеркнула, что именно это направления являются ключевыми для экономики республики.
При этом санкции, в условии которых Крым живет уже более восьми лет, не ослабили интерес со стороны иностранных инвесторов. Они продолжают вкладывать деньги в регион и развивать экономику республику, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК.
"За эти годы Крым научился жить в условиях санкций и преодолевать их, в том числе благодаря правительственным инициативам на федеральном и региональном уровне", – отметила Виноградова.
Благодаря созданному в регионе бизнес-климату собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Кроме того, уровень дотационности консолидированного бюджета снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.
Ранее вице-премьер Крыма министр финансов РК Ирина Кивико сообщила
, что в Реестр инвестиционных площадок Республики Крым
включено 157 инвестиционных площадок: 16 объектов капитального строительства и 141 земельный участок, в том числе за прошлый год было сформировано 139 инвестиционных площадок с кадастровой стоимостью 4,5 млрд рублей. Также сообщалось
, что в 2022 году Крым привлек более 150 млрд рублей частных инвестиций, что вдвое больше от запланированной суммы.
Как заявил
президент России Владимир Путин, госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций.
Он поставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций в экономику полуострова, а также создать более комфортные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе. Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове.
Читайте также на РИА Новости Крым: