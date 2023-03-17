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Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе реализуется более 350 инвестиционных проектов на общую сумму более 660 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:40
2023-03-17T17:40
2023-03-17T17:44
владимир путин (политик)
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
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экономика
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свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе реализуется более 350 инвестиционных проектов на общую сумму более 660 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он указал на то, что госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций."Ставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций, создать более комфортные, удобные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе", - добавил он.Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове."По итогам ее работы за восемь лет на один рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот получено три рубля инвестиций. Повторю, на один рубль государственных (средств – ред.) – три рубля привлеченных. К началу текущего года в качестве ее резидентов зарегистрировались свыше 1578 компаний, и отмечу, что 85 процентов из них – это малые и средние предприятия", - подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участковНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииПутин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
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владимир путин (политик), совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, крым, новости крыма, экономика, севастополь, инвестиции, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе
Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
17:40 17.03.2023 (обновлено: 17:44 17.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе реализуется более 350 инвестиционных проектов на общую сумму более 660 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 миллиардов рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей", - сказал глава государства.
Он указал на то, что госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций.
"Ставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций, создать более комфортные, удобные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе", - добавил он.
Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове.
"По итогам ее работы за восемь лет на один рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот получено три рубля инвестиций. Повторю, на один рубль государственных (средств – ред.) – три рубля привлеченных. К началу текущего года в качестве ее резидентов зарегистрировались свыше 1578 компаний, и отмечу, что 85 процентов из них – это малые и средние предприятия", - подчеркнул Путин.
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