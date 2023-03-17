https://crimea.ria.ru/20230317/putin-prizval-idti-navstrechu-investoram-v-krymu-i-sevastopole-1127615041.html

Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе

Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе реализуется более 350 инвестиционных проектов на общую сумму более 660 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:40

2023-03-17T17:40

2023-03-17T17:44

владимир путин (политик)

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

крым

новости крыма

экономика

севастополь

инвестиции

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе реализуется более 350 инвестиционных проектов на общую сумму более 660 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он указал на то, что госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя является ключевым действенным инструментом. Однако важно и нарастить приток инвестиций."Ставил задачу серьезно нарастить и приток частных инвестиций, создать более комфортные, удобные условия для бизнеса, который хочет работать в Крыму и Севастополе", - добавил он.Кроме того, глава государства призвал развивать актуальный механизм государственно-частного партнерства - специальную экономическую зону, созданную на полуострове."По итогам ее работы за восемь лет на один рубль вложенных средств, предоставленных государством льгот получено три рубля инвестиций. Повторю, на один рубль государственных (средств – ред.) – три рубля привлеченных. К началу текущего года в качестве ее резидентов зарегистрировались свыше 1578 компаний, и отмечу, что 85 процентов из них – это малые и средние предприятия", - подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участковНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииПутин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей

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