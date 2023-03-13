https://crimea.ria.ru/20230313/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-13-marta-1127513608.html

Главные новости и заявления дня: 13 марта

Главные новости и заявления дня: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Главные новости и заявления дня: 13 марта

Армия России за сутки уничтожила около 450 солдат ВСУ. Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине. Четыре ракеты сбиты над Белгородом,... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T21:59

2023-03-13T21:59

2023-03-13T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила около 450 солдат ВСУ. Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине. Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина. Экстренное обращение Байдена по банковской системе США. В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста. Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление ПесковаПредпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, достигнуть целей специальной военной операции на данный момент можно только военным путем, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по его словам, достижение целей СВО Кремль по-прежнему считает приоритетом. "Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - заявил Песков.Успехи ВС России на фронтахРоссийские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации около 450 солдат ВСУ и большое число военной техники. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении – до 200 боевиков. Всего за сутки российские военные поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбито еще 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также уничтожены 16 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ракеты над Белгородом13 марта украинские боевики снова ударили по приграничным территориям России: над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. В результате атаки пострадала и была госпитализирована местная жительница.При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму, ее прооперировали и перевели в реанимационное отделение. Врачи делают все возможное, чтобы спасти женщине жизнь. Экстренное обращение БайденаАмериканский президент Джо Байден в понедельник выступил с экстренным обращением к нации на фоне начавшегося в стране банковского кризиса, призвав граждан США не сомневаться в стабильности банковской системы. Крах сразу двух финансовых организаций не несет системного риска для американской банковской системы в целом и для американских налогоплательщиков, а все депозиты жителей Штатов при необходимости будут доступны, заверил американский лидер. Он пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, но не анонсировал никаких дополнительных мер поддержки экономики. Повышение призывного возрастаГруппа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Согласно документу, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Предусматривается, что желающие по-прежнему смогут поступить на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста. Украинский язык в запорожских школахШкольники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной, заявил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, ученики, для которых украинских язык является родным, смогут изучать его три часа в неделю. Если же школьники желают изучать только русский язык, то это время будет компенсировано изучением русского языка как родного.

https://crimea.ria.ru/20230313/peskov-otsenil-tekuschuyu-vozmozhnost-okonchaniya-konflikta-na-ukraine--1127505442.html

https://crimea.ria.ru/20230313/ranenaya-v-belgorode-zhenschina-nakhoditsya-v-reanimatsii-1127505778.html

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