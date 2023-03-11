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Главные новости и заявления дня: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Главные новости и заявления дня: 11 марта
Главные новости и заявления дня: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Главные новости и заявления дня: 11 марта
Медведчук выступил с заявлением об Украине и ее власти. Из Госдумы РФ передали "гиперзвуковой привет" офису Зеленского. Эксперт оценил идею Киева переименовать... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T20:45
2023-03-11T20:45
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новости крыма
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Медведчук выступил с заявлением об Украине и ее власти. Из Госдумы РФ передали "гиперзвуковой привет" офису Зеленского. Эксперт оценил идею Киева переименовать Россию в Московию. ВСУ теряет до полутысячи человек в сутки в зоне СВО. Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра. В Крыму начали ремонт трассы на Ялту. В Керченском проливе ожидают шторм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Медведчук выступил с заявлением об Украине и ее властиОппозиционный украинский политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской Лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – творением Франкенштейна, ненавидящим все живое, отметив, что украинцы не зомби и не позволят сделать Украину трупом. "Украинцы – живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби... И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос, и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам", – сказал Медведчук. Из Госдумы передали "гиперзвуковой привет" офису ЗеленскогоЧем громче будут звучать угрозы со стороны Украины, тем быстрее киевский режим рухнет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередное высказывание советника главы офиса Зеленского Подоляка о "горячем сезоне" в Крыму. "Мы просто обязаны отреагировать и передать Подоляку гиперзвуковой привет", – сказал Шеремет.Он также отметил, что означает усиление "громкости" и частоты угроз Киева. Эксперт оценил идею Киева переименовать Россию в МосковиюИдея Киева переименовать Россию в Московию – психологическая диверсия и часть серьезной борьбы, направленной на ослабление России. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруттер.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю."Вы ошибаетесь, если думаете, что это ограничится Украиной. Они (киевские власти - ред.) будут требовать от всех своих европейских партнеров, чтобы они переименовали. Это то, что называется психологической диверсией. И это нельзя воспринимать как "Ой, смотрите, какой он смешной, Зеленский". Может быть. Но вопрос не в том, что Зеленский смешной, а в том, как мы на это реагируем", – сказал Бруттер.Он также оценил степень влияния Запада на принятие подобного рода решений Киевом. ВСУ теряет до полутысячи человек в сутки в зоне СВОРоссийская армия за сутки уничтожила до пятисот военнослужащих ВСУ в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении за сутки ликвидировано свыше 140 военнослужащих вражеских подразделений, на Красно-Лиманском потери врага насчитывают около сотни человек. На других четырех направлениях уничтожено еще от 50 до 70 военнослужащих ВСУ. Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег ДнепраСлухи о наступлении украинских войск на левый берег Днепра распространяют вражеские пропагандисты, никакой подготовки наступления ВСУ нет. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения... Все свободные резервы враг бросает на убой под Артемовск", – сообщил Сальдо.Он также рассказал, как будут действовать российские войска в случае реального наступления ВСУ. В Крыму начали ремонт трассу на ЯлтуВ Крыму стартовал капитальный ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог. По данным ведомства, ремонт запланирован на участке от Алушты до ялтинской Массандры."Обращаем внимание... на возможные затруднения движения на данных участках. В процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам", - предупредили в ведомстве, уточнив, на каких четырех участках уже идут работы.В Керченском проливе штормВ районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России."Ветер южный 12-17 м/с, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см. Температура воздуха +11…13 градусов, воды в море +7…8"", – сообщили в ведомстве.И призвали водителей отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе, так как паромная переправа является метеозависимым транспортом.
https://crimea.ria.ru/20230311/udar-vozmezdiya-i-fortifikatsiya-v-krymu-top-novostey-nedeli-1127479855.html
https://crimea.ria.ru/20230311/zelenskiy-dal-poruchenie-rassmotret-vopros-o-pereimenovanii-rossii-1127477790.html
https://crimea.ria.ru/20230311/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-sevastopole-skolko-zhelayuschikh-poluchit-uchastok-1127477446.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил шеремет, владимир бруттер, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), сво, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, россия
Главные новости и заявления дня: 11 марта

Главные события и заявления субботы, 11 марта

20:45 11.03.2023
 
© РИА Новости . Юрий Стрельцов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости . Юрий Стрельцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Медведчук выступил с заявлением об Украине и ее власти. Из Госдумы РФ передали "гиперзвуковой привет" офису Зеленского. Эксперт оценил идею Киева переименовать Россию в Московию. ВСУ теряет до полутысячи человек в сутки в зоне СВО. Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра. В Крыму начали ремонт трассы на Ялту. В Керченском проливе ожидают шторм.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Медведчук выступил с заявлением об Украине и ее власти

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором назвал захват Киево-Печерской Лавры рейдерским, киевскую власть – "идейными наследниками нацистов", а украинское государство – творением Франкенштейна, ненавидящим все живое, отметив, что украинцы не зомби и не позволят сделать Украину трупом.
"Украинцы – живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби... И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос, и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам", – сказал Медведчук.

Из Госдумы передали "гиперзвуковой привет" офису Зеленского

Чем громче будут звучать угрозы со стороны Украины, тем быстрее киевский режим рухнет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередное высказывание советника главы офиса Зеленского Подоляка о "горячем сезоне" в Крыму. "Мы просто обязаны отреагировать и передать Подоляку гиперзвуковой привет", – сказал Шеремет.
Он также отметил, что означает усиление "громкости" и частоты угроз Киева.
МиГ-31 ВКС с гиперзвуковой ракетой Кинжал
19:25
Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели

Эксперт оценил идею Киева переименовать Россию в Московию

Идея Киева переименовать Россию в Московию – психологическая диверсия и часть серьезной борьбы, направленной на ослабление России. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруттер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Вы ошибаетесь, если думаете, что это ограничится Украиной. Они (киевские власти - ред.) будут требовать от всех своих европейских партнеров, чтобы они переименовали. Это то, что называется психологической диверсией. И это нельзя воспринимать как "Ой, смотрите, какой он смешной, Зеленский". Может быть. Но вопрос не в том, что Зеленский смешной, а в том, как мы на это реагируем", – сказал Бруттер.
Он также оценил степень влияния Запада на принятие подобного рода решений Киевом.

ВСУ теряет до полутысячи человек в сутки в зоне СВО

Российская армия за сутки уничтожила до пятисот военнослужащих ВСУ в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком направлении за сутки ликвидировано свыше 140 военнослужащих вражеских подразделений, на Красно-Лиманском потери врага насчитывают около сотни человек. На других четырех направлениях уничтожено еще от 50 до 70 военнослужащих ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский
10:00
Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России

Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра

Слухи о наступлении украинских войск на левый берег Днепра распространяют вражеские пропагандисты, никакой подготовки наступления ВСУ нет. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения... Все свободные резервы враг бросает на убой под Артемовск", – сообщил Сальдо.
Он также рассказал, как будут действовать российские войска в случае реального наступления ВСУ.

В Крыму начали ремонт трассу на Ялту

В Крыму стартовал капитальный ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог. По данным ведомства, ремонт запланирован на участке от Алушты до ялтинской Массандры.
"Обращаем внимание... на возможные затруднения движения на данных участках. В процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам", - предупредили в ведомстве, уточнив, на каких четырех участках уже идут работы.
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
10:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок

В Керченском проливе шторм

В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Ветер южный 12-17 м/с, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см. Температура воздуха +11…13 градусов, воды в море +7…8"", – сообщили в ведомстве.
И призвали водителей отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе, так как паромная переправа является метеозависимым транспортом.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил ШереметВладимир БруттерВладимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Главные новости и заявления дня: 11 марта
20:15Более 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ
19:43Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
19:25Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели
19:01Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"
18:42Целая серия магнитных бурь обрушится на Землю
18:25Фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт
18:02У Киева не получится сделать Украину трупом – Медведчук
17:46Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии
17:18"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
16:13Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
15:18"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии Киева
14:37Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления 3:08
13:56В Керченском проливе штормовой ветер
13:28"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
12:29"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
12:04Людей много: власти Мелитопольского района о желающих получить паспорт РФ 1:39
11:39Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: еще более ста заболевших
11:25Киев пригрозил Крыму "жарким и ярким сезоном"
10:52Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ
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