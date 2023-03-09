https://crimea.ria.ru/20230309/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-9-marta-1127445501.html

Главные новости и заявления дня: 9 марта

Главные новости и заявления дня: 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Главные новости и заявления дня: 9 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН по части зерновой сделки. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T22:02

2023-03-09T22:02

2023-03-09T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Россия ответила на теракт в Брянской области и нанесла массированный удар по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам и областям Украины. В Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентах. В жилом доме Читы произошел взрыв бытового газа. Раскрыто готовящееся Службой безопасности Украины покушение на первых лиц Приднестровья. Белый дом признал, что система противовоздушной обороны Patriot не поможет Украине против крылатых ракет и дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН по части зерновой сделки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы на Украине: ответ России на теракт в Брянской областиПо данным министра энергетики Герман Галущенко, объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом.Компания "Укрэнерго" констатировала удары и повреждения объектов энергетики, в нескольких областях введены аварийные отключения."Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в Telegram-канале ведомства.В российском минобороны сообщили, что вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по украинским объектам в ответ на террористические акции в Брянской области.В результате удара по территории Украины в четверг уничтожены места базирования ударных беспилотников."Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - говорится в сообщении минобороны РФ.Все назначенные объекты поражены, заключили в ведомстве.В Грузии отозван скандальный законопроект об иноагентахПравящая коалиция в Грузии отозвала из парламента скандальный законопроект об иноагентах, против принятия которого в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Об этом говорится в совместном заявлении партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и парламентского большинства.Представители правящей коалиции также заверили, что подробно объяснят общественности значение и важность законопроекта об иноагентах, "когда спадет эмоциональный фон".Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси утром 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.По данным МВД Грузии, в результате насильственных действий собравшихся около 50 правоохранителей получили ранения. По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.Беспорядки возобновились вечером 8 марта. Протестующие сломали заграждения у входа в парламент, разбили камнями стекла на первом этаже и закидывали правоохранителей камнями. Также демонстранты крушили и жгли машины на проспекте Руставели. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, произвела задержания.Политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что протесты в Грузии могут вылиться в государственный переворот и свержение действующего правительства. Причина – нежелание Тбилиси открывать "второй фронт" против России на Кавказе в интересах США.В жилом доме Читы произошел взрыв бытового газаВзрыв бытового газа в пятиэтажном многоквартирном доме произошел на улице Боровая в читинском микрорайоне Антипиха в 8.50 утра. В результате ЧП пострадали семь человек и оказались повреждены шесть квартир.По данным МЧС, в результате катастрофы были спасены 12 человек, в том числе трое детей, пятерых человек извлекли из-под завалов. Из пострадавших подъездов эвакуированы жильцы, которых распределили по пунктам временного размещения. Также проходит демонтаж представляющих опасность конструкций дома, сообщили в Telegram-канале краевого правительстваСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) и по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Раскрыто готовящееся СБУ покушение на первых лиц ПриднестровьяПо данным Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики.Как уточняется на официальном сайте МГБ, теракт готовили украинские спецслужбы.Задержанные дают признательные показания. Уголовные дела возбуждены по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями и "Приготовлении к террористическому акту" и о "Приготовлении к убийству двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом".По данным прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, теракт должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.Как сообщил Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения теракта были изготовлены на Украине.По словам Игнатьева, глава непризнанной республики Вадим Красносельский сейчас находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности в стандартом режиме, но "с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности". Также Игнатьев подчеркнул, что власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины.Ранее Игнатьев охарактеризовал ситуацию на границах Приднестровья с Украиной и Молдавией как сложную и напряженную. В Минобороны России заявляли, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов"*.Patriot не поможет УкраинеСистема противовоздушной обороны Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет и дронов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.Представитель Белого дома констатировал ограниченность возможностей Украины в перехвате гиперзвуковых ракет.США в конце прошлого года объявили о выделении Киеву первой батареи Patriot, поставка которой произойдет в ближайшие несколько месяцев. После этого аналогичное заявление сделали Германия и Нидерланды. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил мнение, что США и Украина в своих взаимоотношениях достигли уровня "настоящего союза", и попросил Байдена о поставках танков и самолетов.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООНДвижение вперед по выполнению зерновой сделки есть, однако по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Ситуацию с зерновой сделкой накануне обсудили генсек ООН Антониу Гутерриш с Владимиром Зеленским. Однако российский лидер Владимир Путин, по словам Пескова, пока не планирует телефонного разговора с Гутерришем.Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление до 18 марта при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.

https://crimea.ria.ru/20230309/vlast-prognulas-kak-daleko-mogut-zayti-protesty-v-gruzii-1127429720.html

https://crimea.ria.ru/20230309/pushilin-otsenil-perspektivy-vsu-perelomit-situatsiyu-v-donbasse-1127430889.html

https://crimea.ria.ru/20230309/na-meste-vzryva-v-chite-zaversheny-spasatelnye-raboty-1127437316.html

https://crimea.ria.ru/20230309/v-turtsii-zafiksirovan-pervyy-sluchay-yaschura--kto-v-zone-riska-1127439070.html

https://crimea.ria.ru/20230309/za-voennymi-zakrepyat-pravo-na-sluzhebnoe-zhile-1127439981.html

https://crimea.ria.ru/20230309/v-italii-proizoshlo-zemletryasenie-1127442523.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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