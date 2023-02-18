https://crimea.ria.ru/20230218/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-18-fevralya-1127071368.html
Главные новости и заявления дня: 18 февраля
Главные новости и заявления дня: 18 февраля - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Главные новости и заявления дня: 18 февраля
Российские войска наступают на Купянском направлении и в Донбассе. В Европе определились со сроками поставки Киеву современных истребителей. А премьер... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T20:11
2023-02-18T20:11
2023-02-18T20:12
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европа
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наступление вс рф в донбассе
события в донбассе
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Купянском направлении и в Донбассе. В Европе определились со сроками поставки Киеву современных истребителей. А премьер Великобритании пообещал поставить Киеву вооружения дальнего радиуса действия. Неожиданное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по антироссийским санкциям. В Турции растет число жертв землетрясения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение российской армии в ДонбассеНа Купянском направлении "Западная" группировка войск полностью освободила населенный пункт Гряниковка Харьковской области.При наступлении подразделений "Южной" группировки войск ударами штурмовой и армейской авиации и при поддержке артиллерии на Донецком направлении уничтожены более 200 бойцов ВСУ, пять бронемашин, три автомобиля, система залпового огня "Град" и гаубица "Гвоздика". Под Авдеевкой уничтожены три украинских cклада боеприпасов.Бен Уоллес: истребители после СВОЗапад будет готов поставить Киеву современные истребители только после окончания специальной военной операции."Пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны", – заявил в интервью Spiegel глава британского Минобороны Бен Уоллес. Страны коллективного Запада пришли к пониманию, что "быстрых поставок истребителей не будет", резюмировал он.Сунак призвал удвоить снабжение Киева оружиемПри этом премьер Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Англия уже предоставила Киеву вооружений и боеприпасов на 2,3 млрд фунтов."И мы окажемся на этом же уровне или превзойдем его в этом году. Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", – заявил Сунак. По его словам, Киев нуждается в артиллерии, системах противовоздушной обороны и бронетехнике. В этой связи политик призвал страны коллективного Запада вдвое увеличить так называемую военную помощь Киеву.Санкции против России Запад готовил в декабреЕвросоюз совместно с Белым домом и минфином начали прорабатывать антироссийские санкции за два месяца до начала специальной военной операции на Украине."Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной", – заявила Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Европу к такому шагу подтолкнули предоставленные США разведданные.Земельные участки для росгвардейцев в КрымуПрезидент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции бойцы Росгвардии, ветераны боевых действий и члены семей погибших имеют право на получение земельного участка в Крыму, Севастополе и Подмосковье. Региональным властям рекомендовано принять законодательные акты, которые установят порядок бесплатного выделения земли в собственность.Новые данные о спасенных и погибших в ТурцииПо данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, число погибших при землетрясениях превысило 40 тысяч человек."На данный момент число погибших составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек", – сказал глава ведомства Юнус Сезер. Из зоны бедствия эвакуированы более 430 тысяч жителей.Но даже на 13 день после разрушительного землетрясения из-под завалов извлекают выживших. Так, на 296 часу в Хатае нашли трех человек, в том числе ребенка.Крым признан лучшим в России оздоровительным курортом"Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.
https://crimea.ria.ru/20230218/nastuplenie-armii-rossii-v-kharkovskoy-oblasti-osvobozhdena-gryanikovka--1127066244.html
https://crimea.ria.ru/20230218/sunak-angliya-pervoy-predostavit-ukraine-vooruzheniya-dalnego-radiusa-1127070093.html
https://crimea.ria.ru/20230218/putin-poruchil-vydat-zemlyu-v-krymu-otlichivshimsya-v-svo-rosgvardeytsam-1127064022.html
https://crimea.ria.ru/20230218/pochti-300-chasov-pod-zavalami-v-turtsii-spaseny-esche-tri-cheloveka-1127066433.html
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news.crimea@rian.ru
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главное за день, крым, россия, в мире, сша, европа, сво, наступление вс рф в донбассе, события в донбассе, землетрясение в турции и сирии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Купянском направлении и в Донбассе. В Европе определились со сроками поставки Киеву современных истребителей. А премьер Великобритании пообещал поставить Киеву вооружения дальнего радиуса действия. Неожиданное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по антироссийским санкциям. В Турции растет число жертв землетрясения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Продвижение российской армии в Донбассе
На Купянском направлении "Западная" группировка войск полностью освободила
населенный пункт Гряниковка Харьковской области.
При наступлении
подразделений "Южной" группировки войск ударами штурмовой и армейской авиации и при поддержке артиллерии на Донецком направлении уничтожены более 200 бойцов ВСУ, пять бронемашин, три автомобиля, система залпового огня "Град" и гаубица "Гвоздика". Под Авдеевкой уничтожены три украинских cклада боеприпасов.
Бен Уоллес: истребители после СВО
Запад будет готов поставить Киеву современные истребители только после окончания специальной военной операции.
"Пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны", – заявил
в интервью Spiegel глава британского Минобороны Бен Уоллес. Страны коллективного Запада пришли к пониманию, что "быстрых поставок истребителей не будет", резюмировал он.
Сунак призвал удвоить снабжение Киева оружием
При этом премьер Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Англия уже предоставила Киеву вооружений и боеприпасов на 2,3 млрд фунтов.
"И мы окажемся на этом же уровне или превзойдем его в этом году. Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", – заявил
Сунак.
По его словам, Киев нуждается в артиллерии, системах противовоздушной обороны и бронетехнике. В этой связи политик призвал страны коллективного Запада вдвое увеличить так называемую военную помощь Киеву.
Санкции против России Запад готовил в декабре
Евросоюз совместно с Белым домом и минфином начали прорабатывать антироссийские санкции за два месяца до начала специальной военной операции на Украине.
"Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной", – заявила
Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Европу к такому шагу подтолкнули предоставленные США разведданные.
Земельные участки для росгвардейцев в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение
, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции бойцы Росгвардии, ветераны боевых действий и члены семей погибших имеют право на получение земельного участка в Крыму, Севастополе и Подмосковье. Региональным властям рекомендовано принять законодательные акты, которые установят порядок бесплатного выделения земли в собственность.
Новые данные о спасенных и погибших в Турции
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, число погибших при землетрясениях превысило 40 тысяч человек.
"На данный момент число погибших составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек", – сказал
глава ведомства Юнус Сезер. Из зоны бедствия эвакуированы более 430 тысяч жителей.
Но даже на 13 день после разрушительного землетрясения из-под завалов извлекают выживших. Так, на 296 часу в Хатае нашли трех человек
, в том числе ребенка.
Крым признан лучшим в России оздоровительным курортом
"Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал
в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.
Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.