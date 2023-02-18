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Главные новости и заявления дня: 18 февраля

Главные новости и заявления дня: 18 февраля - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Главные новости и заявления дня: 18 февраля

Российские войска наступают на Купянском направлении и в Донбассе. В Европе определились со сроками поставки Киеву современных истребителей. А премьер... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T20:11

2023-02-18T20:11

2023-02-18T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Российские войска наступают на Купянском направлении и в Донбассе. В Европе определились со сроками поставки Киеву современных истребителей. А премьер Великобритании пообещал поставить Киеву вооружения дальнего радиуса действия. Неожиданное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по антироссийским санкциям. В Турции растет число жертв землетрясения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение российской армии в ДонбассеНа Купянском направлении "Западная" группировка войск полностью освободила населенный пункт Гряниковка Харьковской области.При наступлении подразделений "Южной" группировки войск ударами штурмовой и армейской авиации и при поддержке артиллерии на Донецком направлении уничтожены более 200 бойцов ВСУ, пять бронемашин, три автомобиля, система залпового огня "Град" и гаубица "Гвоздика". Под Авдеевкой уничтожены три украинских cклада боеприпасов.Бен Уоллес: истребители после СВОЗапад будет готов поставить Киеву современные истребители только после окончания специальной военной операции."Пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после войны", – заявил в интервью Spiegel глава британского Минобороны Бен Уоллес. Страны коллективного Запада пришли к пониманию, что "быстрых поставок истребителей не будет", резюмировал он.Сунак призвал удвоить снабжение Киева оружиемПри этом премьер Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что Англия уже предоставила Киеву вооружений и боеприпасов на 2,3 млрд фунтов."И мы окажемся на этом же уровне или превзойдем его в этом году. Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", – заявил Сунак. По его словам, Киев нуждается в артиллерии, системах противовоздушной обороны и бронетехнике. В этой связи политик призвал страны коллективного Запада вдвое увеличить так называемую военную помощь Киеву.Санкции против России Запад готовил в декабреЕвросоюз совместно с Белым домом и минфином начали прорабатывать антироссийские санкции за два месяца до начала специальной военной операции на Украине."Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной", – заявила Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Европу к такому шагу подтолкнули предоставленные США разведданные.Земельные участки для росгвардейцев в КрымуПрезидент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому отличившиеся в ходе специальной военной операции бойцы Росгвардии, ветераны боевых действий и члены семей погибших имеют право на получение земельного участка в Крыму, Севастополе и Подмосковье. Региональным властям рекомендовано принять законодательные акты, которые установят порядок бесплатного выделения земли в собственность.Новые данные о спасенных и погибших в ТурцииПо данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, число погибших при землетрясениях превысило 40 тысяч человек."На данный момент число погибших составило 40 642 человека. Пострадали 108 068 человек", – сказал глава ведомства Юнус Сезер. Из зоны бедствия эвакуированы более 430 тысяч жителей.Но даже на 13 день после разрушительного землетрясения из-под завалов извлекают выживших. Так, на 296 часу в Хатае нашли трех человек, в том числе ребенка.Крым признан лучшим в России оздоровительным курортом"Республика Крым победила в номинации Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, Крым с его уникальным климатом, богатыми традициями курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями", – написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.Премия направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финал вышли более 40 регионов страны.

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https://crimea.ria.ru/20230218/sunak-angliya-pervoy-predostavit-ukraine-vooruzheniya-dalnego-radiusa-1127070093.html

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