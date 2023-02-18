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В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ
В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ - РИА Новости Крым, 18.02.2023
В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ
При наступлении российских войск в Донбассе за сутки были разбиты склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожены свыше 200 украинских... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T15:58
2023-02-18T15:58
2023-02-18T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. При наступлении российских войск в Донбассе за сутки были разбиты склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожены свыше 200 украинских военных. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.При наступлении подразделений "Южной" группировки войск ударами штурмовой и армейской авиации и при поддержке артиллерии на Донецком направлении уничтожены до 150 бойцов ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" разбила четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. Потери украинской армии превысили 50 человек. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", уточнили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУНаступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка Запад больше не может вооружать Украину
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сво, министерство обороны рф, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, наступление вс рф в донбассе, запорожская область, херсонская область
В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ
Минобороны: в Донбассе уничтожены три склада вооружения для артиллерии ВСУ
15:58 18.02.2023 (обновлено: 15:59 18.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. При наступлении российских войск в Донбассе за сутки были разбиты склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожены свыше 200 украинских военных. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
При наступлении подразделений "Южной" группировки войск ударами штурмовой и армейской авиации и при поддержке артиллерии на Донецком направлении уничтожены до 150 бойцов ВСУ.
"За сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика". Также в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сказано в сообщении.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" разбила четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. Потери украинской армии превысили 50 человек. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", уточнили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.
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