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В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ

В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ - РИА Новости Крым, 18.02.2023

В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ

При наступлении российских войск в Донбассе за сутки были разбиты склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожены свыше 200 украинских... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T15:58

2023-02-18T15:58

2023-02-18T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. При наступлении российских войск в Донбассе за сутки были разбиты склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожены свыше 200 украинских военных. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.При наступлении подразделений "Южной" группировки войск ударами штурмовой и армейской авиации и при поддержке артиллерии на Донецком направлении уничтожены до 150 бойцов ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" разбила четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20. Потери украинской армии превысили 50 человек. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", уточнили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУНаступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка Запад больше не может вооружать Украину

https://crimea.ria.ru/20230216/evroparlament-prizyvaet-naraschivat-postavki-vsekh-vidov-oruzhiya-kievu-1127025898.html

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сво, министерство обороны рф, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, наступление вс рф в донбассе, запорожская область, херсонская область