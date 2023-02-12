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Главные новости и заявления дня: 12 февраля

Главные новости и заявления дня: 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Главные новости и заявления дня: 12 февраля

Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами. В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ. В Бельгии начали готовить украинских... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T19:54

2023-02-12T19:54

2023-02-12T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами. В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ. В Бельгии начали готовить украинских диверсантов к морским атакам на Крым. Секретарь СНБО анонсировал новые отставки в СБУ и полиции. Из-за землетрясений в Турции погибли больше 29 тысяч человек, а в Сирии - около 8,5 тысяч. Подземные толчки сотрясают Грузию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Число погибших от землетрясений растетБолее 29,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турци, более 80 тысяч человек ранены. Обновленные данные в воскресенье озвучил вице-президент страны Фуат Октай. При этом из-под завалов продолжают спасать людей. В турецкой провинции Хатай на седьмые сутки после разрушительных толчков вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман – тринадцатилетнюю девочку. Посольство РФ в Анкаре в воскресенье сообщило об эвакуации из зоны землетрясения на юго-востоке старны 39 россиян. Сейчас российские спасатели продолжают оказывать помощь в поиске и спасении пострадавших, РФ направляет в Турцию гуманитарные грузы.Вечером директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.Хроники спецоперацииРоссийские ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове.Также в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах, уничтожены 17 украинских беспилотников и сбиты 12 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган". На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, за сутки уничтожены около 500 украинских боевиков, военная техника, разбиты военные склады. Удары ВСУ по Новой КаховкеВ Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа.Также в результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи, часть города осталась без электричества и водоснабжения, один из вражеских снарядов попал в магазин на территории городского рынка. Произошло возгорание складов, находящихся за магазином. Удар был нанесен в ночь на 12 февраля снарядами образца НАТО. Подводные дроны из Бельгии для атак на КрымБереговые и морские соединения Вооруженных сил России способны отражать атаки подводных дронов, однако новые угрозы требуют усиления эффективности средств обороны. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. Так он прокомментировал ранее опубликованные в СМИ данные об участии Бельгии в подготовке украинских диверсантов для атак на Крым с помощью бельгийских морских беспилотников, переданных Украине. Чистки в СБУ и украинской полицииВ понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и налоговых органах, сообщил в воскресенье секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться. Подземные толчки в ГрузииЕще одна серия землетрясений произошла в Грузии. Утром 12 февраля толчки регистрировали дважды: в 8.07 по местному времени – магнитудой 4,4, и в 8.21 утра с меньшей силой в 3,3 балла. В первом случае эпицентр находился на глубине шести километров в двух километрах от города Бахрамо, во втором –эпицентр залегал на глубине 10 метров и находился в пяти километрах от курортного города. Также толчки вблизи Бахромо регистрировались накануне, примерно в 15:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров. Магнитуда составила 4,3 балла. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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