Рейтинг@Mail.ru
Главные новости и заявления дня: 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230212/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-12-fevralya-1126935554.html
Главные новости и заявления дня: 12 февраля
Главные новости и заявления дня: 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Главные новости и заявления дня: 12 февраля
Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами. В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ. В Бельгии начали готовить украинских... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T19:54
2023-02-12T19:08
главное за день
украина
сво
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
в мире
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126846960_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5807912cc08eafac2be61f1509c910e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами. В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ. В Бельгии начали готовить украинских диверсантов к морским атакам на Крым. Секретарь СНБО анонсировал новые отставки в СБУ и полиции. Из-за землетрясений в Турции погибли больше 29 тысяч человек, а в Сирии - около 8,5 тысяч. Подземные толчки сотрясают Грузию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Число погибших от землетрясений растетБолее 29,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турци, более 80 тысяч человек ранены. Обновленные данные в воскресенье озвучил вице-президент страны Фуат Октай. При этом из-под завалов продолжают спасать людей. В турецкой провинции Хатай на седьмые сутки после разрушительных толчков вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман – тринадцатилетнюю девочку. Посольство РФ в Анкаре в воскресенье сообщило об эвакуации из зоны землетрясения на юго-востоке старны 39 россиян. Сейчас российские спасатели продолжают оказывать помощь в поиске и спасении пострадавших, РФ направляет в Турцию гуманитарные грузы.Вечером директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.Хроники спецоперацииРоссийские ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове.Также в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах, уничтожены 17 украинских беспилотников и сбиты 12 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган". На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, за сутки уничтожены около 500 украинских боевиков, военная техника, разбиты военные склады. Удары ВСУ по Новой КаховкеВ Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа.Также в результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи, часть города осталась без электричества и водоснабжения, один из вражеских снарядов попал в магазин на территории городского рынка. Произошло возгорание складов, находящихся за магазином. Удар был нанесен в ночь на 12 февраля снарядами образца НАТО. Подводные дроны из Бельгии для атак на КрымБереговые и морские соединения Вооруженных сил России способны отражать атаки подводных дронов, однако новые угрозы требуют усиления эффективности средств обороны. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин. Так он прокомментировал ранее опубликованные в СМИ данные об участии Бельгии в подготовке украинских диверсантов для атак на Крым с помощью бельгийских морских беспилотников, переданных Украине. Чистки в СБУ и украинской полицииВ понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и налоговых органах, сообщил в воскресенье секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться. Подземные толчки в ГрузииЕще одна серия землетрясений произошла в Грузии. Утром 12 февраля толчки регистрировали дважды: в 8.07 по местному времени – магнитудой 4,4, и в 8.21 утра с меньшей силой в 3,3 балла. В первом случае эпицентр находился на глубине шести километров в двух километрах от города Бахрамо, во втором –эпицентр залегал на глубине 10 метров и находился в пяти километрах от курортного города. Также толчки вблизи Бахромо регистрировались накануне, примерно в 15:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров. Магнитуда составила 4,3 балла. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
украина
крым
грузия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126846960_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_14b76372be85743b7a4c1076b88da015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, украина, сво, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, в мире, грузия
Главные новости и заявления дня: 12 февраля

Главные события и заявления субботы, 12 февраля

19:54 12.02.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛичные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо
Личные вещи жителей дома, разрушенного в результате землетрясения в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами. В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ. В Бельгии начали готовить украинских диверсантов к морским атакам на Крым. Секретарь СНБО анонсировал новые отставки в СБУ и полиции. Из-за землетрясений в Турции погибли больше 29 тысяч человек, а в Сирии - около 8,5 тысяч. Подземные толчки сотрясают Грузию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Число погибших от землетрясений растет
Более 29,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турци, более 80 тысяч человек ранены. Обновленные данные в воскресенье озвучил вице-президент страны Фуат Октай.
При этом из-под завалов продолжают спасать людей. В турецкой провинции Хатай на седьмые сутки после разрушительных толчков вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман – тринадцатилетнюю девочку.
Посольство РФ в Анкаре в воскресенье сообщило об эвакуации из зоны землетрясения на юго-востоке старны 39 россиян. Сейчас российские спасатели продолжают оказывать помощь в поиске и спасении пострадавших, РФ направляет в Турцию гуманитарные грузы.
Вечером директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.
Хроники спецоперации
Российские ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове.Также в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах, уничтожены 17 украинских беспилотников и сбиты 12 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, за сутки уничтожены около 500 украинских боевиков, военная техника, разбиты военные склады.
Удары ВСУ по Новой Каховке
В Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа.Также в результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи, часть города осталась без электричества и водоснабжения, один из вражеских снарядов попал в магазин на территории городского рынка. Произошло возгорание складов, находящихся за магазином. Удар был нанесен в ночь на 12 февраля снарядами образца НАТО.
Подводные дроны из Бельгии для атак на Крым
Береговые и морские соединения Вооруженных сил России способны отражать атаки подводных дронов, однако новые угрозы требуют усиления эффективности средств обороны. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
Так он прокомментировал ранее опубликованные в СМИ данные об участии Бельгии в подготовке украинских диверсантов для атак на Крым с помощью бельгийских морских беспилотников, переданных Украине.
Чистки в СБУ и украинской полиции
В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и налоговых органах, сообщил в воскресенье секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться.
Подземные толчки в Грузии
Еще одна серия землетрясений произошла в Грузии. Утром 12 февраля толчки регистрировали дважды: в 8.07 по местному времени – магнитудой 4,4, и в 8.21 утра с меньшей силой в 3,3 балла. В первом случае эпицентр находился на глубине шести километров в двух километрах от города Бахрамо, во втором –эпицентр залегал на глубине 10 метров и находился в пяти километрах от курортного города. Также толчки вблизи Бахромо регистрировались накануне, примерно в 15:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров. Магнитуда составила 4,3 балла. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
 
Главное за деньУкраинаСВОЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияВ миреГрузия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54Главные новости и заявления дня: 12 февраля
19:31Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
19:13Как найти общий язык с подростком: советы психолога
18:57Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
18:39Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
18:12На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
18:04В Крым снова идут морозы и снег
17:27Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам
16:58В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров
16:25Стало известно о состоянии Костомарова после операций
15:51Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами
15:35Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев
15:11Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса
14:44В Симферополе перевернулся "Ягуар"
14:26Секретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта
13:51Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции
13:22Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
12:59Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
12:32Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию
12:14В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ
Лента новостейМолния