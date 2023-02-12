https://crimea.ria.ru/20230212/tsekha-zavoda-bronetekhniki-v-kharkove-unichtozheny-rossiyskimi-raketami-1126932432.html

Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами

Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами

Российскике ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T15:51

2023-02-12T15:51

2023-02-12T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Российскике ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове, сообщает в воскресенье Минобороны России.Также российской армией за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах, уничтожены 17 украинских беспилотников и сбиты 12 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8350 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиЗапад рано или поздно поставит Украине истребители – экспертХроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев

https://crimea.ria.ru/20230211/tseli-dostignuty-minoborony-otsenilo-itogi-massirovannogo-udara-po-ukraine-1126922774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, харьков, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф