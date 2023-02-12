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Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами
Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами
Российскике ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове, сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T15:51
2023-02-12T15:51
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Российскике ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове, сообщает в воскресенье Минобороны России.Также российской армией за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах, уничтожены 17 украинских беспилотников и сбиты 12 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8350 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиЗапад рано или поздно поставит Украине истребители – экспертХроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев
https://crimea.ria.ru/20230211/tseli-dostignuty-minoborony-otsenilo-itogi-massirovannogo-udara-po-ukraine-1126922774.html
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сво, харьков, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами

Российские ракеты поразили цеха бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове

15:51 12.02.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Российскике ракетчики поразили цеха сборки бронетанковой техники на заводе им. Малышева в Харькове, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"В районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники на территории машиностроительного завода им. Малышева", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Также российской армией за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах, уничтожены 17 украинских беспилотников и сбиты 12 снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
Вчера, 15:12
Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7840 танков и других боевых бронированных машин, 1015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8350 единиц специальной военной автомобильной техники.
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