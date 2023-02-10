Рейтинг@Mail.ru
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230210/zapad-rano-ili-pozdno-postavit-ukraine-istrebiteli--ekspert-1126888584.html
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт
Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T07:24
2023-02-10T07:24
мнения
политика
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/01/1117860137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80b86292daa7768b690cac37affe9191.jpg
Вадим Петров
Вадим Петров
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Вплоть до атомной бомбы"Все, что Зеленский просит, рано или поздно он получит, за исключением разве что атомной бомбы. Да и то, если затянется военная операция наша, то Западу, в конце концов, надоест ждать, и он даст и эту бомбу, если мы продолжим тянуть с этим делом. Сейчас (Киеву) дадут если не F-16, то что-нибудь более старое, но потом дадут и F-16, и танки Leopard последней модели", – прогнозирует эксперт.Что касается подводных лодок, которые в том числе просит Киев, то их Запад, скорее всего, поставлять не рискнет, считает Петров.Как обезопасить КрымПредставители администрации США и руководители киевского режима объясняют необходимость поставок Украине тяжелого вооружения с целью "вернуть" утраченные территории, в том числе Крым. По мнению Петрова, ВСУ сегодня неспособны сконцентрировать необходимое количество сил для успешного проведения такой операции. В то же время недооценивать эту угрозу не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИДКогда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
https://crimea.ria.ru/20230202/udary--ne-tsel-ekspert-raskryl-smysl-postavok-oruzhiya-dlya-atak-na-krym-1126745337.html
https://crimea.ria.ru/20230204/vo-frantsii-nashli-obyasnenie-postavkam-oruzhiya-kievu-1126785358.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/01/1117860137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6371c03ab6132c021355b4512c4af498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, сво
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт

Политолог Петров: Украина рано или поздно получит от Запада истребители и новейшие танки

07:24 10.02.2023
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Вадим Петров
07:24

Вплоть до атомной бомбы

"Все, что Зеленский просит, рано или поздно он получит, за исключением разве что атомной бомбы. Да и то, если затянется военная операция наша, то Западу, в конце концов, надоест ждать, и он даст и эту бомбу, если мы продолжим тянуть с этим делом. Сейчас (Киеву) дадут если не F-16, то что-нибудь более старое, но потом дадут и F-16, и танки Leopard последней модели", – прогнозирует эксперт.
Что касается подводных лодок, которые в том числе просит Киев, то их Запад, скорее всего, поставлять не рискнет, считает Петров.
"Потенциальные места базирования подлодок у украинского побережья Черного моря известны, они хорошо пристреляны. Прятать их где-то в других местах нецелесообразно и невозможно. Поэтому с подлодками Запад, думаю, подождет, по крайней мере, в этом году", - пояснил политолог.
Ирхин: цель поставок оружия для ударов по Крыму – дестабилизировать ситуацию в России На фото: Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 20:06Радио "Спутник в Крыму"
Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым

Как обезопасить Крым

Представители администрации США и руководители киевского режима объясняют необходимость поставок Украине тяжелого вооружения с целью "вернуть" утраченные территории, в том числе Крым. По мнению Петрова, ВСУ сегодня неспособны сконцентрировать необходимое количество сил для успешного проведения такой операции. В то же время недооценивать эту угрозу не стоит.
"Готовиться к этому (возможному наступлению на Крым – ред.) надо. Если такая подготовка будет видна, а ее нельзя будет не увидеть, то надо будет готовиться к нанесению превентивного удара, чтобы поставить себя в положение не обороняющегося, а атакующего. В этом плане, полагаю, Крым будет чувствовать себя более спокойно. Пока это больше слова, но надо готовиться к чему-то серьезному", – считает аналитик.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИД
Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
Флаг Франции
4 февраля, 17:30
Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
МненияПолитикаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента
09:23Серия ударов по Харькову: что происходит
09:02Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасенным
08:47Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки
08:21В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ
07:45Куда поедет российский турист после землетрясения в Турции
07:24Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт
07:01Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений
00:01Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
22:02Главные новости и заявления дня: 9 февраля
21:55Главные новости Крыма: 9 февраля
21:31Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии
21:14В Крыму "накрыли" подпольный цех по производству алкоголя
20:31История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"
20:10Путин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина
20:05За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель
19:31В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
19:11Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
19:10Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура
Лента новостейМолния