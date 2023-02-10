https://crimea.ria.ru/20230210/zapad-rano-ili-pozdno-postavit-ukraine-istrebiteli--ekspert-1126888584.html

Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт

Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт

Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T07:24

2023-02-10T07:24

2023-02-10T07:24

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Вадим Петров Вадим Петров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Вплоть до атомной бомбы"Все, что Зеленский просит, рано или поздно он получит, за исключением разве что атомной бомбы. Да и то, если затянется военная операция наша, то Западу, в конце концов, надоест ждать, и он даст и эту бомбу, если мы продолжим тянуть с этим делом. Сейчас (Киеву) дадут если не F-16, то что-нибудь более старое, но потом дадут и F-16, и танки Leopard последней модели", – прогнозирует эксперт.Что касается подводных лодок, которые в том числе просит Киев, то их Запад, скорее всего, поставлять не рискнет, считает Петров.Как обезопасить КрымПредставители администрации США и руководители киевского режима объясняют необходимость поставок Украине тяжелого вооружения с целью "вернуть" утраченные территории, в том числе Крым. По мнению Петрова, ВСУ сегодня неспособны сконцентрировать необходимое количество сил для успешного проведения такой операции. В то же время недооценивать эту угрозу не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИДКогда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230202/udary--ne-tsel-ekspert-raskryl-smysl-postavok-oruzhiya-dlya-atak-na-krym-1126745337.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, сво