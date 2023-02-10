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Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт
Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T07:24
2023-02-10T07:24
2023-02-10T07:24
мнения
политика
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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Вадим Петров
Вадим Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Вплоть до атомной бомбы"Все, что Зеленский просит, рано или поздно он получит, за исключением разве что атомной бомбы. Да и то, если затянется военная операция наша, то Западу, в конце концов, надоест ждать, и он даст и эту бомбу, если мы продолжим тянуть с этим делом. Сейчас (Киеву) дадут если не F-16, то что-нибудь более старое, но потом дадут и F-16, и танки Leopard последней модели", – прогнозирует эксперт.Что касается подводных лодок, которые в том числе просит Киев, то их Запад, скорее всего, поставлять не рискнет, считает Петров.Как обезопасить КрымПредставители администрации США и руководители киевского режима объясняют необходимость поставок Украине тяжелого вооружения с целью "вернуть" утраченные территории, в том числе Крым. По мнению Петрова, ВСУ сегодня неспособны сконцентрировать необходимое количество сил для успешного проведения такой операции. В то же время недооценивать эту угрозу не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИДКогда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мнения, политика, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым.
Запад рано или поздно поставит Киеву все виды вооружений, которые просит президент Украины Владимир Зеленский, в особенности в случае затягивания сроков специальной военной операции. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму"
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Вплоть до атомной бомбы
"Все, что Зеленский просит, рано или поздно он получит, за исключением разве что атомной бомбы. Да и то, если затянется военная операция наша, то Западу, в конце концов, надоест ждать, и он даст и эту бомбу, если мы продолжим тянуть с этим делом. Сейчас (Киеву) дадут если не F-16, то что-нибудь более старое, но потом дадут и F-16, и танки Leopard последней модели", – прогнозирует эксперт.
Что касается подводных лодок, которые в том числе просит Киев, то их Запад, скорее всего, поставлять не рискнет, считает Петров.
"Потенциальные места базирования подлодок у украинского побережья Черного моря известны, они хорошо пристреляны. Прятать их где-то в других местах нецелесообразно и невозможно. Поэтому с подлодками Запад, думаю, подождет, по крайней мере, в этом году", - пояснил политолог.
Как обезопасить Крым
Представители администрации США и руководители киевского режима объясняют необходимость поставок Украине тяжелого вооружения с целью "вернуть" утраченные территории, в том числе Крым. По мнению Петрова, ВСУ сегодня неспособны сконцентрировать необходимое количество сил для успешного проведения такой операции. В то же время недооценивать эту угрозу не стоит.
"Готовиться к этому (возможному наступлению на Крым – ред.) надо. Если такая подготовка будет видна, а ее нельзя будет не увидеть, то надо будет готовиться к нанесению превентивного удара, чтобы поставить себя в положение не обороняющегося, а атакующего. В этом плане, полагаю, Крым будет чувствовать себя более спокойно. Пока это больше слова, но надо готовиться к чему-то серьезному", – считает аналитик.
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