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Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев
Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев
Вооруженные силы Украины несут большие потери на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, за сутки уничтожены сотни... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T15:35
2023-02-12T15:38
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины несут большие потери на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, за сутки уничтожены сотни украинских боевиков, военная техника, разбиты военные склады и производства, сообщает в воскресенье Минобороны России.По данным Минонбороны, на Купянском направлении поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 80 украинских боевиков, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.На Красно-Лиманском фронте за сутки ВСУ потеряли до ста военных, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходную гаубицу "Акация".На Донецкой линии уничтожено свыше 250-ти боевиков, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, самоходные гаубицы М109 Paladin и "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов в районе луганской Белогоровки.На Южно-Донецком направлении российские летчики и артиллеристы поразили подразделениям ВСУ под Павловкой и Угледаром: потери противника составили более полусотни украинских военнослужащих, уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, гаубица "Мста-Б". В районах донецкой Елизаветовки и запорожской Дружелюбовки уничтожены еще два склада боеприпасов ВСУ.На Херсонском направлении разбиты самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Кроме того, за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3 105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 840 танков и других боевых бронированных машин, 1 015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 350 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по УкраинеАрмия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУПоставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
https://crimea.ria.ru/20230211/armiya-rossii-lishila-vsu-skladov-s-boepripasami-na-klyuchevykh-napravleniyakh-1126922941.html
https://crimea.ria.ru/20230211/ukrainskie-diversanty-pod-vidom-voennykh-rf-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast-1126920544.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, херсонская область
Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли порядка 500 военных на пяти направлениях боестолкновений

15:35 12.02.2023 (обновлено: 15:38 12.02.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины несут большие потери на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, за сутки уничтожены сотни украинских боевиков, военная техника, разбиты военные склады и производства, сообщает в воскресенье Минобороны России.
По данным Минонбороны, на Купянском направлении поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 80 украинских боевиков, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 15:55
Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
На Красно-Лиманском фронте за сутки ВСУ потеряли до ста военных, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходную гаубицу "Акация".
На Донецкой линии уничтожено свыше 250-ти боевиков, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, самоходные гаубицы М109 Paladin и "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов в районе луганской Белогоровки.
На Южно-Донецком направлении российские летчики и артиллеристы поразили подразделениям ВСУ под Павловкой и Угледаром: потери противника составили более полусотни украинских военнослужащих, уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, гаубица "Мста-Б". В районах донецкой Елизаветовки и запорожской Дружелюбовки уничтожены еще два склада боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении разбиты самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Боец на передовой линии СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 10:31
Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
Кроме того, за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3 105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 840 танков и других боевых бронированных машин, 1 015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 350 единиц специальной военной автомобильной техники.
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