https://crimea.ria.ru/20230210/armiya-rossii-sbila-ukrainskiy-mi-8-i-razgromila-sklady-s-boepripasami-vsu-1126909323.html
Армия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУ
Армия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Армия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУ
Армия России за сутки уничтожила 12 беспилотников, семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также сбила вертолет Ми-8 и 14... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T15:58
2023-02-10T15:58
2023-02-10T15:58
сво
министерство обороны рф
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126909202_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5756e9f3e5785eb5eb001a03a309709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 12 беспилотников, семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также сбила вертолет Ми-8 и 14 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живая сила и военная техника в 122 районах, а также пункт управления 93 механизированной бригады."На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке.На Донецком фронте в ходе наступления, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20."На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна гаубица "МСТА-Б" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов", - добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 самолета, 207 вертолетов, 3 069 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 812 танков и других боевых бронированных машин, 1 014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 313 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиРоссийская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзеПоставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
https://crimea.ria.ru/20230209/khroniki-spetsoperatsii-armiya-rossii-sbila-ukrainskiy-su-25-i-rakety-himars-1126883634.html
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126909202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb0b4875ff764c19f9f150f017362581.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 12 беспилотников, семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также сбила вертолет Ми-8 и 14 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живая сила и военная техника в 122 районах, а также пункт управления 93 механизированной бригады.
"На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке.
На Донецком фронте в ходе наступления, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна гаубица "МСТА-Б" и две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов", - добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 самолета, 207 вертолетов, 3 069 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 812 танков и других боевых бронированных машин, 1 014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 313 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: