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Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине
Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине
Вооруженные силы РФ нанесли накануне в пятницу массированный удар по критически важным объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T15:12
2023-02-11T15:12
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли накануне в пятницу массированный удар по критически важным объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины – все назначенные цели достигнуты, переброска иностранного вооружения ВСУ в зону боевых действий заблокирована. Об этом сообщили в субботу, 11 февраля, в Минобороны России."В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", – говорится в сообщении.Отмечается, что "цели массированного удара достигнуты".Ранее в результате массированного удара по критическим объектам на Украине ВС РФ сорвали перевозку вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. А также нарушили работу производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиАрмия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230210/zhiteley-ugledara-evakuiruyut-v-volnovakhu--pushilin-1126909793.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, вооруженные силы россии, новости
Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине

Армия России поразила новые цели на Украине и заблокировала переброску вооружений ВСУ

15:12 11.02.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли накануне в пятницу массированный удар по критически важным объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины – все назначенные цели достигнуты, переброска иностранного вооружения ВСУ в зону боевых действий заблокирована. Об этом сообщили в субботу, 11 февраля, в Минобороны России.
"В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "цели массированного удара достигнуты".
"Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов", – уточнили в военном ведомстве.
Ранее в результате массированного удара по критическим объектам на Украине ВС РФ сорвали перевозку вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. А также нарушили работу производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.
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