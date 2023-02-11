https://crimea.ria.ru/20230211/tseli-dostignuty-minoborony-otsenilo-itogi-massirovannogo-udara-po-ukraine-1126922774.html

Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине

Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине

Вооруженные силы РФ нанесли накануне в пятницу массированный удар по критически важным объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T15:12

2023-02-11T15:12

2023-02-11T15:12

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сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли накануне в пятницу массированный удар по критически важным объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины – все назначенные цели достигнуты, переброска иностранного вооружения ВСУ в зону боевых действий заблокирована. Об этом сообщили в субботу, 11 февраля, в Минобороны России."В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", – говорится в сообщении.Отмечается, что "цели массированного удара достигнуты".Ранее в результате массированного удара по критическим объектам на Украине ВС РФ сорвали перевозку вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. А также нарушили работу производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиАрмия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230210/zhiteley-ugledara-evakuiruyut-v-volnovakhu--pushilin-1126909793.html

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, вооруженные силы россии, новости