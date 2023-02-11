Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине
Армия России поразила новые цели на Украине и заблокировала переброску вооружений ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли накануне в пятницу массированный удар по критически важным объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины – все назначенные цели достигнуты, переброска иностранного вооружения ВСУ в зону боевых действий заблокирована. Об этом сообщили в субботу, 11 февраля, в Минобороны России.
"В течение 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "цели массированного удара достигнуты".
"Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов", – уточнили в военном ведомстве.
Ранее в результате массированного удара по критическим объектам на Украине ВС РФ сорвали перевозку вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. А также нарушили работу производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.
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