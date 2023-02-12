https://crimea.ria.ru/20230212/sekretar-snbo-ukrainy-anonsiroval-novye-otstavki-v-sbu-i-politsii-1126930570.html

Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции

Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции

В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T13:51

2023-02-12T13:51

2023-02-12T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и налоговых органах, сообщил в воскресенье секретарь СНБО Алексей Данилов."Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - цитирует Данилвоа РИА Новости.По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться, анонсировал секретарь СНБО.23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента.Так, заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович. Позже их примеру последовали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.Читайте также на РИА Новости Крым:"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны УкраиныНа Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки

https://crimea.ria.ru/20230124/bolshaya-chistka-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-soratnikov-1126555135.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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