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Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции
Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции
В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T13:51
2023-02-12T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и налоговых органах, сообщил в воскресенье секретарь СНБО Алексей Данилов."Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - цитирует Данилвоа РИА Новости.По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться, анонсировал секретарь СНБО.23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента.Так, заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович. Позже их примеру последовали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.Читайте также на РИА Новости Крым:"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны УкраиныНа Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки
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украина, политика, снбо украины, сбу (служба безопасности украины), в мире, новости, алексей данилов
Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции

Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал на 13 февраля новые "чистки" в СБУ и полиции

13:51 12.02.2023
 
© AP Photo AP Photo/Ефрем ЛукацкийАлексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo AP Photo/Ефрем Лукацкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины примет решение об очередных кадровых чистках в Службе безопасности, полиции и налоговых органах, сообщил в воскресенье секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы готовимся к этому заседанию 13 февраля. После серии громких отставок и увольнений в руководстве таможенной службы и минобороны такая же большая чистка состоится в службе безопасности Украины, государственной налоговой службе и Нацполиции", - цитирует Данилвоа РИА Новости.
По его словам, чистки коснуться тех, "кто считает нормальным брать взятки и мешать бизнесу". Эта работа будет продолжаться, анонсировал секретарь СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 января, 14:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников
23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента.
Так, заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Кроме того, с должности советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович. Позже их примеру последовали несколько заместителей министров, правительство согласовало увольнение пяти председателей областных военных администраций, в генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего кабмина.
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