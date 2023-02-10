https://crimea.ria.ru/20230210/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-10-fevralya-1126914560.html

Главные новости и заявления дня: 10 февраля

Главные новости и заявления дня: 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Главные новости и заявления дня: 10 февраля

Землетрясение в Турции: новые данные о погибших. По делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске арестованы двое омичей. Жителей Угледара эвакуируют в... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T22:07

2023-02-10T22:07

2023-02-10T22:07

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землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение в Турции: новые данные о погибших. По делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске арестованы двое омичей. Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху. Брянскую область снова атакуют. Захарова оценила визит Зеленского в Европу. Правительство Молдавии уходит в отставку. Взрывы на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по Киеву, Харькову и ОдессеМощные взрывы прогремели в пятницу в Киеве, Харькове, Одесской области и других регионах Украины. Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщили украинские власти и местные СМИ. Также сообщалось об ударах по подконтрольном Киеву Запорожью, прилетах в Кировоградской области и Кривом Роге.О массированной ракетном ударе по энергосистеме Украины сообщила и компания "Укрэнерго". В результате "прилетов" в городах и районах возникли перебои со светом.Землетрясения в Турции: новые жертвыЖертвами разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, стали 19 388 человека. Число раненых превысило 77 тысяч. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 человек.При этом в стране начались задержания. По данным местных СМИ, при попытке покинуть страну в аэропорту Стамбула был задержан главный архитектор полностью разрушенного жилого комплекса в городе Хатай.При разборе завалов в турецком Хатае обнаружили тела семьи россиян – двоих детей и их родителей."Цирк уродов"Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала"цирком уродов" выступления в европейских городах президента Украины Владимира Зеленского, которого тот же Запад "натаскал на развязывание кровавой бойни".Она подчеркнула, что в ходе этого "представления" западные кураторы киевского режима "рукоплескали своему выкормышу" на фоне сообщений о том, как украинские боевики расстреляли пленных российских солдат. Тем самым их гибель в значительной мере лежит на совести Запада.Брянская область под обстреломВ пятницу утром над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Спустя несколько часов ВСУ ударили по региону из минометов, два дома получили повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы. После проведения оперативных мероприятий комиссия проведет оценку ущерба. В результате инцидента пострадавших нет.Рейдерство и похищения в Запорожской областиВ Запорожской области задержали участников группировки вымогателей — пятерых человек подозревают в рейдерских захватах и похищениях на территории региона. УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело. Среди задержанных – четверо активных участников и главарь группировки. Отмечается, что преступная деятельность подозреваемых активизировалась с началом спецоперации на Украине. Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте оружия, до суда они заключены под стражу.Освобождение ДвуречногоРоссийские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. В течение суток ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинской военной технике и живой силе в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. По данным Минобороны РФ, потери противника на данном направлении составили более 70 военнослужащих.Отставка правительства МолдавииПремьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства спустя полтора года после назначения. По ее словам, правительство работало в состоянии постоянного кризиса и вынуждено было "принимать экстренные меры в области энергетики, в обеспечении газом и электроэнергии, а также столкнулось с последствиями конфликта на Украине и принимало беженцев".На фоне этого кабмин Молдавии пользовался поддержкой со стороны международных партнеров, "но не видел подобной поддержки со стороны населения", отметила Гаврилица.Взрыве газа в жилом доме в Новосибирске: арест фигурантовВ Новосибирске по подозрению в оказании услуг и выполнению работ, не соответствующих требованиям безопасности, арестованы двое жителей Омской области.По версии следствия, за несколько дней до трагедии в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной подозреваемые, представляясь сотрудниками обслуживающей внутридомовое газовое оборудование фирмы, выполняли работы по демонтажу и установке газовых плит в нескольких квартирах.Установлено, что при этом омичи не имели необходимых знаний и допуска на выполнение подобного рода работ, однако предлагали свои услуги жителям областного центра и брали за это деньги.Эвакуация жителей УгледараЖителей Угледара начали вывозить в Волноваху, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Речь идет об эвакуации порядка тысячи гражданских лиц.Пушилин уточнил, что российские силы закрепились в южной части города, но ВСУ продолжают перебрасывать туда резервы и пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.

https://crimea.ria.ru/20230210/zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-rossii-i-kazakhstana-1126913078.html

https://crimea.ria.ru/20230210/kogda-putin-oglasit-poslanie-federalnomu-sobraniyu-1126905332.html

https://crimea.ria.ru/20230210/zapadnye-spetssluzhby-pod-vidom-gosorganov-sobirayut-informatsiyu-ob-svo-1126904199.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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