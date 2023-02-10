https://crimea.ria.ru/20230210/pravitelstvo-moldavii-ukhodit-v-otstavku-1126908280.html
Правительство Молдавии уходит в отставку
Правительство Молдавии уходит в отставку - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Правительство Молдавии уходит в отставку
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T15:22
2023-02-10T15:22
2023-02-10T15:22
молдавия
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/02/1123420871_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_89b095bde9e99009e6d0f40e790b9365.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства."Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", - заявила Гаврилица на брифинге в пятницу.По ее словам, правительство работало в состоянии постоянного кризиса и вынуждено было "принимать экстренные меры в области энергетики, в обеспечении газом и электроэнергии, а также столкнулось с последствиями конфликта на Украине и принимало беженцев". На фоне этого кабмин Молдавии пользовался поддержкой со стороны международных партнеров, "но не видел подобной поддержки со стороны населения".Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООНМолдавию активно готовят к войне с Россией – политологМолдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
https://crimea.ria.ru/20221028/doydut-li-protesty-v-moldavii-do-gosperevorota--prognoz-politologa-1125116321.html
молдавия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/02/1123420871_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_3530ec86cd258f87b1e165f8a555be5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, политика, новости
Правительство Молдавии уходит в отставку
Премьер Молдавии Гаврилица заявила об уходе в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства.
"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", - заявила Гаврилица на брифинге в пятницу.
По ее словам, правительство работало в состоянии постоянного кризиса и вынуждено было "принимать экстренные меры в области энергетики, в обеспечении газом и электроэнергии, а также столкнулось с последствиями конфликта на Украине и принимало беженцев".
На фоне этого кабмин Молдавии пользовался поддержкой со стороны международных партнеров, "но не видел подобной поддержки со стороны населения".
Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.
Читайте также на РИА Новости Крым: