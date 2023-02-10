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Правительство Молдавии уходит в отставку - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Правительство Молдавии уходит в отставку
Правительство Молдавии уходит в отставку - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Правительство Молдавии уходит в отставку
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T15:22
2023-02-10T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства."Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", - заявила Гаврилица на брифинге в пятницу.По ее словам, правительство работало в состоянии постоянного кризиса и вынуждено было "принимать экстренные меры в области энергетики, в обеспечении газом и электроэнергии, а также столкнулось с последствиями конфликта на Украине и принимало беженцев". На фоне этого кабмин Молдавии пользовался поддержкой со стороны международных партнеров, "но не видел подобной поддержки со стороны населения".Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа приняла почти 8 млн украинских беженцев - статистика ООНМолдавию активно готовят к войне с Россией – политологМолдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
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молдавия, в мире, политика, новости
Правительство Молдавии уходит в отставку

Премьер Молдавии Гаврилица заявила об уходе в отставку

15:22 10.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства Молдавии в Кишиневе
Здание правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства.
"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", - заявила Гаврилица на брифинге в пятницу.
По ее словам, правительство работало в состоянии постоянного кризиса и вынуждено было "принимать экстренные меры в области энергетики, в обеспечении газом и электроэнергии, а также столкнулось с последствиями конфликта на Украине и принимало беженцев".
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На фоне этого кабмин Молдавии пользовался поддержкой со стороны международных партнеров, "но не видел подобной поддержки со стороны населения".
Правительство Гаврилицы было утверждено в августе 2021 года после проведения в стране досрочных парламентских выборов. С тех пор в нем уже пять раз проходили перестановки, сменились вице-премьер по реинтеграции, а также министры экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и труда и соцзащиты.
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