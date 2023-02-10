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Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома
Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома
Два дома в Брянской области получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T13:50
2023-02-10T13:50
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Два дома в Брянской области получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы. После проведения оперативных мероприятий комиссия проведет оценку ущерба.Несколькими часами ранее российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших и разрушений не выявлено, сообщал глава региона.Приграничные районы Брянской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. По данным региональных властей, с начала специальной военной операции, жертвами обстрелов ВСУ стали четыре человека, еще 22 получили ранения. Украинские военные более 270 раз открывали огонь по территории области. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктурыУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭПВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома

Богомаз: минометным обстрелом со стороны ВСУ повреждены два дома в Брянской области

13:50 10.02.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Два дома в Брянской области получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома", – написал в своем Telegram-канале Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные службы. После проведения оперативных мероприятий комиссия проведет оценку ущерба.
Несколькими часами ранее российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших и разрушений не выявлено, сообщал глава региона.
Приграничные районы Брянской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. По данным региональных властей, с начала специальной военной операции, жертвами обстрелов ВСУ стали четыре человека, еще 22 получили ранения. Украинские военные более 270 раз открывали огонь по территории области. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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