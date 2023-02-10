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Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома

Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома

Два дома в Брянской области получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T13:50

2023-02-10T13:50

2023-02-10T13:50

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Два дома в Брянской области получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы. После проведения оперативных мероприятий комиссия проведет оценку ущерба.Несколькими часами ранее российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших и разрушений не выявлено, сообщал глава региона.Приграничные районы Брянской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. По данным региональных властей, с начала специальной военной операции, жертвами обстрелов ВСУ стали четыре человека, еще 22 получили ранения. Украинские военные более 270 раз открывали огонь по территории области. В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктурыУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭПВзрыв произошел на железной дороге в Брянской области

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), происшествия