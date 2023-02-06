https://crimea.ria.ru/20230206/glavnye-novosti-kryma-6-fevralya-1126819159.html

Главные новости Крыма: 6 февраля

Главные новости Крыма: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Главные новости Крыма: 6 февраля

Разгул стихии в Крыму: полутораметровые волны, закрытые дороги и очередь на паромную переправу. Сразу несколько чиновников лишились должностей в Керчи... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T21:33

2023-02-06T21:33

2023-02-06T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Разгул стихии в Крыму: полутораметровые волны, закрытые дороги и очередь на паромную переправу. Сразу несколько чиновников лишились должностей в Керчи. Бизнесменов осудили за хищение у водоканала ЮБК. Подземные толчки на полуострове после "турецкого" землетрясения. Первые осужденные военные за отказ защищать позиции в зоне СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непогода обрушилась на КрымШтормовое предупреждение продолжает действовать в Крыму, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. Больше всего снега (до 14 мм) выпало в Кировском районе и на Ай-Петри. В таких погодных условиях работа Керченской паромной переправы приостановлена, с кубанской стороны очереди на паромы ждут 57 машин. По проливу из-за ветра и 1,5-метровых волн также объявлено штормовое предупреждение.Вечером сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на 11 километре автодороги Черноморское – Знаменское.Отставки в мэрии КерчиМэр Керчи Святослав Брусаков уволил замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрия Шеремета и начальника управления муниципального контроля Сергея Горькова.Кроме того, выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской.Мошенничество при работах на водоканале ЮБКЯлтинский городской суд приговорил четверых представителей подрядных организаций к различным срокам тюремного заключения за хищение 8,8 млн рублей у госпредприятия "Водоканал Южного берега Крыма"."Установлено, что четверо должностных лиц совершили хищение денежных средств ГУП Республики Крым "Водоканал Южного берега Крыма" путем обмана в особо крупном размере при строительстве объекта "Капитальный ремонт конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища", - сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Эхо землетрясений в ТурцииОтголоски мощного землетрясения в Турции дошли до Крыма. По словам замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Игоря Калинюка, после землетрясения в Турции в Крыму были толчки до двух баллов. Почувствовать их могли только проживающие в высотных домах или более чувствительные к погодным явлениям крымчане.Вместе с тем, директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяна Горелова отметила, что крымские сейсмологи фиксировали предвестники землетрясения в Турции в конце января.В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать ХерсонщинуПеред Севастопольским гарнизонным военным судом предстали военнослужащие Белогорского гарнизона Амурской области – старший прапорщик Котов В. А. и рядовой Котов Е. В. Их осудили по уголовной статье "Неисполнение приказа". Отмечается, что двоюродные братья заранее условились не подчиняться приказу защищать взятые в Херсонской области рубежи.Свою вину братья признали частично. По решению суда старший прапорщик Котов лишен звания и получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовой Котов осужден на 3 года и 4 месяца колонии.

https://crimea.ria.ru/20230206/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-vveden-v-simferopole-1126814823.html

https://crimea.ria.ru/20230206/krymskie-seysmologi-znali-o-priblizhenii-zemletryaseniya-v-turtsii-1126816749.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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