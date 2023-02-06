https://crimea.ria.ru/20230206/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-6-fevralya-1126819792.html

Главные новости и заявления дня: 6 февраля

Главные новости и заявления дня: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Главные новости и заявления дня: 6 февраля

Сильнейшие землетрясения в Турции, Сирии и Казахстане и участие России в ликвидации последствий. Взрыв беспилотника в небе над Калугой. Применение химоружия в... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T21:59

2023-02-06T21:59

2023-02-06T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сильнейшие землетрясения в Турции, Сирии и Казахстане и участие России в ликвидации последствий. Взрыв беспилотника в небе над Калугой. Применение химоружия в зоне СВО и наступление российской армии на Донбассе. Новый указ президента Путина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясения в Турции, Сирии и Казахстане Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Оно привело к разрушениям в ряде городов. В результате происшествия погибли 1 651 человек, пострадали более 11 тысяч. Разрушены тысячи зданий. Это землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.В результате землетрясения в Турции сильные толчки и разрушения были зафиксированы в Сирии. Здесь число жертв превысило 538 человек, пострадали 1326. Поисково-спасательная операция продолжается, все государственные и частные клиники находятся в состоянии постоянной готовности принимать раненых.Повторное землетрясение днем зафиксировали в центральной части страны. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7. Очаг залегал на глубине двух километров. Также сообщалось о новом землетрясении в Сирии, подземные толчки ощущались в Дамаске, Латакии и других районах страны.Землетрясение магнитудой 5,4 произошло и на юге Казахстана. Подземные толчки были зафиксированы в 19.02 (16.02 мск). Эпицентр стихии находился более чем в 600 километрах западнее Алма-Аты. Также подземные толчки ощущались в городе Тараз – примерно два балла, в Шымкенте – ориентировочно 2-3 балла, в поселке Темирлан - силой три балла. О пострадавших и разрушениях пока никакой информации не поступало.Беспилотник над Калугой Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. На месте работали представители силовых структур."Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых в РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также граждан, находящихся под административным арестом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, под геномной информацией понимаются биометрические персональные данные, включающие кодированные данные об определенных фрагментах ДНК.Новый закон увеличит информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений.Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясенияПрезидент России выразил лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду соболезнования в связи с мощным землетрясением, в результате которого погибли люди. Российский лидер отметил, что РФ готова оказать необходимую помощь.Спустя несколько часов министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки в Сирии сформированы 10 сводных отрядов. Они приступили к разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.Пушилин заявил о применении Киевом химоружияВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", - сказал глава ДНР и добавил, что такие обращения поступают в его адрес на протяжении уже нескольких недель.Наступление в ДонбассеРоссийские военные взяли под контроль село Николаевка Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Всего за сутки на данной линии боевых действий уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и гаубица Д-30.

https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html

https://crimea.ria.ru/20230206/voennye-rossii-pomogayut-likvidirovat-posledstviya-zemletryaseniya-v-sirii-1126817343.html

https://crimea.ria.ru/20230206/pushilin-kiev-primenyal-khimoruzhie-pod-artemovskom-i-ugledarskom-1126806170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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